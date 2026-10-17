Samsung cân nhắc trang bị vi xử lý Exynos 2700 2nm cho Galaxy S27 Ultra vì lý do nhiệt độ

Kế hoạch trang bị phần cứng cho thế hệ điện thoại cao cấp tiếp theo của Samsung đang có sự điều chỉnh quan trọng. Dù dự kiến ban đầu hướng tới việc sử dụng vi xử lý Snapdragon thế hệ mới nhất của Qualcomm, nhà sản xuất Hàn Quốc hiện phải tính đến phương án dự phòng đưa dòng chip Exynos nội bộ quay trở lại mẫu máy cao cấp nhất là Galaxy S27 Ultra.

Samsung đang cân nhắc dùng chip Exynos cho Galaxy S27 Ultra

Thách thức nhiệt độ trên vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Theo nguồn tin từ nhật báo Seoul Economic Daily, các đợt thử nghiệm kỹ thuật ban đầu đối với chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 trên thiết bị thử nghiệm Galaxy S27 Ultra đã ghi nhận hiện tượng phát sinh nhiệt lượng lớn. Khi vận hành những tác vụ tính toán nặng trong thời gian dài, bộ xử lý này vượt ngưỡng nhiệt độ an toàn quy định, dẫn đến tình trạng giảm xung nhịp tự động (thermal throttling) nhằm bảo vệ linh kiện.

Sự sụt giảm xung nhịp do quá nhiệt ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định và trải nghiệm hiệu năng tối đa của thiết bị cao cấp. Trước tình hình này, Samsung đã yêu cầu phía Qualcomm phải nhanh chóng xử lý triệt để các vấn đề liên quan đến tản nhiệt và tối ưu xung nhịp trước mốc thời gian giữa tháng 10. Hiện tại, đội ngũ kỹ thuật của hai bên vẫn đang phối hợp để tìm giải pháp khắc phục hiện tượng trên.

Chipset Qualcomm đang gặp vấn đề quá nhiệt

Giải pháp thay thế từ tiến trình 2nm SF2P của Exynos 2700

Trong trường hợp đối tác cung ứng không thể giải quyết thỏa đáng bài toán cân bằng nhiệt năng, Samsung đã chuẩn bị sẵn phương án sử dụng chip Exynos 2700. Đây là mẫu vi xử lý thế hệ mới do bộ phận System LSI của tập đoàn trực tiếp nghiên cứu và phát triển kiến trúc.

Về mặt kỹ thuật chế tạo, Exynos 2700 dự kiến được sản xuất trên tiến trình 2nm thế hệ thứ hai (SF2P) của Samsung Foundry. Công nghệ bán dẫn tiên tiến này được thiết kế với mục tiêu tối ưu hóa đáng kể mật độ bóng bán dẫn, mang lại hiệu suất xử lý tốt hơn đồng thời nâng cao hiệu quả tiết kiệm điện so với các tiến trình tiền nhiệm.

Chiến lược phân phối thị trường và bài toán chi phí linh kiện

Nếu phương án này được hiện thực hóa, Galaxy S27 Ultra sẽ đánh dấu bước tái xuất của vi xử lý nội bộ trên dòng máy Ultra kể từ thời điểm Galaxy S22 Ultra ra mắt vào năm 2022 với Exynos 2200 tại khu vực Châu Âu. Từ thế hệ Galaxy S23 Ultra trở đi, Samsung đã duy trì chính sách chỉ dùng duy nhất chip Snapdragon trên toàn bộ các thị trường toàn cầu.

Galaxy S27 Ultra sẽ có 2 phiên bản chip, tùy thuộc vào thị trường

Tuy vậy, quyết định áp dụng Exynos 2700 đại trà trên toàn thế giới hay duy trì phương thức phân vùng vẫn còn bỏ ngỏ. Một số phương án đang được cân nhắc bao gồm việc trang bị Exynos 2700 tại thị trường Hàn Quốc, song song với việc giữ chip Snapdragon cho thị trường Mỹ, phụ thuộc vào tiến độ tối ưu của từng nền tảng phần cứng.

Galaxy S27 Ultra là mẫu flagship tiếp theo được nhiều người mong đợi

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật thuần túy, động thái này còn mang ý nghĩa kinh tế quan trọng. Dữ liệu tài chính cho thấy chi phí mua vi xử lý di động của Samsung đã chạm mốc 13.83 nghìn tỷ won vào năm 2025. Tăng cường tỷ trọng sử dụng chip Exynos sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng tài chính từ việc phụ thuộc vào Qualcomm, đồng thời trực tiếp nâng cao công suất vận hành cho các dây chuyền gia công bán dẫn tiên tiến của Samsung Foundry.