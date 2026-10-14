Samsung cân nhắc tăng giá dòng Galaxy S27 lên tới 1.500 USD do áp lực chi phí linh kiện

Samsung đang xem xét kế hoạch điều chỉnh tăng giá bán trên thế hệ điện thoại cao cấp Galaxy S27 sắp ra mắt, trong bối cảnh toàn ngành công nghiệp di động chịu áp lực nặng nề từ cuộc khủng hoảng giá bộ nhớ RAM (RAMpocalypse). Mức điều chỉnh này nối tiếp các đợt tăng giá gần đây trên thị trường smartphone phân khúc cao cấp.

Dòng Galaxy S27 có khả năng tăng giá từ 1,9 đến 2,5 triệu đồng. Ảnh minh hoạ.

Kế hoạch điều chỉnh giá bán thế hệ Galaxy S27

Theo báo cáo từ tờ The Chosun Daily của Hàn Quốc, hãng công nghệ Samsung đang tiến hành đánh giá lại mức giá đề xuất ban đầu cho toàn bộ dải sản phẩm Galaxy S27. Mức tăng dự kiến dao động từ 100.000 đến 130.000 won (tương đương khoảng 1,9 đến 2,5 triệu đồng) cho mỗi thiết bị.

Động thái cân nhắc này diễn ra ngay sau khi tập đoàn điều chỉnh tăng giá bán lẻ đề xuất (MSRP) thêm 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) đối với dòng Galaxy S26 tiền nhiệm. Nếu lộ trình điều chỉnh mới được thông qua, người dùng sẽ phải chi trả mức giá khởi điểm cao hơn đáng kể để sở hữu các thiết bị cao cấp nhất năm tới.

Áp lực từ khủng hoảng giá linh kiện toàn cầu

Việc điều chỉnh tăng giá phần cứng không phải là động thái riêng lẻ của Samsung. Trước đó, đối thủ lớn nhất của hãng là Apple cũng đã liên tục tăng giá dòng sản phẩm chủ lực do biến động chuỗi cung ứng.

Cụ thể, vào tháng 5/2026, Apple đã tăng 100 USD trên hàng loạt thiết bị phần cứng, bao gồm cả iPhone 17. Đến tháng 9, thế hệ iPhone 18 Pro tiếp tục được giới thiệu với mức giá tăng thêm 100 USD. Việc cả hai thương hiệu hàng đầu cùng điều chỉnh giá phản ánh tác động diện rộng từ cuộc khủng hoảng chi phí linh kiện bán dẫn, đặc biệt là RAM.

Thách thức về giá trị trải nghiệm thực tế

Quyết định tăng giá đang đặt ra bài toán khó về phản ứng từ người tiêu dùng. Giới phân tích đánh giá mẫu máy đầu bảng Galaxy S27 Ultra nhiều khả năng sẽ sở hữu những nâng cấp công nghệ đủ lớn để thuyết phục khách hàng chấp nhận chi phí cao hơn.

Ngược lại, hai biến thể Galaxy S27 tiêu chuẩn và Galaxy S27+ lại đứng trước thách thức lớn, bởi các dữ liệu rò rỉ cho thấy cấu hình hai mẫu máy này có thể chỉ đón nhận cải tiến nhỏ giọt. Một số chuyên gia chuỗi cung ứng cũng đưa ra kịch bản thay thế: Samsung có thể sẽ chỉ áp dụng biểu giá mới đối với các tùy chọn dung lượng lưu trữ cao, trong khi giữ nguyên giá khởi điểm của bản bộ nhớ cơ bản. Kế hoạch định giá chính thức sẽ được công bố khi dòng máy ra mắt vào quý I năm sau.