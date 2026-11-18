Samsung được cho là đang cân nhắc đưa thiết kế màn hình có viền siêu mỏng, gần như biến mất, lên một số dòng flagship Galaxy sắp tới. Động thái này có thể diễn ra trước khi mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple xuất xưởng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin rò rỉ chưa được xác nhận, và chính người chia sẻ tin đồn chỉ tự đánh giá khả năng thành hiện thực ở mức 50%.

Màn hình không viền có thể xuất hiện trên flagship Galaxy S27 Ultra.

Cuộc đua viền màn hình: iPhone kỷ niệm 20 năm đặt ra mốc so sánh

Theo nhiều nguồn tin rò rỉ gần đây, thế hệ iPhone kỷ niệm 20 năm dự kiến ra mắt vào năm sau sẽ có mặt kính phía trước uốn cong ở bốn cạnh, kèm phần viền cực mỏng. Đây là nền tảng để thông tin về Samsung xuất hiện.

Một nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết Samsung đang tính toán tung ra một số mẫu Galaxy cao cấp với kiểu dáng "không viền" nhằm đón đầu xu hướng. Độ mỏng của viền được mô tả gần như tương đương với tấm nền mà "một đối thủ giấu tên" đang phát triển.

Vì sao Samsung có thể nắm bắt lộ trình thiết kế của Apple?

Nguồn tin không nêu đích danh, nhưng giới công nghệ dễ dàng nhận ra đối thủ được ám chỉ là Apple. Samsung Display hiện là một trong những đối tác cung ứng tấm nền OLED chủ lực cho iPhone.

Với vị thế này, tập đoàn Hàn Quốc có cơ sở để nắm được lộ trình thiết kế của đối thủ. Từ đó, hãng có thể nhanh chóng hiện thực hóa ngôn ngữ tạo hình tương tự cho sản phẩm mang thương hiệu của mình.

Rào cản nằm ở linh kiện phụ trợ, không phải tấm nền

Về mặt kỹ thuật, quá trình hoàn thiện công nghệ màn hình thế hệ mới của Samsung được cho là diễn ra khá trôi chảy và chưa gặp rào cản lớn. Những vướng mắc hiện tại chủ yếu xoay quanh "các linh kiện kỹ thuật phụ trợ khác".

Samsung vẫn đang cân nhắc đưa thiết kế này lên một vài mẫu flagship tương lai để thăm dò thị trường. Tên gọi cụ thể của thiết bị và thời điểm ra mắt chính thức chưa được hé lộ, vì vậy người dùng nên tiếp nhận thông tin này một cách thận trọng.

Không phải lần đầu Samsung đi trước Apple về kiểu dáng

Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ không phải lần đầu Samsung nhanh chân hơn Apple trong việc định hình kiểu dáng smartphone. Nguồn tin nêu hai trường hợp trước đó.

Điều cần theo dõi tiếp theo

Hiện chưa có xác nhận chính thức từ Samsung về kế hoạch này. Các yếu tố cần chờ thêm gồm tên sản phẩm, thời điểm ra mắt và việc các linh kiện phụ trợ có được giải quyết hay không. Trong lúc đó, thông tin về màn hình không viền trên Galaxy vẫn chỉ nên được xem là tin đồn.