Ngày 27/10/2026, Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (KFTC) công bố quyết định áp dụng biện pháp khắc phục và mức phạt tạm tính 20,114 tỷ won, tương đương khoảng 15 triệu USD, đối với Samsung Electronics. Nguyên nhân xuất phát từ việc hãng quảng cáo hiệu năng chơi game vượt trội nhưng không thông báo đầy đủ những hạn chế kỹ thuật trên một số thiết bị Galaxy.

Các sản phẩm liên quan gồm điện thoại Galaxy S21, Galaxy S22 và máy tính bảng Galaxy Tab S8. Theo KFTC, Samsung đã quảng bá khả năng xử lý trò chơi cấu hình cao trong giai đoạn từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2022, nhấn mạnh tốc độ phản hồi nhanh, hình ảnh mượt mà và trải nghiệm chơi game cao cấp.

Samsung bị phạt khoảng 15 triệu USD vì quảng cáo Galaxy gây hiểu lầm. Ảnh : YONHAP News

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định Samsung sử dụng dịch vụ Game Optimizing Service (GOS), một hệ thống quản lý nhiệt độ và hiệu năng thiết bị. Khi người dùng khởi chạy một số trò chơi yêu cầu xử lý đồ họa cao, GOS tự động kích hoạt cơ chế giới hạn tốc độ bộ xử lý trung tâm (CPU) và bộ xử lý đồ họa (GPU).

Đáng chú ý, cơ chế này áp dụng mức trần hiệu năng được thiết lập sẵn, bất kể nhiệt độ hoặc tình trạng hoạt động thực tế của thiết bị. Điều đó đồng nghĩa smartphone có thể không khai thác hết khả năng xử lý ngay cả khi chưa xuất hiện tình trạng quá nhiệt.

Theo số liệu KFTC công bố, khi chạy trò chơi PUBG: New State trên Galaxy S22, tốc độ xung nhịp tối đa của CPU bị giới hạn còn 31,4%, trong khi GPU chỉ đạt 26,9% so với mức tối đa ban đầu. Đây là giới hạn xung nhịp trong trường hợp cụ thể, không phải mức giảm hiệu năng của tất cả trò chơi.

Cơ quan quản lý cho biết chính sách giới hạn riêng từng trò chơi ảnh hưởng đến 82 trò chơi trên Galaxy S21, 47 trò chơi trên Galaxy S22 và 8 trò chơi trên Galaxy Tab S8.

Việc giới hạn tài nguyên xử lý có thể khiến trò chơi xuất hiện hiện tượng giật, lag, giảm chất lượng đồ họa hoặc phản hồi chậm. Nhiều người dùng từng phản ánh trải nghiệm thực tế không tương xứng với những thông tin quảng cáo về khả năng chơi game của thiết bị.

Dòng điện thoại Samsung Galaxy S22 nằm trong số các sản phẩm liên quan đến vụ xử phạt về quảng cáo hiệu năng chơi game tại Hàn Quốc. Ảnh: Samsung.

KFTC nhận định hiệu năng chơi game là yếu tố quan trọng đối với người tiêu dùng khi lựa chọn smartphone cao cấp. Việc Samsung nhấn mạnh sức mạnh phần cứng nhưng không công bố các giới hạn vận hành đã ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định mua sắm dựa trên thông tin đầy đủ.

Về phía Samsung, hãng giải thích GOS được thiết kế nhằm kiểm soát nhiệt độ, tối ưu trải nghiệm và duy trì hoạt động ổn định khi chơi game trong thời gian dài. Từ tháng 3/2022, doanh nghiệp đã phát hành bản cập nhật phần mềm cho phép người dùng điều chỉnh để gỡ bỏ giới hạn hiệu năng.

Samsung cho rằng quyết định xử phạt khó hiểu khi các vụ kiện liên quan tại Hàn Quốc và nước ngoài đã kết thúc. Doanh nghiệp tuyên bố sẽ tiếp tục giải trình và bảo vệ quan điểm thông qua các thủ tục pháp lý.

Vụ việc đặt ra yêu cầu minh bạch thông tin kỹ thuật trong quảng cáo thiết bị điện tử, đặc biệt khi hiệu năng xử lý là yếu tố quyết định lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng.