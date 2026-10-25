Samsung bất ngờ không cảm thấy lo ngại với iPhone Duo

Samsung đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong phân khúc điện thoại gập, đặc biệt khi Apple gia nhập thị trường với mẫu iPhone Duo sau nhiều năm chần chừ. Sự xuất hiện của iPhone Duo khiến Samsung không còn là cái tên nổi bật trong lĩnh vực này.

Samsung đang cảm thấy tự tin với dòng Galaxy Z.

Mặc dù vậy, điều đó không khiến Samsung cảm thấy lo ngại, thậm chí công ty còn xem iPhone Duo là động lực để thúc đẩy thị trường mà công ty đã phát triển trong nhiều năm qua. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Chủ tịch Samsung Malaysia, Charles Kim, đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với sự xuất hiện của các thương hiệu mới. Ông cho rằng sự cạnh tranh sẽ thúc đẩy đổi mới công nghệ trong lĩnh vực điện thoại gập. Ông Kim nhấn mạnh: "Cạnh tranh chính là yếu tố thiết yếu để chúng ta học hỏi và cải tiến qua từng thế hệ sản phẩm".

Samsung lại nhìn thấy cơ hội từ iPhone Duo

Samsung đã tiên phong trong việc phát triển điện thoại gập với mẫu Galaxy Fold đầu tiên ra mắt vào năm 2019. Theo ông Kim, thị trường đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ, từ câu hỏi "Điện thoại có thể gập lại được không?" sang "Tại sao tôi cần một chiếc điện thoại màn hình gập?". Điều đó cho thấy người tiêu dùng ngày càng nhận thức rõ hơn về lợi ích của điện thoại gập so với các mẫu điện thoại truyền thống.

Sự xuất hiện của iPhone Duo khiến người dùng quan tâm hơn đến điện thoại gập.

Năm 2026, Samsung đã mở rộng dòng sản phẩm điện thoại gập của mình với Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra, trong đó mỗi sản phẩm đều được thiết kế phù hợp với nhu cầu của từng nhóm người dùng khác nhau. Theo ông Kim, sự thay đổi này không chỉ mang lại sự linh hoạt mà còn mở ra những khả năng mới mà điện thoại thông thường không thể cung cấp.

Cuối cùng, Samsung tỏ ra hài lòng khi Apple tham gia vào thị trường điện thoại gập, tin rằng sự cạnh tranh sẽ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Để khẳng định vị thế của mình, Samsung đang cam kết tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, không chỉ vì sự cạnh tranh mà còn vì động lực thúc đẩy toàn ngành tiến xa hơn.