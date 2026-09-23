Samsung bắt đầu đưa robot vào hoạt động tại nhà máy sản xuất chip

Samsung lập nhóm phát triển robot cho nhà máy sản xuất chip. (Ảnh: Sammyfans)

Samsung vừa thành lập nhóm AX/PI thuộc bộ phận Giải pháp Thiết bị, nhằm nghiên cứu và phát triển robot có khả năng hoạt động trong môi trường sản xuất chất bán dẫn.

Nhóm AX/PI được thành lập ngày 1/9, với tên gọi bắt nguồn từ “AI transformation” (chuyển đổi AI) và “process innovation” (đổi mới quy trình). Nhiệm vụ của nhóm là tập trung vào tự động hóa các công việc trong nhà máy, qua đó hỗ trợ công nhân và kỹ sư trong quá trình sản xuất.

Nhiều thành viên của nhóm mới từng làm việc tại viện nghiên cứu công nghệ thiết bị của Samsung, đơn vị chuyên về thiết bị nhà máy, tự động hóa và các công nghệ tiên tiến. Sau khi viện này được tái cấu trúc vào năm 2024, một số nhà nghiên cứu được phân bổ sang các nhóm khác. Samsung sau đó tập hợp nhân sự này để phát triển lĩnh vực tự động hóa.

Theo kế hoạch ban đầu, lĩnh vực được ưu tiên ứng dụng robot là bảo trì thiết bị. Robot sẽ hướng tới thực hiện những công việc lặp đi lặp lại mà hiện do các nhà thầu và kỹ sư đảm nhiệm. Samsung có thể tham khảo các mô hình robot đang được phát triển trong ngành, như Dextro của Lam Research, với khả năng thực hiện các nhiệm vụ gồm lắp đặt, siết chặt và làm sạch bộ phận.

Dự án hiện vẫn ở giai đoạn đầu. Samsung sẽ thu thập dữ liệu từ nhà máy để nghiên cứu lộ trình di chuyển của robot, khu vực hoạt động và vị trí kho chứa linh kiện.

Việc thành lập nhóm AX/PI nằm trong kế hoạch rộng hơn của Samsung nhằm tích hợp AI và robot vào các cơ sở sản xuất. Công ty đặt mục tiêu chuyển đổi các nhà máy tại Hàn Quốc và nước ngoài thành các cơ sở tự động hóa sử dụng AI vào năm 2030, với trọng tâm là phát triển robot chuyên biệt cho sản xuất chip.