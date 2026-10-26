Sầm Sơn tổ chức Gala Sao Mai 2026, kỳ vọng thu hút 10.000 khán giả

Chiều 26/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 10, thông tin về chương trình Gala Sao Mai 2026 và chuỗi sự kiện nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại địa phương.

Tại hội nghị, phóng viên Người Đưa Tin đặt câu hỏi về kỳ vọng thu hút khách du lịch đến với đêm Gala Sao Mai tại Quảng trường biển Sầm Sơn và chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời tìm hiểu công tác chuẩn bị nhằm thu hút và phục vụ du khách.

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, cho biết bên cạnh nội dung giao ban báo chí tháng 10/2026, hội nghị còn cung cấp thông tin về chương trình Gala Sao Mai 2026 và chuỗi sự kiện nhân Ngày Văn hóa Việt Nam tại địa phương.

Đêm Gala Sao Mai 2026 ở Quảng trường biển Sầm Sơn kỳ vọng thu hút 10.000 du khách khi có 16 thí sinh và ca sĩ nổi tiếng tham gia.

Các sự kiện này có ý nghĩa rất lớn đối với ngành văn hóa – thể thao và du lịch và tỉnh Thanh Hóa. Vì vậy, đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp tuyên truyền các sự kiện trên nhằm thu hút du khách đến với xử Thanh.

Ngoài đêm Gala Sao Mai thì các sở, ngành, địa phương sẽ tổ chức một chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại phố biển Sầm Sơn trong tháng 11/2026.

"Mục tiêu tổ chức các sự kiện là thu hút du khách, kích cầu du kịch, để Sầm Sơn không chỉ là du lịch một mùa nữa", ông Lê Văn Trung chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng Ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam cho biết, từ nay đến đêm chung kết và trao giải sẽ còn diễn ra 4 vòng thi. Sao Mai là chương trình có thương hiệu và uy tín lớn của Đài truyền hình Việt Nam.

Gala Sao Mai 2026 được tổ chức tại Thanh Hóa vào đêm 15/11/2026 tại Sầm Sơn. Đêm chung kết và trao giải Sao Mai 2026 sẽ được tổ chức vào tối 22/11/2026.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng Ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam thông tin, đêm Gala Sao Mai tại Sầm Sơn sẽ được biểu diễn miễn phí phục vụ du khách.

Từ chương trình Sao Mai, nhiều ca sĩ trên cả nước và Thanh Hóa đã trưởng thành và thành danh trên con đường âm nhạc. Thông qua chương trình này để tìm kiếm, ban tổ chức sẽ phát hiện và bồi dưỡng các ca sĩ trẻ có triển vọng cho nền âm nhạc nước nhà. Gala Sao Mai tại Quảng trường biển Sầm Sơn lần này sẽ có sự tham gia của các thí sinh và các ca sĩ thành danh, danh sách các ca sĩ sẽ được ban tổ chức công bố thời gian tới.

Ông Vũ Anh Tuấn, tổng đạo diễn chương trình đêm Gala Sao Mai 2026 chia sẻ, dự kiến đêm Gala Sao Mai 2026 tại Sầm Sơn sẽ thu hút rất nhiều khán giả và du khách tham gia. Mục đích của Gala Sao Mai 2026 là nơi giao lưu của các thí sinh, ca sĩ thành danh và các nghệ sĩ với khán giả.

Tại đêm Gala Sao Mai sẽ có 16 thí sinh lọt vào vòng chung kết và các ca sĩ thành danh, nổi tiếng hát miễn phí phục vụ du khách.

Ông Vũ Anh Tuấn, tổng đạo diễn chương trình đêm Gala Sao Mai tại Sầm Sơn trả lời câu hỏi của PV.

Theo ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, đêm Gala Sao Mai 2026 tại Sầm Sơn kỳ vọng thu hút 10.000 người tham dự, kinh phí tổ chức được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Tiếp nối đêm Gala Sao Mai 2026, địa phương sẽ tổ chức chuỗi hoạt động nhân ngày văn hóa Việt Nam 2026. Ngày hội văn hóa Việt Nam năm 2026 là hoạt động văn hóa cấp tỉnh, được tổ chức tập trung tại Quảng trường Lam Sơn, từ ngày 22-24/11/2026. Tham dự chương trình là đồng bào các dân tộc: Kinh, Mường, Thái, Dao, Thổ, Mông, Khơ Mú thuộc 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng Ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam thông tin thêm, Sao Mai là cuộc thi tìm ra các tài năng âm nhạc cho đất nước. Chung kết và trao giải Sao Mai 2026 sẽ được tổ chức tại trường quay S1, Đài truyền hình Việt Nam vào đêm 22/11/2026.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn cho biết, địa phương đã làm việc và sẽ phối hợp với Tập đoàn Sun Group chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công đêm Gala Sao Mai 2026. Các nhà hàng, khách sạn … ở Sầm Sơn đủ điều kiện và sẵn sàng đón tiếp, phục vụ du khách tới dự các chương trình văn hóa, nghệ thuật trong dịp này.