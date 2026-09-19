Sầm Sơn khẩn trương dọn sạch bãi biển ngập rác sau mưa lũ

Chiều 18/9, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sầm Sơn, trực tiếp kiểm tra tình trạng rác trôi dạt tại khu vực bãi biển và chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai vệ sinh môi trường.

Chiều 18/9, phường Sầm Sơn đã huy động phương tiện, nhân lực tập trung dọn rác trên bãi biển

Tham gia xử lý có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các phòng, ban, đơn vị liên quan, đơn vị xử lý rác thải An Hưng cùng Công ty Thuận An Food - đơn vị trúng thầu khai thác, vận hành bãi biển.

Ngay sau khi kiểm tra, phường Sầm Sơn huy động nhân lực, máy móc và phương tiện tổ chức thu gom, phân loại, vận chuyển rác, cây cối và các vật liệu trôi dạt về nơi xử lý.

Bí thư phường Sầm Sơn Lê Văn Tuấn (bên phải) trực tiếp tham gia dọn vệ sinh bãi biển

Với tinh thần “làm đến đâu, sạch đến đó”, chỉ trong chiều 18/9, khoảng một nửa lượng rác tại khu vực bãi biển đã cơ bản được thu gom. Các lực lượng tiếp tục làm việc để không để rác tồn đọng kéo dài, phấn đấu hoàn thành việc làm sạch toàn bộ bãi biển trong ngày 19/9.

Công việc dọn dẹp vệ sinh bãi biển sẽ tiếp tục trong ngày 19/9

Lãnh đạo phường yêu cầu các đơn vị chủ động theo dõi, xử lý kịp thời lượng rác có thể tiếp tục trôi dạt vào bờ trong những ngày tới. Phường Sầm Sơn cũng khuyến cáo người dân, du khách không xả rác bừa bãi, cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường trong thời gian địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Một đoạn bãi biển Sầm Sơn đã được thu gom rác

Trước đó, tại các bãi tắm A, B, C, D, rác thải, bèo, túi nilon, chai nhựa, vật dụng sinh hoạt cùng cành cây, thân cây, gốc cây lớn bị sóng đánh dạt vào bờ, tạo thành từng mảng kéo dài dọc bãi biển. Lượng rác lớn được xác định là hệ quả của đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 13 đến 17/9. Nước từ thượng nguồn sông Mã đổ về đã cuốn theo nhiều loại rác, cây cối, gỗ từ khu vực miền núi xuống hạ lưu rồi theo dòng chảy ra biển.