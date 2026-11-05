Sầm Sơn đón Gala Sao Mai 2026 với dàn sao đình đám

Đêm Gala Sao Mai 2026 do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, dự kiến diễn ra từ 21 giờ đến 22 giờ 30 phút ngày 15.11.2026 tại Quảng trường Biển, phường Sầm Sơn.

Đây là lần đầu tiên Gala Sao Mai được tổ chức tại Thanh Hóa, với sự tham gia của TOP 16 thí sinh Sao Mai 2026 và 11 nghệ sĩ khách mời gồm Hồ Quỳnh Hương, Anh Thơ, Lâm Bảo Ngọc, Hoàng Hải, Dương Hoàng Yến, Đoàn Thúy Trang, Lê Việt Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Huyền Trang, Quách Mai Thy và Phạm Anh Khoa.

Quảng trường Biển, phường Sầm Sơn, nơi dự kiến tổ chức Gala Sao Mai 2026

Chương trình quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi Liên hoan tiếng hát truyền hình - Giải Sao Mai do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Qua đó, tạo không gian giao lưu giữa các thế hệ nghệ sĩ và thí sinh, tôn vinh tài năng ca hát, lan tỏa giá trị âm nhạc Việt Nam.

Không chỉ là hoạt động biểu diễn nghệ thuật, Gala Sao Mai 2026 còn được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh Thanh Hóa, đưa văn hóa, ẩm thực, nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP địa phương đến gần hơn với người dân, du khách.

Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 13 đến 15.11, tại Quảng trường Biển Sầm Sơn sẽ diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP cùng nhiều hoạt động văn hóa, xúc tiến du lịch.

Việc kết hợp Gala âm nhạc với quảng bá sản phẩm địa phương được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho Sầm Sơn trong tháng 11, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối giữa các hoạt động nghệ thuật, du lịch và phát triển dịch vụ.