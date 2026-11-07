Sam Mứn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Sam Mứn năm 2026.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư. Đồng thời giao lưu văn nghệ, tham gia các hoạt động vui chơi trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Người dân biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Sam Mứn.

Thôn Sam Mứn hiện có 227 hộ với 914 nhân khẩu. Những năm qua, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, chung sức xây dựng quê hương. Năm 2026, toàn thôn có 220 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 15 gia đình đạt danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm, quỹ khuyến học duy trì trên 10 triệu đồng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Phong trào xây dựng khu dân cư “3 không” gắn với giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tiếp tục được triển khai, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, an toàn.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Đức Toàn phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Đức Toàn ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Sam Mứn đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời mong muốn cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng lòng trong mọi mặt đời sống xã hội; quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Qua đó, củng cố sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, huy động sức mạnh tập thể, chung sức xây dựng thôn Sam Mứn ngày càng phát triển, phấn đấu đạt chuẩn thôn nông thôn mới trong thời gian tới.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Đức Toàn tặng quà Nhân dân thôn Sam Mứn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Sam Mứn trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thôn Sam Mứn.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sam Mứn đã tặng Giấy khen cho tập thể thôn Sam Mứn và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.