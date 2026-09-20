Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc
Từ một loài cây quý của núi rừng đến kỳ vọng trở thành ngành hàng có giá trị, Sâm Lai Châu đang đứng trước cơ hội để khẳng định vị thế trong hệ thống dược liệu Việt Nam. Hội thảo khoa học “Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc” được tỉnh Lai Châu tổ chức không chỉ nhằm giới thiệu giá trị của cây sâm, mà còn mở ra một diễn đàn kết nối khoa học, quản lý và doanh nghiệp, hướng tới hình thành chuỗi giá trị bền vững từ nghiên cứu, sản xuất đến chế biến và thương mại hóa.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/videos/6745/sam-lai-chau-tinh-hoa-dai-ngan-tay-bac-622227