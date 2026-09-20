Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc

Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, tuần vừa qua, các địa phương, cơ sở y tế tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân, nâng cao năng lực chuyên môn và từng bước làm chủ các kỹ thuật, công nghệ y khoa hiện đại.