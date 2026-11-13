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Salvador – Thành phố di sản giàu bản sắc văn hóa tại Brazil

Salvador, thủ phủ bang Bahia ở Đông Bắc Brazil, từng là thủ đô đầu tiên của Brazil trong giai đoạn 1549-1763.

Báo Tin Tức TTXVN
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Nằm trên bán đảo ngăn cách vịnh Todos os Santos với Đại Tây Dương, thành phố từng là cảng biển quan trọng và trung tâm phát triển ngành công nghiệp mía đường. Trung tâm lịch sử Salvador nổi bật với những con đường lát đá, các nhà thờ, tu viện và dãy nhà nhiều màu sắc. Nơi đây còn lưu giữ dấu ấn giao thoa văn hóa châu Âu, châu Phi và thổ dân bản địa, thể hiện qua kiến trúc, âm nhạc và các truyền thống địa phương. Năm 1985, Trung tâm lịch sử Salvador được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào Danh sách Di sản Thế giới.

Bảo tàng Hàng hải Bahia tại thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bảo tàng Hàng hải Bahia tại thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN phát

Khu phố cổ Pelourinho tại thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN phát

Khu phố cổ Pelourinho tại thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảng biển tại thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảng biển tại thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN phát

Quang cảnh thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN phát

Quang cảnh thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN phát

Nghệ sĩ biểu diễn trên đường phố tại thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN phát

Nghệ sĩ biểu diễn trên đường phố tại thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các nghệ sĩ biểu diễn tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các nghệ sĩ biểu diễn tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN phát

Khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN phát

Khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN phát

Người dân trong trang phục truyền thống tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN phát

Người dân trong trang phục truyền thống tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN phát

Khách du lịch tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN phát

Khách du lịch tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN phát

Người dân biểu diễn điệu múa truyền thống tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN phát

Người dân biểu diễn điệu múa truyền thống tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN phát

Sân vận động Casa de Apostas Arena Fonte Nova tại thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN phát

Sân vận động Casa de Apostas Arena Fonte Nova tại thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN phát

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/salvador-thanh-pho-di-san-giau-ban-sac-van-hoa-tai-brazil-post1402057.html