Salvador – Thành phố di sản giàu bản sắc văn hóa tại Brazil
Salvador, thủ phủ bang Bahia ở Đông Bắc Brazil, từng là thủ đô đầu tiên của Brazil trong giai đoạn 1549-1763.
Nằm trên bán đảo ngăn cách vịnh Todos os Santos với Đại Tây Dương, thành phố từng là cảng biển quan trọng và trung tâm phát triển ngành công nghiệp mía đường. Trung tâm lịch sử Salvador nổi bật với những con đường lát đá, các nhà thờ, tu viện và dãy nhà nhiều màu sắc. Nơi đây còn lưu giữ dấu ấn giao thoa văn hóa châu Âu, châu Phi và thổ dân bản địa, thể hiện qua kiến trúc, âm nhạc và các truyền thống địa phương. Năm 1985, Trung tâm lịch sử Salvador được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào Danh sách Di sản Thế giới.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/salvador-thanh-pho-di-san-giau-ban-sac-van-hoa-tai-brazil-post1402057.html