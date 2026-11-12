Salvador-Thành phố di sản giàu bản sắc văn hóa tại Brazil

Quang cảnh thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Quang cảnh thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Quang cảnh thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Quang cảnh thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Khu phố cổ Pelourinho tại thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Sân vận động Casa de Apostas Arena Fonte Nova tại thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. Ả(Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảng biển tại thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Người dân biểu diễn điệu múa truyền thống tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Người dân trong trang phục truyền thống tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Các nghệ sỹ biểu diễn tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Các nghệ sỹ biểu diễn tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Các nghệ sỹ biểu diễn tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Nghệ sỹ biểu diễn trên đường phố tại thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Khách du lịch tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Du khách trên bãi biển ở thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)