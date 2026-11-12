Salvador-Thành phố di sản giàu bản sắc văn hóa tại Brazil

Với những người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, chợ Đồng Xuân không chỉ là một địa chỉ giao thương quen thuộc mà còn lưu giữ ký ức về nhịp sống đô thị. Qua triển lãm đa giác quan “Chạm Đồng Xuân”, các nghệ sĩ trong nước và quốc tế mang đến một cách tiếp cận mới.