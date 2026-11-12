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Salvador-Thành phố di sản giàu bản sắc văn hóa tại Brazil

Trung tâm Salvador nổi bật với những con đường lát đá, nhà thờ, tu viện, dãy nhà nhiều màu sắc và lưu giữ dấu ấn giao thoa văn hóa châu Âu, châu Phi, thổ dân bản địa thể hiện qua kiến trúc, âm nhạc.

Báo VietnamPlus
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Quang cảnh thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Quang cảnh thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Quang cảnh thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Quang cảnh thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Quang cảnh thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Quang cảnh thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Quang cảnh thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Quang cảnh thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Khu phố cổ Pelourinho tại thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Khu phố cổ Pelourinho tại thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Sân vận động Casa de Apostas Arena Fonte Nova tại thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. Ả(Ảnh: THX/TTXVN phát)

Sân vận động Casa de Apostas Arena Fonte Nova tại thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. Ả(Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảng biển tại thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảng biển tại thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân biểu diễn điệu múa truyền thống tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân biểu diễn điệu múa truyền thống tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân trong trang phục truyền thống tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân trong trang phục truyền thống tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các nghệ sỹ biểu diễn tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các nghệ sỹ biểu diễn tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các nghệ sỹ biểu diễn tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các nghệ sỹ biểu diễn tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các nghệ sỹ biểu diễn tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các nghệ sỹ biểu diễn tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nghệ sỹ biểu diễn trên đường phố tại thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nghệ sỹ biểu diễn trên đường phố tại thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Khách du lịch tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Khách du lịch tại khu phố cổ Pelourinho, thành phố Salvador, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách trên bãi biển ở thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách trên bãi biển ở thành phố Salvador, bang Bahia, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/salvador-thanh-pho-di-san-giau-ban-sac-van-hoa-tai-brazil-post1147804.vnp