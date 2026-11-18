2 đội xuất sắc nhất lọt vào trận chung kết là Salon Nhất Trí và Nhà máy sản xuất cửa Nhất Bang.

Salon Nhất Trí vô địch Giải Futsal tỉnh Gia Lai năm 2026 sau trận chung kết kịch tính. Ảnh: Văn Ngọc

Đội bóng Salon Nhất Trí đã vươn lên dẫn trước sau bàn thắng mở tỷ số của Văn Phúc. Có được lợi thế, họ đã có cơ sở thi đấu phòng ngự phản công trước sức ép đến từ đối phương.

Các cầu thủ Nhà máy sản xuất cửa Nhất Bang đã tích cực tấn công với cường độ cao và tạo ra không ít cơ hội. Tuy nhiên, may mắn cùng sự xuất sắc của thủ thành Rơmah Niêm đã bảo toàn tỷ số 1-0. Salon Nhất Trí đã đăng quang ngôi vô địch sau 40 phút thi đấu chính thức.

Ban Tổ chức đã trao cúp cho Salon Nhất Trí, hạng nhì cho Nhà máy sản xuất cửa Nhất Bang. 2 câu lạc bộ đồng hạng ba là Kơ Dơ FC và Trà Đa FC.

Ban Tổ chức trao giải cá nhân cho các cầu thủ xuất sắc. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài các giải thưởng tập thể, Ban Tổ chức cũng trao giải cầu thủ xuất sắc nhất cho Bùi Việt Hồng và vua phá lưới cho Vũ Thành Trung đều đến từ đội bóng Nhà máy sản xuất cửa Nhất Bang; danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất được trao cho Rơmah Niêm của đội Salon Nhất Trí.

Giải đấu năm nay quy tụ 300 cầu thủ phong trào của 24 đội bóng toàn tỉnh thi đấu từ ngày 11 đến 18-11.