Từ sáng đến hơn 14h ngày Black Friday, tại nhiều tuyến phố được coi như thủ phủ thời trang của Hà Nội như Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Cầu Giấy, Xuân Thủy... treo nhiều bảng hiệu giảm giá hấp dẫn, tuy nhiên hầu hết đều trong cảnh ế ẩm, vắng khách mua.

Nhiều cửa hàng đăng biển giảm 50 - 70%, thậm chí 80% nhưng không khí mua sắm vẫn khá trầm lắng.

Một số thương hiệu áp dụng mức giảm một nửa hoặc đồng giá để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng song cũng thưa vắng người quan tâm.

Cửa hàng không có khách ra vào dù treo biển giảm giá 80%.

Black Friday hay còn gọi là "Thứ Sáu đen tối", được coi là ngày hội giảm giá lớn nhất trong năm có nguồn gốc từ Mỹ và dần trở thành trào lưu được hàng triệu người trên khắp thế giới mong chờ. Tại Việt Nam, Black Friday tạo nên cơn sốt mua sắm, săn hàng tốt giá rẻ trong những năm gần đây. Tuy nhiên không phải ở đâu cũng tấp nập.

"Mặc dù đã sale toàn bộ cửa hàng nhưng từ sáng đến giờ chỉ vài người đến xem, lượng mua rất ít, hy vọng buổi tối sẽ đông đúc", một nhân viên cửa hàng thời trang trên phố Chùa Bộc nói.

Biển hiệu "sale sốc'' níu chân được một vài khách lẻ.

Không khí mua sắm trên phố Phạm Ngọc Thạch ảm đạm trong ngày Black Friday.

Mức giảm cao nhưng không níu chân được khách mua.

"Đồ giảm giá thường là hàng tồn, hoặc mẫu mã mình không hài lòng, món đồ ưng thì không giảm nên không hấp dẫn", chị Huyền (trú tại phường Thanh Xuân) nhận xét.

Tương tự, trên tuyến đường Cầu Giấy - Xuân Thủy, các cửa hàng thưa thớt khách đến xem.

Chưa xuất hiện "cơn sốt" mua sắm nào trong ngày Black Friday tại con phố thời trang nổi tiếng tấp nập ở Thủ đô.