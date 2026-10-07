Saint Petersburg thúc đẩy kết nối các công ty lữ hành quốc tế

Đại diện các công ty lữ hành quốc tế tham dự Hội thảo do Ủy ban Phát triển Du lịch Saint Petersburg tổ chức. (Ảnh: THÙY VÂN)

Tham gia sự kiện có khoảng 40 đại diện công ty lữ hành, cơ quan truyền thông và các blogger đến từ Brazil, Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, UAE, Oman, Saudi Arabia và Nam Phi. Sự kiện nhằm mục đích quảng bá Saint Petersburg như một điểm đến du lịch hiện đại, hấp dẫn du khách quanh năm.

Đại diện các đối tác du lịch của Saint Petersburg giới thiệu tiềm năng du lịch của thành phố. ﻿(Ảnh: THÙY VÂN)

Chuyến tham quan đã giới thiệu về tiềm năng văn hóa, kinh doanh, sự kiện và ẩm thực của "thủ đô phương Bắc" nước Nga, đồng thời tạo điều kiện kết nối trực tiếp giữa các công ty lữ hành quốc tế và các nhà cung cấp dịch vụ tại Saint Petersburg. Chiến dịch thông tin này hướng tới các quốc gia quan tâm đến nước Nga như một điểm đến du lịch đầy sức hút.

Một chương trình kết nối kinh doanh đặc biệt đã được tổ chức dành riêng cho các công ty lữ hành. Đây là phần quan trọng của chuyến tham quan, giúp người tham gia không chỉ hiểu thêm về thành phố mà còn thiết lập được các mối quan hệ kinh doanh.

Đại diện các công ty lữ hành tham quan điểm du lịch nổi bật. (Ảnh: THÙY VÂN)

Hình thức đối thoại trực tiếp đã tạo cơ hội để các bên thảo luận về những yêu cầu cụ thể, trao đổi thông tin liên lạc và đưa ra các dự án hợp tác chung.

Ủy ban Phát triển Du lịch St. Petersburg cũng cung cấp đầy đủ các thông tin cho các đơn vị lữ hành trên trang web chính thức của mình https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_tourism/

Các đại biểu đã được đưa đi tham quan theo lộ trình truyền thống và chiêm ngưỡng những "báu vật" nổi bật nhất của Saint Petersburg như Nhà thờ St. Isaac, Pháo đài Peter và Paul, các dinh thự hoàng gia tại Tsarskoye Selo, Peterhof và Cung điện Gatchina, tái hiện sống động quy mô và sự tráng lệ của lịch sử nước Nga.

Tham quan trung tâm Lakhta. (Ảnh: THÙY VÂN)

Bên cạnh các địa danh kinh điển, người tham gia còn được thăm những địa điểm đại diện cho diện mạo du lịch mới của thành phố. Các vị khách nước ngoài đã khám phá một Saint Petersburg hiện đại: Từ không gian sáng tạo New Holland cho đến các tổ hợp Sevkabel Port và Brusnitsyn, những địa điểm đang thu hút mạnh mẽ các ngành công nghiệp sáng tạo.

Một cột mốc quan trọng trong hành trình khám phá St. Petersburg hiện đại của họ chính là trung tâm Lakhta (Lakhta Center). Các thành viên đoàn đã lên đài quan sát của tòa nhà cao nhất châu Âu này để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao, bao quát từ những khu phố lịch sử cho đến những diện mạo kiến ​​trúc mới mẻ.

Các khách mời được thưởng thức buổi biểu diễn âm nhạc tại nhà hát thành phố. (Ảnh: THÙY VÂN)

"Chúng tôi mong muốn mỗi vị khách khi rời Saint Petersburg đều mang theo một phần tâm hồn của thành phố này. Thành phố của chúng tôi sở hữu tiềm năng du lịch to lớn: Những cung điện nguy nga, các không gian sáng tạo hiện đại cùng bầu không khí độc đáo của những 'đêm trắng' và những cây cầu mở.

Các thành viên trong đoàn đã được chứng kiến ​​cuộc sống của người dân Saint Petersburg và chúng tôi hy vọng họ sẽ trở thành những đại sứ thiện chí của thành phố. Nước Nga đang ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm và Saint Petersburg chính là cửa ngõ chính đón hàng triệu du khách," ông Evgeny Pankevich, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Du lịch Saint Petersburg chia sẻ.

Các đại diện đến từ Nam Phi. (Ảnh: THÙY VÂN)

Những vị khách đến Saint Petersburg không chỉ mang về những kiến ​​thức mới mà còn cả những cảm xúc đầy ấn tượng.

"Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ tuyệt vời tại Saint Petersburg đã mang đến cho chúng tôi một chuyến đi đáng nhớ! Từ các tour tham quan thành phố cho đến khoảng thời gian gắn kết cùng nhau, mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, khiến chuyến đi trở nên thực sự thú vị", ông Mohammed Salahuddin (đến từ Saudi Arabia) chia sẻ.

"Tôi thật sự thích thú khi được khám phá thành phố kỳ diệu này cũng như lịch sử của nó", bà Bhagat Bhavna (đến từ Oman) nói.

Bà Vương Bảo Trân, đại diện Vietravel cho biết, nước Nga đối với nhiều người Việt Nam thế hệ trước đây là đất nước họ yêu quý vì có những gắn kết về văn hóa và lịch sử. Nhưng đối với giới trẻ, họ ngày càng quan tâm đến sự trải nghiệm và khám phá những điều mới mẻ. Chuyến đi Saint Petersburg cho thấy xu hướng phát triển du lịch mới của thành phố này.