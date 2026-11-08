Saint Petersburg: Thành phố của những kiệt tác

Những cung điện tráng lệ

Đến với Saint Petersburg, chúng tôi được đồng hành với Châu - một du học sinh đã gắn bó với nước Nga hơn 20 năm. Giữa cái giá lạnh của mùa thu phương Bắc, nụ cười rạng rỡ cùng vốn kiến thức sâu rộng của Châu về thành phố này đã giúp chúng tôi cảm thấy ấm áp hơn.

Cung điện Mùa Hè nhìn ra vịnh Phần Lan.

Châu kể, Saint Petersburg được Pyotr Đại đế xây dựng vào năm 1703. Thành phố hiện có 221 bảo tàng, 2.000 thư viện cùng hàng nghìn di tích lịch sử và văn hóa mang nhiều trường phái kiến trúc đặc sắc. Trong đó, nổi tiếng nhất là hệ thống cung điện gắn liền với tên gọi các mùa trong năm. Đó là Cung điện Mùa Đông - tên gọi gốc từ nguyên bản; Cung điện Peterhof, còn gọi là Cung điện Mùa Hè; Cung điện Catherine còn gọi là Cung điện Mùa Thu.

Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là Cung điện Mùa Hè - một kiệt tác kiến trúc và cảnh quan bên bờ vịnh Phần Lan. Cung do Pyotr Đại đế xây dựng từ thế kỷ XVIII. Dưới ánh nắng mùa thu, quần thể kiến trúc mang phong cách Baroque và Rococo hiện lên vô cùng lộng lẫy. Điểm nhấn ấn tượng nhất là hệ thống đài phun nước lớn nhất thế giới, gồm 170 đài phun được trang trí bằng những bức tượng dát vàng và 4 thác nước. Chính giữa của hệ thống đài phun nước là hình ảnh người anh hùng quật ngã con sư tử biểu tượng cho chiến thắng của quân đội Nga.

Châu giải thích một chi tiết thú vị: “Toàn bộ hệ thống đài phun nước tại đây hoạt động không dùng máy bơm mà dựa vào chênh lệch độ cao tự nhiên của nguồn nước dẫn từ các cao nguyên lân cận để tạo áp lực cực lớn”. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, từ nơi nghỉ dưỡng của hoàng gia, trụ sở làm việc, thời kỳ bị tàn phá trong chiến tranh cho đến cuộc trùng tu vĩ đại sau Chiến tranh Vệ quốc, Peterhof ngày nay vẫn hiên ngang đứng đó, hướng ra khoảng không bao la của vùng biển Baltic.

Rời Peterhof, hành trình tiếp tục tại thành phố Pushkin thanh bình - quê hương của đại thi hào Pushkin, nơi tọa lạc Cung điện Catherine (Cung điện Mùa Thu). Vào mùa thu, những hàng cây lá vàng rực rỡ bao quanh cung điện khiến nơi đây đẹp như bức tranh cổ tích. “Nếu Peterhof đại diện cho sức mạnh và khát vọng của Pyotr Đại đế thì Catherine lại là câu chuyện về một tình yêu lãng mạn”- giọng Châu trầm lắng hơn khi kể về nguồn gốc cung điện.

Nhà thờ Thánh Isaac.

Hoàng hậu Ekaterina đã bí mật xây cho chồng mình một cung điện nằm ở vùng thôn quê làm nơi nghỉ ngơi của hoàng gia trong thời gian ông đi chiến dịch như một món quà bất ngờ. Trong Cung điện Mùa Thu, điểm tham quan không thể bỏ qua là Phòng Hổ Phách (Amber Room) - kiệt tác được mệnh danh là "kỳ quan thứ tám của thế giới". Dù là công trình phục dựng nhưng căn phòng vẫn tái hiện trọn vẹn sự lộng lẫy với ánh sáng hổ phách ấm áp, huyền ảo đến ngỡ ngàng.

Điểm cuối là Cung điện Mùa Đông uy nghi nằm bên Quảng trường trung tâm Saint Petersburg. Hiện nay là Bảo tàng Quốc gia Hermitage. Chỉ đứng từ quảng trường phía trước để ngắm toàn cảnh cung điện cũng dễ dàng cảm nhận được vẻ xa hoa và bề thế của công trình này.

Hermitage không chỉ là một trong những kho tàng nghệ thuật lớn nhất hành tinh với hơn 3 triệu hiện vật vô giá được trưng bày qua hàng trăm phòng mà còn lưu giữ các tác phẩm gốc quý hiếm bậc nhất thế giới. Trong đó có hai bức họa nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci là "The Benois Madonna" và "The Litta Madonna".

Dòng sông Neva thơ mộng

Lịch sử của Saint Petersburg không thể tách rời với dòng sông Neva thơ mộng cùng hệ thống gần 20 kênh đào được kết nối với nhau bởi gần 300 cây cầu cổ kính. Toàn bộ bờ sông Neva dài 150 km và các kênh đào đều được lát đá hoa cương, tạo nên vẻ đẹp chuẩn mực và sang trọng.

Phòng trưng bày các tác phẩm hội họa tại Bảo tàng Quốc gia Hermitage (Cung điện Mùa Đông).

Vào mùa hè, thành phố bước vào kỳ quan thiên nhiên độc đáo mang tên "Đêm trắng", bầu trời không bao giờ tối hẳn mà được phủ một lớp ánh sáng bạc lãng mạn. Về đêm, khi các nhịp cầu trên sông Neva lần lượt mở và tách đôi cho tàu thuyền lớn qua lại (thường diễn ra từ khoảng 1 giờ 30 sáng), Saint Petersburg khoác lên mình chiếc áo huyền ảo, lãng mạn của một thi sĩ. Các công trình cổ kính soi bóng xuống mặt nước lung linh ánh đèn, vừa tĩnh lặng vừa tràn đầy sức sống hiện đại.

Chiến hạm Rạng Đông.

Vào mùa thu, ngồi trên du thuyền xuôi dòng Neva có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng vạt nắng vương trên những mái vòm dát vàng của Nhà thờ Thánh Isaac, Nhà thờ Smolny, hay Nhà thờ Chúa Cứu thế trên máu đổ (Spilled Blood)... Sự giao thoa giữa mặt nước, cung điện, đại lộ và bảo tàng đã khiến Saint Petersburg trở thành một trong những điểm đến đáng nhớ nhất của nước Nga.

Chuyến đi khép lại khi hoàng hôn buông xuống dòng Neva. Đối với chúng tôi, Saint Petersburg không đơn thuần là một điểm đến mà là nơi lịch sử, nghệ thuật và tình người hòa quyện mãi với thời gian. Và hình ảnh một hướng dẫn viên giàu tri thức và tận tâm như Châu đã trở thành cầu nối tuyệt vời, đưa văn hóa nước Nga đến gần hơn với trái tim bạn bè Việt Nam.