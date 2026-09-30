Saigontourist Group: Quý IV là 'chặng quyết định' để về đích năm 2026

Báo cáo được đưa ra tại Hội nghị Sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2026 của Saigontourist Group, tổ chức ngày 29-9, tại TPHCM. Kết quả này đến từ sự chủ động của các đơn vị thành viên trong khai thác thị trường, nâng cao công suất, cải thiện giá bán, phát triển sản phẩm và kiểm soát hiệu quả kinh doanh.

Đáng chú ý, với dư địa tăng trưởng từ mùa cao điểm cuối năm, Saigontourist Group xác định quý IV là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026, đồng thời tạo nguồn lực và động lực cho kế hoạch năm 2027 theo định hướng tăng trưởng hai con số.

Saigontourist Group quản lý nhiều khách sạn lớn tại TPHCM và cả nước

Một trong những định hướng được Saigontourist Group đẩy mạnh trong 9 tháng qua là liên kết kinh doanh giữa các đơn vị trong hệ sinh thái. Thay vì khai thác riêng lẻ, các lĩnh vực lữ hành, lưu trú, ẩm thực, hội nghị - sự kiện và khu du lịch được kết nối theo hướng hình thành chuỗi sản phẩm và dịch vụ, qua đó tận dụng tốt hơn nguồn khách và năng lực sẵn có của toàn hệ thống.

Theo số liệu từ Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist thuộc Saigontourist Group, trong 8 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã đưa 33.866 lượt khách về các đơn vị thuộc hệ thống, trong đó có 63 đoàn MICE quy mô lớn và vừa. Có 45 đơn vị được kết nối khai thác và 49 sản phẩm liên kết được xây dựng, mang đến thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng. Đây cũng là cơ sở để Saigontourist Group tiếp tục triển khai tư duy “một khách hàng – nhiều dịch vụ”, qua đó không chỉ gia tăng doanh thu mà còn hướng đến nâng cao giá trị trên mỗi khách hàng và hiệu quả kinh doanh của toàn chuỗi.

Cùng với liên kết nội bộ, doanh nghiệp tiếp tục đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ; đẩy mạnh hợp tác với các thương hiệu lớn trong nước và quốc tế; tăng cường chuyển đổi số; đồng thời gắn xúc tiến thị trường, tổ chức sự kiện và quảng bá thương hiệu với mở rộng đối tác và phát triển nguồn khách.

Trong 9 tháng năm 2026, Saigontourist Group ký kết hợp tác với Hanoitourist, Vietnam Airlines, Becamex Group, IPPG, Đất Việt VAC Group và Liên minh Thương hiệu Sài Gòn, tạo nền tảng phát triển thị trường, nguồn khách, sản phẩm và hệ sinh thái dịch vụ.

Hoạt động xúc tiến cũng được triển khai tại nhiều thị trường như Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan, Singapore, Philippines, Úc, New Zealand. Saigontourist Group tham gia hội chợ quốc tế ITB Berlin 2026, đồng thời phối hợp cùng Vietnam Airlines, các cơ quan ngoại giao và đối tác để giới thiệu sản phẩm, khảo sát thị trường và kết nối doanh nghiệp.

Ngày hội Xe đạp Saigontourist Group 2026

Ở thị trường trong nước, các hoạt động gắn sản phẩm với thương hiệu và trải nghiệm tiếp tục được đẩy mạnh. Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 thu hút hàng vạn khách, góp phần quảng bá thế mạnh ẩm thực, tăng nhận diện thương hiệu và tạo không gian giới thiệu sản phẩm của các đơn vị trong hệ thống. Trong khi đó, Ngày hội Xe đạp Saigontourist Group Vì cộng đồng 2026 góp phần lan tỏa hình ảnh thương hiệu gắn với cộng đồng và phát triển bền vững.

Theo Saigontourist Group, quý IV năm 2026 mở ra nhiều cơ hội từ mùa cao điểm du lịch cuối năm, nhu cầu lưu trú, hội nghị, tiệc, sự kiện và các dịch vụ du lịch tăng cao. Đây cũng là thời điểm doanh nghiệp tập trung khai thác khách quốc tế, MICE, sự kiện và ẩm thực cuối năm.

“Kết quả 9 tháng năm 2026 cho thấy toàn hệ thống đã duy trì được đà tăng trưởng tích cực, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi để bước vào mùa kinh doanh cao điểm cuối năm. Quý IV cần được xác định là giai đoạn tập trung cao độ vào thực thi, trong đó mỗi đơn vị phải bám sát mục tiêu, khai thác tốt nhất nguồn khách, sản phẩm và năng lực hiện có, đồng thời kiểm soát chặt chi phí để tăng doanh thu đi đôi với cải thiện hiệu quả lợi nhuận”, Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Saigontourist Group chia sẻ.

Trên tinh thần đó, Saigontourist Group tập trung triển khai chương trình “Tối đa doanh thu – Tối ưu lợi nhuận”, đồng thời đẩy mạnh liên kết hợp tác trong toàn hệ thống và với các đối tác chiến lược, đối tác truyền thống trong nước và quốc tế.

Doanh nghiệp cũng tập trung khai thác mạnh mùa cao điểm cuối năm, triển khai các chương trình khuyến mãi trong toàn hệ thống; tăng hiệu quả bán hàng thông qua chuyển đổi số và tiếp thị số; tiếp tục tổ chức, tham gia các chương trình xúc tiến quảng bá, tiếp thị, sự kiện du lịch, lễ hội trong nước và quốc tế nhằm mở rộng thị trường và thúc đẩy nguồn khách.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group thu hút hàng vạn khách mỗi dịp tổ chức

Bên cạnh mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026, Saigontourist Group đang đồng thời xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2027 theo định hướng tăng trưởng hai con số. “Chúng tôi không chỉ tập trung về đích năm 2026, mà phải đồng thời tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Những gì triển khai trong quý IV phải hướng đến việc hình thành nguồn khách, sản phẩm, thị trường và phương thức kinh doanh có khả năng tạo tăng trưởng cho năm 2027”, Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa khẳng định.

Một số hướng tăng trưởng mới đang được Saigontourist Group tập trung nghiên cứu và phát triển gồm dịch vụ MICE, kinh tế đêm, các sản phẩm văn hóa – ẩm thực, du lịch xanh và những sản phẩm trải nghiệm mới.

Với định hướng này, quý IV không chỉ là khoảng thời gian tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026, mà còn là giai đoạn tạo động lực tăng trưởng mới của Saigontourist Group trong năm 2027.

Saigontourist Group là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời ngày 1-8-1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, trung tâm triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp...