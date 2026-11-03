Saigontel (SGT): Lợi nhuận 9 tháng bốc hơi gần 90%, dòng tiền kinh doanh âm nặng

Lợi nhuận 9 tháng giảm sốc, mới hoàn thành 18,3% kế hoạch năm

Báo cáo tài chính quý III năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã chứng khoán SGT, tên giao dịch Saigontel) ghi nhận sự cải thiện nhẹ về hiệu quả kinh doanh. Doanh thu thuần trong quý đạt 310,74 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tương ứng tăng 31,5%, đạt 117,76 tỷ đồng nhờ biên lợi nhuận gộp nhích nhẹ từ 37,7% lên 37,9%.

Tuy nhiên, áp lực chi phí vẫn hiện hữu khi chi phí tài chính tăng 15,9% lên 54,34 tỷ đồng, cùng với chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 17,1% lên 38,46 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III đạt 6,9 tỷ đồng, tăng khá mạnh ở mức 145,6% so với quý III năm ngoái.

Bất chấp kết quả quý III có phần khởi sắc, bức tranh toàn cảnh 9 tháng đầu năm 2026 của Saigontel lại bao trùm bởi sự ảm đạm. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần chỉ đạt 700,17 tỷ đồng, sụt giảm 45,5% so với cùng kỳ. Sự sụt giảm nghiêm trọng này được ban lãnh đạo lý giải là do hụt thu từ hoạt động cho thuê văn phòng và nhà xưởng. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng bốc hơi 88,8%, rơi xuống mức 39,97 tỷ đồng.

Năm 2026, Saigontel đặt mục tiêu đầy tham vọng với doanh thu 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng. Với kết quả lợi nhuận trước thuế 9 tháng chỉ đạt 91,28 tỷ đồng, doanh nghiệp mới hoàn thành vỏn vẹn 18,3% kế hoạch cả năm, tạo áp lực vô cùng lớn lên quý cuối cùng.

Dòng tiền kinh doanh âm, hàng tồn kho phình to

Không chỉ kết quả kinh doanh sa sút, sức khỏe tài chính của Saigontel cũng bộc lộ nhiều điểm đáng lo ngại. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, dòng tiền kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp ghi nhận mức âm 289,2 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với con số dương 69,1 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Để bù đắp lượng tiền thâm hụt khổng lồ này, công ty buộc phải đẩy mạnh dòng tiền tài chính lên mức dương 101,7 tỷ đồng, chủ yếu thông qua việc gia tăng các khoản vay nợ.

Về cấu trúc tài sản, tính đến ngày 30/9/2026, quy mô tổng tài sản của Saigontel đạt 8.162,6 tỷ đồng, mở rộng 6,7% so với đầu năm. Phần lớn tài sản của doanh nghiệp đang bị mắc kẹt tại khoản mục hàng tồn kho. Cụ thể, giá trị hàng tồn kho đã phình to thêm 13,8%, tương đương 513,5 tỷ đồng, chạm mức 4.240,1 tỷ đồng và chiếm tới 51,95% tổng tài sản. Số lượng hàng tồn kho khổng lồ này chủ yếu tập trung tại các dự án bất động sản công nghiệp đang triển khai, điển hình như dự án Khu công nghiệp Nam Tân Tập (2.373,9 tỷ đồng), Cụm công nghiệp Tân Phú 1 (486,8 tỷ đồng), Cụm công nghiệp Tân Phú 2 (466,5 tỷ đồng) và Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn 2 (353,9 tỷ đồng). Các tài sản khác bao gồm 1.345,8 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn và 1.205,3 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn.

Ở phía nguồn vốn, áp lực vay nợ đang đè nặng lên bảng cân đối kế toán. Tính đến cuối tháng 9, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp tăng 2,8% lên mức 3.829,94 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm 1.759,9 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 2.070,04 tỷ đồng. Đáng báo động, khối lượng nợ vay hiện tại đã vượt xa quy mô vốn chủ sở hữu, tương đương tỷ lệ 155,8%. Việc lạm dụng đòn bẩy tài chính trong bối cảnh dòng tiền kinh doanh âm và lợi nhuận lao dốc đang đặt Saigontel đối mặt với rủi ro thanh khoản rất lớn trong thời gian tới.