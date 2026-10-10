Saigontel được cấp phép phân phối Internet vệ tinh, bổ sung hạ tầng kết nối sản xuất

Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel) vừa được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng; đồng thời trở thành một trong những đại lý phân phối ủy quyền chính thức của Starlink tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Saigontel, ngày 8/10/2026, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy phép số 11042/GP-SKHCN cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng. Giấy phép có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030.

Theo phạm vi được cấp phép, Saigontel được cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông công cộng theo phương thức bán lại, gồm dịch vụ kênh thuê riêng cho các trạm thu, phát sóng di động; dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông công cộng cố định vệ tinh trên phạm vi toàn quốc; và dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông công cộng di động vệ tinh phục vụ kết nối trên biển. Phạm vi liên lạc bao gồm trong nước và quốc tế.

Trước đó, ngày 17/9/2026, Saigontel ký thỏa thuận hợp tác với Starlink Việt Nam để triển khai phân phối dịch vụ theo phạm vi được cấp phép. Starlink là dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX phát triển, sử dụng hệ thống vệ tinh quỹ đạo tầm thấp (LEO). Công nghệ này có thể cung cấp kết nối tại những khu vực khó triển khai hạ tầng viễn thông mặt đất, đồng thời bổ sung đường truyền dự phòng cho các hệ thống cần duy trì kết nối liên tục.

Giải pháp này có thể phục vụ nhiều lĩnh vực như khu công nghiệp, sản xuất, logistics, xây dựng, năng lượng và vận tải biển; đồng thời hỗ trợ kết nối cho các nhà máy, trạm thu phát sóng di động, đội tàu và cơ sở ngoài khơi. Tùy điều kiện hạ tầng và yêu cầu vận hành, Internet vệ tinh có thể được xem xét làm đường truyền chính hoặc dự phòng.

Saigontel cũng tham gia chương trình thí điểm xóa vùng lõm sóng cùng Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ), Starlink Việt Nam và các Sở Khoa học và Công nghệ tại 13 tỉnh, thành phố với kế hoạch lắp đặt 254 bộ thiết bị Starlink. Đây là cơ sở thực tiễn để đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ vệ tinh tại các khu vực còn hạn chế về kết nối.

Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigontel cho biết, việc hợp tác với Starlink nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những hạn chế về hạ tầng kết nối; đồng thời củng cố niềm tin của nhà đầu tư để xây dựng, sản xuất và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Việc mở rộng sang dịch vụ viễn thông vệ tinh nằm trong định hướng phát triển hạ tầng tích hợp của Saigontel, kết nối bốn trụ cột gồm hạ tầng cơ sở, hạ tầng số, năng lượng và hạ tầng xã hội, phục vụ hệ sinh thái công nghiệp bền vững. Công nghệ vệ tinh bổ sung giải pháp kết nối bên cạnh các phương thức hiện hữu, góp phần đáp ứng nhu cầu vận hành đa dạng của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Đến năm 2030, Saigontel dự kiến nghiên cứu mở rộng nền tảng với các dịch vụ quản lý mạng, giám sát và an toàn thông tin, phối hợp cùng các nhà khai thác viễn thông, đơn vị tích hợp hệ thống và đối tác cung cấp dịch vụ quản trị. Việc triển khai hướng đến các giải pháp kết nối doanh nghiệp tích hợp, tuân thủ quy định về cấp phép và bảo vệ dữ liệu.

Doanh nghiệp cho biết sẽ triển khai cung cấp và phân phối dịch vụ theo phạm vi giấy phép, thỏa thuận với đối tác và quy định pháp luật, ưu tiên khách hàng doanh nghiệp, khu công nghiệp và logistics; đồng thời nghiên cứu mở rộng ứng dụng tại các lĩnh vực có nhu cầu kết nối chuyên biệt./.