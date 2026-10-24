Saigonres ghi nhận doanh thu 9 tháng giảm 65%, lợi nhuận giảm 60%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã: SGR) ghi nhận doanh thu thuần trong quý III đạt khoảng 11,3 tỷ đồng, giảm 43% so với mức gần 19,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp trong kỳ đạt khoảng 2,2 tỷ đồng, giảm gần 30,6% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 11,4 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 44,5 tỷ đồng của quý III/2025.

Trong khi đó, chi phí tài chính giảm từ 11,4 tỷ đồng xuống còn khoảng 5,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ gần 10 tỷ đồng xuống còn 8,9 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Saigonres âm khoảng 1,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt hơn 26,2 tỷ đồng.

Bù lại, doanh nghiệp ghi nhận gần 25,1 tỷ đồng thu nhập khác, cao hơn đáng kể so với mức khoảng 208 triệu đồng cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí khác khoảng 4,1 tỷ đồng, lợi nhuận khác đạt gần 20,9 tỷ đồng.

Nhờ khoản lợi nhuận khác này, Saigonres ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III đạt gần 19,85 tỷ đồng, giảm khoảng 6,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 15,6 tỷ đồng, nhích nhẹ so với mức 15,55 tỷ đồng của quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Saigonres đạt khoảng 60,4 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm khoảng 65% so với mức 172,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp giảm từ gần 116,9 tỷ đồng xuống còn khoảng 24 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 21,4 tỷ đồng, giảm gần 58,8% so với cùng kỳ. Trong kỳ, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 4 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức 107,6 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Ở chiều ngược lại, thu nhập khác tăng lên gần 41,65 tỷ đồng, so với khoảng 638 triệu đồng cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí khác hơn 4,23 tỷ đồng, lợi nhuận khác đạt khoảng 37,42 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của doanh nghiệp đạt gần 41,37 tỷ đồng, giảm khoảng 59,7% so với mức 102,69 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 33,57 tỷ đồng, giảm khoảng 59,7% so với mức 83,37 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 32,54 tỷ đồng.

Như vậy, kết quả kinh doanh lũy kế của Saigonres suy giảm đáng kể, dù lợi nhuận sau thuế riêng quý III vẫn duy trì quanh mức cùng kỳ. Khoản thu nhập khác là yếu tố đóng góp đáng kể vào lợi nhuận trong cả quý III và 9 tháng đầu năm.

Năm 2026, Saigonres đặt mục tiêu doanh thu 1.133 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng. So với kế hoạch, SGR còn cách rất xa khi mới thực hiện được 5% và 7% cho 2 chỉ tiêu.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Saigonres đạt khoảng 2.805 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt hơn 1.860 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt khoảng 906,2 tỷ đồng, tăng so với mức 796,5 tỷ đồng đầu năm.

Hàng tồn kho ghi nhận gần 611 tỷ đồng, tăng khoảng 13,8% so với đầu năm. Đây là một trong những khoản mục chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ hơn 111,3 tỷ đồng đầu năm xuống còn khoảng 17,5 tỷ đồng vào cuối tháng 9.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Saigonres đạt gần 1.340 tỷ đồng, tăng so với mức 1.303 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm khoảng 980,8 tỷ đồng, còn nợ dài hạn ở mức 359,2 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt hơn 1.465 tỷ đồng. Đáng chú ý, vốn góp của chủ sở hữu tăng từ 698,75 tỷ đồng lên gần 838,5 tỷ đồng; trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ khoảng 409,3 tỷ đồng xuống còn 300,1 tỷ đồng.

Một điểm đáng lưu ý khác trong báo cáo tài chính của Saigonres là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tiếp tục âm trong 9 tháng đầu năm 2026.

Cụ thể, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 244,85 tỷ đồng, cao hơn đáng kể mức âm 40,43 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương gần 74,85 tỷ đồng, so với mức âm hơn 178,28 tỷ đồng cùng kỳ.

Saigonres đã chuyển nhượng dự án Khu nhà ở thương mại Phú Định Riverside cho đối tác vào cuối tháng 8/2026

Một diễn biến đáng chú ý trong quý III/2026 của Saigonres là doanh nghiệp đã chuyển nhượng dự án Khu nhà ở thương mại Phú Định Riverside cho đối tác vào cuối tháng 8/2026.

Theo doanh nghiệp, thương vụ có giá trị chuyển nhượng 245 tỷ đồng, nằm trong định hướng rà soát, cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm tập trung nguồn lực tài chính và năng lực quản trị cho các dự án có quy mô lớn, tiềm năng phát triển dài hạn.

Theo tìm hiểu, Phú Định Riverside tọa lạc tại khu vực Bến Phú Định, TP HCM, do Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Đô, thành viên của Saigonres, làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 336 tỷ đồng, diện tích khoảng 2.104 m2, gồm một block cao 17 tầng và một tầng hầm, cung cấp 169 căn hộ, diện tích 40-75 m2, được thiết kế từ 1-3 phòng ngủ.