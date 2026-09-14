Saigonres bán dự án 169 căn hộ giá 245 tỷ, dồn lực cho loạt dự án nghìn tỷ

CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres - Mã: SGR) cho biết, doanh nghiệp đã chuyển nhượng dự án Khu nhà ở thương mại Phú Định Riverside cho đối tác vào cuối tháng 8/2026.

Saigonres vừa chuyển nhượng dự án Phú Định Riverside.

Theo doanh nghiệp, thương vụ có giá trị chuyển nhượng 245 tỷ đồng, nằm trong định hướng rà soát, cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm tập trung nguồn lực tài chính và năng lực quản trị cho các dự án có quy mô lớn, tiềm năng phát triển dài hạn.

Theo tìm hiểu, Phú Định Riverside tọa lạc tại khu vực Bến Phú Định, TP HCM, do Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Đô, thành viên của Saigonres, làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 336 tỷ đồng, diện tích khoảng 2.104 m2, gồm một block cao 17 tầng và một tầng hầm, cung cấp 169 căn hộ, diện tích 40-75 m2, được thiết kế từ 1-3 phòng ngủ.

Theo Saigonres, dự án đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý, khởi công từ đầu tháng 8/2025 và dự kiến bàn giao nhà trong quý III/2027. Sau thương vụ chuyển nhượng, đối tác sẽ tiếp tục triển khai dự án theo lộ trình.

Đáng chú ý, tại thời điểm cuối tháng 6/2026, Saigonres ghi nhận 183,2 tỷ đồng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại Phú Định Riverside, tăng 17,3 tỷ đồng so với đầu năm.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận khoảng 120 tỷ đồng hàng hóa bất động sản, chủ yếu là quyền tài sản liên quan đến dự án này, phát sinh từ hồ sơ pháp lý dự án và bất động sản hình thành trong tương lai.

Dù thông báo đã chuyển nhượng dự án này, tuy nhiên, bên nhận chuyển nhượng không được Saigonres tiết lộ.

Vị trí dự án Phú Định Riverside.

Việc chuyển nhượng Phú Định Riverside diễn ra trong giai đoạn Saigonres đang đẩy mạnh triển khai các dự án có quy mô lớn.

Ngày 19/5, Saigonres khởi công Khu đô thị Nam Tiến 2 với quy mô khoảng 35,28 ha, tổng mức đầu tư khoảng 4.253 tỷ đồng. Dự án nằm tại khu vực trung tâm phát triển đô thị mới của tỉnh Thái Nguyên, liền kề Quảng trường Vạn Xuân rộng 42 ha và kết nối với đường Vành đai 5, Quốc lộ 3.

Hơn một tháng sau, ngày 2/7, doanh nghiệp tiếp tục khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình tại phường Vạn Xuân và xã Điềm Thụy. Dự án có diện tích 197,61 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng, định hướng phát triển hạ tầng khu công nghệ số cùng các công trình sản xuất công nghệ, nghiên cứu phát triển, thương mại dịch vụ, tài chính và nhà ở chuyên gia.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 diễn ra tháng 5/2026, HĐQT Saigonres xác định tập trung phát triển 8 dự án trọng điểm trong tổng số 17 dự án, trải dài từ TP HCM, Phú Quốc, Đồng Nai đến Thái Nguyên và đang chuẩn bị triển khai một số quỹ đất lớn hơn 480 ha ở Quảng Ninh.

Theo kế hoạch được công bố, tổng mức đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến vượt 17.100 tỷ đồng, tương đương khoảng 3.000 - 4.000 tỷ đồng mỗi năm.

Trong danh mục hơn dự án đang triển khai và nghiên cứu đầu tư, ban lãnh đạo xác định có nhiều dự án trọng điểm đóng góp vào mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030.

Tại Lâm Đồng, Khu nhà ở Văn Lâm rộng 18,29 ha có tổng mức đầu tư 535 tỷ đồng, đã hoàn tất đền bù và xây dựng tường bao. Dự án dự kiến phát triển nhà liên kế, biệt thự và khu phức hợp thương mại - dịch vụ.

Tại TP HCM, dự án chung cư cao tầng Lê Sát có diện tích 7.743 m2, tổng vốn đầu tư 1.983 tỷ đồng, đã hoàn tất đền bù và được định hướng phát triển căn hộ cao tầng.

Tại Phú Thọ, Khu đô thị sinh thái Việt Xanh có quy mô 49,9 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.370 tỷ đồng. Đến nay, doanh nghiệp đã đền bù khoảng 30 ha, tương đương 61% diện tích.

Ở Phú Quốc, Khu phức hợp nghỉ dưỡng Vũng Bầu rộng 30,04 ha, tổng vốn đầu tư 2.458 tỷ đồng, đã hoàn tất đền bù 27,7 ha, tương đương 93% diện tích. Dự án dự kiến phát triển nhà liên kế, biệt thự nghỉ dưỡng, condotel và shophouse.

Tại Đồng Nai, Khu dân cư Phú Hội ở Nhơn Trạch có quy mô lên tới 793 ha, tổng vốn đầu tư 2.700 tỷ đồng, đã hoàn tất khoảng 85% công tác đền bù.

Ngoài ra, Saigonres còn quản lý quỹ đất dự án Tiên Yên tại Quảng Ninh với diện tích 481 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 780 tỷ đồng, định hướng phát triển sân golf, khu nghỉ dưỡng và vùng trồng, chế biến dược liệu.

Về tình hình kinh doanh, vừa qua, Saigonres đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét 6 tháng đầu năm 2026.

Theo BCTC hợp nhất, doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm 2026 của Saigonres đạt 49,05 tỷ đồng, giảm 68% so với mức 152,45 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Sau khi trừ chi phí thuế TNDN, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Saigonres đạt 17,95 tỷ đồng, giảm 74% so với con số 67,82 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2025.

Đối với BCTC Công ty mẹ, doanh thu thuần ghi nhận đạt 28,92 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 16,39 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 74% so với 6 tháng đầu năm 2025 (đạt 63,31 tỷ đồng).

Saigonres cho biết nguyên nhân chính khiến kết quả kinh doanh giảm là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong 6 tháng đầu năm sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 1.133 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng, lần lượt gấp khoảng 4 lần và 6 lần kết quả thực hiện năm 2025.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản Saigonres đạt 2.764,4 tỷ đồng, tăng 27,5 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức hơn 1.312,8 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SGR hiện giao dịch quanh mức 9.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 788 tỷ đồng.