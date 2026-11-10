Saigonbank: Lợi nhuận quý III giảm gần 80%, chi phí dự phòng tăng mạnh

Lợi nhuận quý III giảm gần 79%, chi phí dự phòng tăng mạnh

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 201,7 tỷ đồng, tăng 2,1% so với mức 197,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Trong kỳ, thu nhập lãi đạt 634,1 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi ở mức 432,4 tỷ đồng.

Ở các hoạt động ngoài lãi, lãi thuần từ dịch vụ đạt 8,6 tỷ đồng, giảm so với mức 9 tỷ đồng cùng kỳ. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 2 tỷ đồng, giảm 56,9%; lãi thuần từ hoạt động khác đạt 32,4 tỷ đồng, giảm 26,4% so với quý III/2025.

Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 14,4%, từ 161 tỷ đồng lên 184,3 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng đạt 60,5 tỷ đồng, giảm 35,9% so với mức 94,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tình hình làm ăn của SaigonBank trong quý III/2026

Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý III/2026 tăng 293,6%, từ 10,9 tỷ đồng lên 42,7 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế của Saigonbank còn 17,8 tỷ đồng, giảm 78,7% so với mức 83,5 tỷ đồng của quý III/2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 16,2 tỷ đồng, giảm 76,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, thu nhập lãi thuần của Saigonbank đạt 571,9 tỷ đồng, giảm 11,9% so với mức 648,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 70 tỷ đồng, giảm 74,4% so với mức 258 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 55,4 tỷ đồng, giảm 73,5% so với mức 209,2 tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng giảm

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Saigonbank đạt 35.373,3 tỷ đồng, gần như đi ngang so với mức 35.377 tỷ đồng tại ngày 31/12/2025.

Trong cơ cấu tài sản, cho vay khách hàng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị cho vay thuần đạt 21.523,1 tỷ đồng, giảm 1% so với đầu năm, tương ứng 60,9% tổng tài sản. Dư nợ cho vay khách hàng trước dự phòng đạt 21.754,6 tỷ đồng, trong khi dự phòng rủi ro cho vay là 231,5 tỷ đồng.

Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng (TCTD) khác đạt 8.042,2 tỷ đồng, tăng 3,1% so với đầu năm, chiếm 22,7% tổng tài sản. Trong đó, tiền gửi tại các TCTD khác đạt 7.072,2 tỷ đồng và cho vay các TCTD khác đạt 970 tỷ đồng.

Chứng khoán đầu tư thuần ghi nhận 2.976,6 tỷ đồng, tăng 30,7% so với mức 2.278,1 tỷ đồng đầu năm, chiếm 8,4% tổng tài sản. Danh mục này gồm 1.830,5 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và 1.146,2 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt do Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) phát hành sau khi trừ dự phòng.

Tài sản cố định đạt 1.459,2 tỷ đồng, tăng 40,3% so với mức 1.039,9 tỷ đồng đầu năm, chiếm 4,1% tổng tài sản.

Ở nhóm tài sản có tính thanh khoản, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm từ 1.403 tỷ đồng xuống còn 672,9 tỷ đồng. Tiền mặt, vàng bạc đạt 191 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tại ngày 30/9/2026 đạt 25.171,5 tỷ đồng, giảm 4,4% so với mức 26.326,6 tỷ đồng đầu năm. Khoản mục này chiếm 71,2% tổng nguồn vốn của ngân hàng.

Xét theo kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn đạt 23.053,1 tỷ đồng, chiếm 91,6% tổng tiền gửi khách hàng. Tiền gửi không kỳ hạn đạt 2.027,6 tỷ đồng, chiếm 8,1%, giảm so với mức 2.566 tỷ đồng hồi đầu năm. Tiền gửi ký quỹ và vốn chuyên dùng đạt 90,8 tỷ đồng.

Theo đối tượng khách hàng, tiền gửi cá nhân đạt 16.578,3 tỷ đồng, chiếm 65,9% tổng tiền gửi; tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 8.591,6 tỷ đồng, chiếm 34,1%.

Trong khi tiền gửi khách hàng giảm, tiền gửi và vay các TCTD khác tăng 28,4%, từ 4.181,9 tỷ đồng lên 5.367,8 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn của các TCTD khác đạt 5.306,3 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Saigonbank tại cuối quý III/2026 đạt 4.247 tỷ đồng, tăng 1,3% so với đầu năm. Trong đó, vốn điều lệ ghi nhận 3.608,2 tỷ đồng.

Nợ xấu cho vay khách hàng đạt hơn 666 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng giá trị nợ xấu (nhóm 3, 4 và 5) của Saigonbank đạt 666,4 tỷ đồng, tương ứng 3,1% tổng dư nợ cho vay khách hàng 21.754,6 tỷ đồng. Tỷ lệ này tăng so với mức 2,9% tại thời điểm cuối năm 2025.

Trong cơ cấu nợ xấu, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) đạt 201,3 tỷ đồng, tăng 267,7% so với mức 54,8 tỷ đồng đầu năm. Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 65,5%, từ 108,7 tỷ đồng lên 179,9 tỷ đồng.

Chất lượng nợ vay của SaigonBank.

Ngược lại, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) giảm 41,3%, từ 486 tỷ đồng xuống còn 285,2 tỷ đồng.

Đối với nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý), giá trị ghi nhận 1.777,5 tỷ đồng, giảm 5,1% so với mức 1.872,7 tỷ đồng đầu năm, tương ứng 8,2% tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tại cuối quý III/2026 đạt 231,5 tỷ đồng, bao gồm 161 tỷ đồng dự phòng chung và 70,5 tỷ đồng dự phòng cụ thể.

Ngoài ra, Saigonbank đang nắm giữ trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành với tổng mệnh giá 1.245,1 tỷ đồng. Ngân hàng đã trích lập dự phòng 98,9 tỷ đồng cho khoản mục này, đưa giá trị còn lại sau dự phòng xuống 1.146,2 tỷ đồng.

Một số khoản mục ngoại bảng cũng được ghi nhận với giá trị lớn. Cụ thể, lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được đạt 1.168,6 tỷ đồng. Nợ khó đòi đã xử lý rủi ro đang được theo dõi ngoại bảng lên tới 6.666 tỷ đồng, gồm 1.829,9 tỷ đồng nợ gốc và 4.836,1 tỷ đồng nợ lãi.

Bên cạnh đó, trong thuyết minh tài sản có khác, ngân hàng ghi nhận khoản tham ô, thiếu mất tiền và tài sản thiếu chờ xử lý trị giá 14,5 tỷ đồng. Khoản mục này đã được trích lập dự phòng rủi ro 100%.

Các chỉ số sinh lời và hiệu quả hoạt động suy giảm

Cùng với sự sụt giảm lợi nhuận, các chỉ số sinh lời của Saigonbank trong 9 tháng đầu năm 2026 cũng đi xuống.

Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROA) trong 9 tháng đạt 0,2%, giảm so với mức 0,6% cùng kỳ năm 2025. Nếu quy đổi theo năm, ROA đạt khoảng 0,2%.

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt 1,3%, so với mức 5,1% của 9 tháng năm 2025. ROE quy đổi theo năm đạt khoảng 1,8%.

Trong khi đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) tăng từ 56,7% trong 9 tháng năm 2025 lên 72,9% trong 9 tháng năm 2026. Mức tăng này diễn ra trong bối cảnh tổng thu nhập hoạt động giảm 15,9%, còn chi phí hoạt động tăng 8,1%.

Trong 9 tháng đầu năm, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Saigonbank đạt 131,2 tỷ đồng, tương đương 66,6% lợi nhuận thuần trước dự phòng 197,1 tỷ đồng. Riêng trong quý III/2026, khoản chi phí dự phòng 42,7 tỷ đồng chiếm khoảng 70,6% lợi nhuận thuần trước dự phòng 60,5 tỷ đồng.

Dữ liệu của Tạp chí Kinh tế Môi trường cho thấy, tại ngày 30/6/2026, SaigonBank có 10 cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, với tổng tỷ lệ sở hữu lên tới 95,03% vốn điều lệ. Theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm của SaigonBank, các cổ đông tổ chức lớn của ngân hàng chủ yếu là doanh nghiệp Nhà nước và đơn vị trực thuộc TP.HCM. Một số cổ đông được xác định có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng. Cụ thể, Văn phòng Thành ủy TP.HCM, cổ đông được xác định có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Vũ Quang Lãm, đang sở hữu 65,6 triệu cổ phiếu, tương đương 18,185% vốn điều lệ. Một cổ đông khác là Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận sở hữu 60 triệu cổ phiếu, tương đương 16,64% vốn. Trong khi đó, các cổ đông được xác định có liên quan đến Thành viên HĐQT Nguyễn Thanh Long gồm Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa, sở hữu 59 triệu cổ phiếu, tương đương 16,35%, và Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM, sở hữu 50,8 triệu cổ phiếu, tương đương 14,08% vốn điều lệ. Như vậy, riêng 4 cổ đông trên đang nắm khoảng 65,25% vốn điều lệ SaigonBank.