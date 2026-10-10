Saigon Shipmarin kín lịch thi công, bảo đảm việc làm đến hết năm 2027

Theo ông Cao Tuấn Dũng, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn (Saigon Shipmarin), năm 2026, công ty đặt mục tiêu đóng mới 18 sản phẩm và sửa chữa 68 lượt tàu. Các sản phẩm đóng mới đáng chú ý gồm tàu chở dầu, hóa chất dung tích 9.000m³ và tàu du lịch 5 sao trên sông.

Tàu dầu do Saigon Shipmarin đóng mới cho chủ tàu trong nước (Ảnh: SSMI).

Đến nay, công ty đã hoàn thành, bàn giao 4 sản phẩm đóng mới và sửa chữa 52 lượt tàu. Sản lượng thực hiện đạt hơn 73% kế hoạch năm, doanh thu đạt hơn 66% kế hoạch.

Để đáp ứng khối lượng công việc, công ty huy động hơn 300 cán bộ, công nhân viên cùng khoảng 200 lao động của các nhà thầu, tổ chức thi công trên toàn bộ mặt bằng, nhà xưởng và ụ tàu.

Theo ông Dũng, với khối lượng hợp đồng hiện có, công ty dự kiến bảo đảm việc làm cho người lao động đến hết năm 2027. Nhu cầu sửa chữa tàu từ các chủ tàu cũng đang tạo cơ hội để đơn vị tiếp tục ký kết hợp đồng mới, đồng thời tìm kiếm thêm các đơn hàng đóng mới tàu khách, phà khách, tàu dầu và tàu container.