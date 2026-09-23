Saigon Art Hub (SAH) chính thức được giới thiệu 'Beauty, Still'

"Beauty, Still" - Vẻ đẹp giữa những điều chưa hoàn thiện

Giữa những chuyển động của đời sống đương đại, nghệ thuật là nơi con người lắng lại, lắng nghe chính mình và nhìn những giá trị quen thuộc bằng một góc nhìn mới. Từ tinh thần đó, “Beauty, Still” quy tụ bốn tác phẩm với những ngôn ngữ biểu đạt khác nhau, cùng đặt câu hỏi về vẻ đẹp, con người và thế giới xung quanh.

Đặc biệt, chương trình được dàn dựng trong khi không gian Saigon Art Hub vẫn đang ở trạng thái chưa hoàn thiện. Những bề mặt thô ráp, khoảng trống và dấu vết của một công trình đang thành hình được giữ lại như một phần của sân khấu. Sự dang dở ấy không được che đi, mà trở thành phông nền để những chuyển động, âm thanh và hình ảnh hiện diện một cách trực diện.

Saigon Art Hub (SAH) chính thức được giới thiệu chương trình nghệ thuật “Beauty, Still”

Bởi đôi khi, vẻ đẹp không cần đợi đến khi mọi thứ hoàn tất. Nó có thể xuất hiện ngay trong một khoảnh khắc, một chuyển động hay một không gian vẫn đang trên đường thành hình.

Bốn tác phẩm - bốn góc nhìn về vẻ đẹp

“Mélange” - hòa trộn cảm giác

“Mélange” là hành trình khám phá những mảnh vỡ của cảm giác: âm thanh, nhịp điệu, không gian, hơi thở và cảm xúc, cùng quá trình kỳ diệu khi chúng hội tụ để hình thành một ngôn ngữ mới của cơ thể.

Ở đó, chuyển động trở thành điểm gặp gỡ: không khí lướt qua làn da, nhịp điệu vang vọng trong cơ thể, âm thanh định hình không gian, và cảm xúc để lại những dấu vết trong từng chuyển động. Những cảm nhận tưởng như rời rạc dần tan hòa, va chạm và tái cấu trúc thành một thế giới chuyển động đầy mơ tưởng. Cơ thể trở thành vật chứa và cũng là phong cảnh, nơi những cảm giác không thể gọi tên được tiếp nhận, chuyển hóa và hiện hữu thành hình hài.

“Mélange” là một hành trình vượt qua những giới hạn của từng giác quan riêng lẻ, nơi chuyển động không chỉ được nhìn thấy, mà còn được cảm nhận: Một ngôn ngữ không lời; Một phong cảnh không biên giới; Một thế giới được tạo nên hoàn toàn từ chuyển động.

Tác phẩm được biên đạo bởi Lim Sun-young, nghệ sĩ Hàn Quốc và hiện là biên đạo của Arabesque Dance Company. Năm 2025, “Mélange” từng được công diễn tại Goyang International Dance Festival ở Hàn Quốc, trong chương trình quy tụ các tác phẩm múa đương đại đến từ nhiều nghệ sĩ và đoàn múa quốc tế.

“Phận”

“Phận” bắt đầu từ hai thế giới âm nhạc hoàn toàn khác biệt. Từ làn điệu dân ca Việt Nam quen thuộc mang ký ức phương Đông, đến lời ca aria hiện lên đầy quyến rũ và mãnh liệt của phương Tây. Khi gặp nhau, hai giai điệu cùng hòa quyện, khắc họa chân dung những người phụ nữ tuy khác nhau về ngôn ngữ và văn hoá nhưng cùng chung một “phận” đời!

Những chất liệu acappella, opera, piano, cello và đàn kìm được đặt cạnh nhau, để âm thanh đối thoại, va chạm và nâng đỡ. Bản hòa âm đương đại được biên soạn bởi nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và giảng viên thanh nhạc Ngọc Tuyền cùng các tài năng âm nhạc trẻ gợi lên hình hài, lựa chọn và những điều người phụ nữ mang theo trong cuộc đời mình.

Becoming Alluvium (Hóa phù sa)

Qua những hình ảnh đan xen giữa hiện thực và giả tưởng, “Becoming Alluvium” của tác giả Thảo Nguyên Phan kể về một Mekong đang đổi thay: dòng sông, thiên nhiên và mối quan hệ mong manh giữa con người và tự nhiên.

Được sản xuất trong khuôn khổ Han Nefkens Foundation - LOOP Barcelona Video Art Award 2018, Becoming Alluvium từng được giới thiệu tại Fundació Joan Miró (Barcelona), WIELS (Brussels), Chisenhale Gallery (London) và nhiều chương trình nghệ thuật quốc tế.

“Becoming Alluvium” sẽ lần đầu được giới thiệu đến khán giả Việt Nam, trở về với vùng đất Mekong đã trở thành nguồn cảm hứng cho câu chuyện.

“Kliselamef” (Female silk)

Lấy cảm hứng từ câu ca dao “Thân em như tấm lụa đào…”, “Kliselamef” được sáng tạo và dàn dựng bởi biên đạo Nguyễn Tấn Lộc cùng Arabesque Vietnam, tri ân những người phụ nữ Việt. Chất liệu lụa mềm mại được đặt trong ngôn ngữ đương đại, để vẻ đẹp của người phụ nữ hiện lên vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ.

Ra mắt tại Festival múa đương đại quốc tế Italy 2023, “Kliselamef” sau đó tiếp tục được trình diễn tại The 29th Changmu International Performing Arts Festival ở Hàn Quốc. Đây cũng là hành trình đưa một câu chuyện giàu bản sắc Việt Nam đến với những sân khấu nghệ thuật quốc tế.

"Beauty, Still" dành tặng tác phẩm “Kliselamef” đến những người mẹ, người chị, người em gái và những người bạn luôn giữ được sự mềm mại, đồng thời mang trong mình sự kiên cường quý giá của người phụ nữ Việt Nam.

Bốn tác phẩm, bốn cách tiếp cận, cùng gặp nhau ở một tinh thần: cái đẹp không nhất thiết nằm trong sự hoàn chỉnh. Nó có thể hiện diện trong một chuyển động thoáng qua, một thân phận, một ký ức, một dòng sông đang đổi thay, hay ngay giữa một không gian vẫn còn dang dở.

Vé tham dự “Beauty, Still” được mở bán trên hệ thống Ticketbox từ ngày 16/9/2026.