Sai tên người sử dụng đất, người dân Hà Nội có thể đính chính sổ đỏ online

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đề án "Sổ đỏ trao tay", nhằm cải cách thủ tục đất đai theo hướng giảm thao tác thủ công, bớt khâu trung gian và tăng liên thông dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước. Đề án được thí điểm từ thời điểm phê duyệt đến hết ngày 31/12/2026.

Theo đó, người dân Hà Nội có thể thực hiện thủ tục đính chính trực tuyến, khi phát hiện sai thông tin về tên người sử dụng đất, giấy tờ tùy thân hay thửa đất trên sổ đỏ.