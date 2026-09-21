Sai sót trọng tài đã phá hỏng derby Madrid?

Real thất vọng với công tác trọng tài. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc họp báo sau trận, Mourinho thậm chí mang theo những bức ảnh in sẵn để làm bằng chứng cho các quyết định mà ông cho rằng trọng tài Arias xử lý không chính xác. Nhà cầm quân của Real tập trung vào ba tình huống đáng chú ý liên quan đến Cristian Romero, Lee Kang-in và Dean Huijsen.

“Đây là hai tình huống rõ ràng phải nhận thẻ đỏ. Khi đó, chúng tôi có thể đã chơi 50 phút với 11 người đối đầu 9 người”, Mourinho nói, đồng thời khẳng định ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong hiệp một.

Tình huống đầu tiên liên quan đến Romero. Trung vệ Atletico có pha vào bóng với Jude Bellingham và chỉ phải nhận thẻ vàng, dù hình ảnh quay chậm cho thấy mức độ va chạm nghiêm trọng hơn.

Sau đó, Lee Kang-in cũng thoát thẻ sau pha giẫm vào mắt cá chân trái của Federico Valverde.

Trái ngược với hai tình huống trên, trung vệ Dean Huijsen bị truất quyền thi đấu trực tiếp sau pha kéo Giuliano Simeone trong vùng cấm. Việc Real chỉ còn 10 người khiến Mourinho bất bình, đặc biệt khi ông cho rằng Atletico lẽ ra cũng phải chịu tổn thất về nhân sự.

“Tôi muốn tập trung vào màn điều hành tệ hại của trọng tài Arias, người mà tôi không cho rằng phù hợp để bắt những trận đấu lớn. Người đáng vui nhất lúc này có lẽ là Ban phân công trọng tài, bởi mọi chuyện thực sự rất kỳ lạ. Trước đây, danh tính trọng tài thường được công bố trước 24 giờ, nhưng lần này họ đã biết trước cả một tuần”, Mourinho bức xúc.

Mourinho bất mãn với công tác trọng tài. Ảnh: Reuters.

Sau đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng đề cập đến trọng tài VAR Trujillo. Theo Mourinho, ông Trujillo đã yêu cầu trọng tài chính Arias xem lại tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Huijsen nhưng không làm điều tương tự với pha vào bóng của Lee Kang-in. Ông cũng nhắc lại những tranh cãi liên quan đến Trujillo trong các trận đấu trước đây của Real.

“Trujillo có lịch sử (chống lại) Real Madrid. Năm ngoái là trận chung kết Copa del Rey, rồi các trận gặp Osasuna hay Girona. Hôm nay cũng có hai thẻ đỏ đáng lẽ phải được rút ra, nhưng mọi chuyện khó khăn hơn nhiều. Đây là trận đấu mà một trọng tài mới chỉ điều hành những trận đấu nhỏ, cùng một trọng tài VAR có lịch sử liên quan đến Real”, Mourinho kết luận.

Phía Real sau trận cũng ra tuyên bố chính thức, mô tả công tác trọng tài của ông Arias là “rất tồi tệ”. CLB cho rằng hai tình huống liên quan đến Romero và Lee Kang-in đều có thể dẫn đến thẻ đỏ và ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả trận đấu.

Sự thất vọng của Real còn được thể hiện qua phản ứng của Bellingham. Sau tiếng còi mãn cuộc, tiền vệ người Anh tiến về phía trọng tài Arias và lớn tiếng phản ứng. Hình ảnh truyền hình ghi lại cảnh Bellingham nói “hai thẻ đỏ” với trọng tài.

Trên sân, Atletico tận dụng lợi thế để giành chiến thắng 2-1 nhờ các bàn thắng của Alejandro Grimaldo từ chấm phạt đền và Jonathan David. Bàn thắng muộn của Antonio Rudiger chỉ giúp Real rút ngắn cách biệt.

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