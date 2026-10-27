Sai sót khó tin trong đêm trao Quả bóng Vàng 2026

Cả 3 bài viết đều được đăng trên trang chủ của giải thưởng danh giá này, với mỗi bài chúc mừng một ứng viên khác nhau với tư cách người chiến thắng. Có thể thấy, Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn bài chúc mừng và sẵn sàng đăng vào đúng lúc tân chủ nhân của Quả bóng Vàng lộ diện.

Tuy nhiên, do lỗi kiểm duyệt, tất cả các bài viết đều được đăng cùng 1 lúc. Điều này làm dấy lên những tranh cãi trước thềm lễ công bố người giành Quả bóng Vàng 2026, theo những gì Goal đưa tin.

Ban tổ chức Quả bóng Vàng gây tranh cãi trước thềm lễ trao giải (Ảnh: Getty Images)

Cuối cùng, Harry Kane là người đã xuất sắc giành được giải thưởng cao quý năm nay. Anh cũng đồng thời ẵm trọn giải thưởng “Chân sút của năm” (tiền thân là Gerd Muller Trophy) với thành tích 73 bàn thắng trong mùa giải 2025/26. Theo sau tiền đạo người Anh là Kylian Mbappe giành Quả bóng Bạc, và Lamine Yamal giành Quả bóng Đồng.

Harry Kane và Alexis Putellas cùng giành Quả bóng Vàng ở hạng mục nam và nữ (Ảnh: Getty Images)

Bên cạnh đó, lễ trao giải cũng chứng kiến Lamine Yamal thiết lập nên một kỉ lục “vô tiền khoáng hậu”. Ngôi sao người Tây Ban Nha trở thành người đầu tiên giành được giải “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới” (tiền thân là Kopa Trophy) 3 lần liên tiếp.

Lamine Yamal để lại dấu ấn với kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" (Ảnh: Getty Images)

Các hạng mục khác như Quả bóng Vàng nữ gọi tên Alexis Putellas của Barcelona, còn danh hiệu “Huấn luyện viên của năm” gọi tên HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha Luis De La Fuente, với dấu ấn đến từ chức vô địch World Cup 2026. Unai Simon giành giải “Thủ môn của năm” (tiền thân là Yashin Trophy), đánh dấu sự thống trị của bóng đá Tây Ban Nha ở các hạng mục danh hiệu cá nhân.

Lễ trao giải đêm qua cũng đánh dấu lần đầu tiên, Quả bóng Vàng được trao tại London mà không phải Paris.