Sai sót điều phối tàu dẫn đến thảm kịch đường sắt kinh hoàng ở Tây Ban Nha

Vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc tại tỉnh Toledo, Tây Ban Nha, ngày 28/10 có thể bắt nguồn từ sai sót trong quá trình điều phối sau khi hệ thống an toàn đường sắt gặp sự cố.

Bộ trưởng Giao thông Oscar Puente cho biết nhân viên điều phối đang bị điều tra vì quyết định cho phép một đoàn tàu tiếp tục hành trình trong khi đoàn tàu phía trước vẫn dừng trên đường ray.

Tàu cao tốc AVE của công ty quốc doanh Renfe khởi hành từ Madrid lúc 8h, va chạm với tàu Iryo trên tuyến đường đến Seville.

Tai nạn khiến ít nhất 68 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Cú đâm từ phía sau hất văng nhiều toa tàu khỏi đường ray.

Theo thông tin được công bố, hệ thống kiểm soát và bảo vệ tàu tự động LZB tại khu vực ga Urda gặp lỗi kết nối giữa 3 máy tính vào khoảng 8h30.

Sự cố khiến khoảng 6-8 đoàn tàu trên đoạn đường dài 63 km phải dừng lại.

LZB có nhiệm vụ giám sát tốc độ, kiểm soát hành trình và tự động kích hoạt phanh khẩn cấp khi phát hiện nguy cơ mất an toàn.

Khi hệ thống ngừng hoạt động, tàu phải tuân thủ quy trình vận hành dự phòng, nhận chỉ dẫn trực tiếp từ trung tâm điều khiển và giảm tốc độ để có thể xử lý chướng ngại vật.

Trung tâm điều khiển của Adif, đơn vị quản lý hạ tầng đường sắt Tây Ban Nha, cho phép các đoàn tàu tiếp tục di chuyển lúc 8h36.

Tuy nhiên, tàu Iryo vẫn nằm trên đường ray, trong khi tàu AVE được phép tiếp tục hành trình.

Theo thông tin do Bộ trưởng Puente cung cấp, tàu AVE đi qua quãng đường khoảng 25 km trong thời gian từ 8h36 đến 8h52, có thời điểm đạt tốc độ 100 km/h.

Quy trình an toàn trong điều kiện hệ thống gặp sự cố được cho là yêu cầu tàu chạy không quá 40 km/h.

Nguồn tin của báo El País cho rằng nhân viên điều phối có thể đã nhìn thấy vị trí tàu Iryo trên màn hình nhưng không đưa ra cảnh báo yêu cầu tàu AVE dừng lại.

Ông Puente cho biết đã xem mô phỏng tai nạn và nghe các bản ghi âm liên lạc giữa lái tàu với trung tâm điều khiển. Ông gọi quyết định cho tàu AVE tiếp tục chạy trong tình huống đó là khó lý giải.

Chính phủ Tây Ban Nha cam kết làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thủ tướng Pedro Sanchez tuyên bố sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện hệ thống an toàn có vấn đề, đồng thời thông báo quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân.