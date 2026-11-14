Sai phạm từ khâu lập dự toán đến nghiệm thu, thanh toán

Nhiều tồn tại, hạn chế

Việc phát hiện các sai phạm nêu trên là kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại 2 dự án do Ban QLDA làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư.

Cụ thể, dự án Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh (ở phường Nam Đông Hà) có tổng mức đầu tư 23 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng và thiết bị 18,931 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn xây dựng và chi phí khác 2,342 tỉ đồng; chi phí dự phòng 1,727 tỉ đồng. Dự án gồm công trình nhà 3 tầng, diện tích sàn khoảng 2.040m2 và các hạng mục phụ trợ khác, được triển khai từ năm 2022-2024, sau đó gia hạn đến năm 2025.

Dự án Đường giao thông vào thác Ba Vòi, huyện Đakrông (nay thuộc địa bàn xã Hướng Hiệp và xã Hướng Phùng) có tổng mức đầu tư 20 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng 15,274 tỉ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), quản lý dự án, tư vấn xây dựng... 2,868 tỉ đồng; chi phí dự phòng 1,858 tỉ đồng. Dự án xây dựng tuyến đường bê tông xi măng dài 1,5km, rộng 5m và các hạng mục phụ trợ khác, thực hiện trong giai đoạn 2022-2024 và sau đó được gia hạn đến năm 2026.

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh phát hiện công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công-dự toán, dự toán điều chỉnh tại cả 2 dự án đều có sai sót trong tính toán, xác định khối lượng công việc không đúng với bản vẽ thiết kế, dẫn đến việc tính thừa, trùng khối lượng.

Dự án Đường giao thông vào thác Ba Vòi, huyện Đakrông (cũ) có số tiền sai phạm 115,538 triệu đồng - Ảnh: B.T

Trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, Ban QLDA chưa kịp thời rà soát nên đã không phát hiện đầy đủ việc đơn vị tư vấn thiết kế tính thừa, trùng khối lượng để xem xét, quyết định điều chỉnh khối lượng phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công theo quy định.

Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc tính sai khối lượng với tổng giá trị tương ứng theo đơn giá hợp đồng là 519,179 triệu đồng tại 2 gói thầu xây lắp chính thuộc 2 dự án. Trong đó, dự án Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh sai 403,641 triệu đồng; dự án Đường giao thông vào thác Ba Vòi sai 115,538 triệu đồng.

Đối với công tác bồi thường, GPMB tại dự án Đường giao thông vào thác Ba Vòi, theo hợp đồng, gói thầu số 9 (thi công xây dựng công trình) phải hoàn thành, bàn giao công trình vào tháng 11/2024. Tuy nhiên, đến tháng 6 và 7/2024, công tác bồi thường, GPMB mới có các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Việc chậm trễ này khiến công tác bồi thường, GPMB kéo dài, trở thành nguyên nhân chính dẫn đến việc phải xin gia hạn thời gian hoàn thành dự án đến năm 2026, ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức thi công, hoàn thành gói thầu số 9.

Theo kết luận thanh tra, để xảy ra vấn đề này có trách nhiệm lớn của Ban QLDA trong công tác phối hợp, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện.

Dự án Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh có số tiền nghiệm thu, thanh toán không đúng quy định là 445,035 triệu đồng - Ảnh: B.T

Trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng các gói thầu xây lắp chính của 2 dự án, Ban QLDA chưa kịp thời rà soát, phát hiện đầy đủ một số công việc do đơn vị tư vấn tính thừa, trùng khối lượng để điều chỉnh phù hợp với thiết kế theo quy định. Cùng đó, trong quá trình thi công, nghiệm thu, Ban QLDA, đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công (Liên danh Công ty số 8-Đức Phát, Liên danh Công ty CP xây dựng Đức Hạnh và Công ty TNHH MTV An Thịnh) tiếp tục thiếu kiểm tra, đối chiếu, xác định đầy đủ khối lượng thực tế thi công để làm cơ sở nghiệm thu.

Việc này đã dẫn đến tình trạng nghiệm thu, thanh quyết toán tại 2 dự án không đúng khối lượng thực tế thi công và quy định, với tổng giá trị 519,179 triệu đồng. Bên cạnh đó, có một số công việc thực tế có sai khác so với thiết kế, nhưng chưa được Ban QLDA, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thi công rà soát, điều chỉnh khi nghiệm thu, thanh toán, dẫn đến nghiệm thu, thanh toán sai với giá trị 41,394 triệu đồng.

Như vậy, tổng giá trị nghiệm thu, thanh toán không đúng quy định tại 2 dự án là 560,573 triệu đồng. Cụ thể: Dự án Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh là 445,035 triệu đồng; dự án Đường giao thông vào thác Ba Vòi là 115,538 triệu đồng.

Bên cạnh đó, qua thanh tra cho thấy, công tác kiểm tra, lập bản vẽ hoàn công tại gói thầu số 8 (thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị kèm theo xây dựng toàn bộ công trình) thuộc dự án Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh còn chưa đầy đủ và có nội dung chưa phù hợp với thực tế thi công, như: Thiếu các bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công chưa phù hợp thực tế...

Cùng đó, tại gói thầu số 11 (cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất), một số thiết bị sau khi lắp đặt và đưa vào sử dụng chưa bảo đảm chất lượng, cần được khắc phục theo quy định. Cụ thể, giường ngủ của vận động viên bị yếu, bị gãy; thiết bị nhà bếp lắp đặt không đúng vị trí thiết kế; tủ cơm 30kg chưa thể đưa vào sử dụng do chưa có nguồn điện 380V...

Đáng chú ý, tại thời điểm Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra (từ tháng 7-9/2026), cả 2 dự án do Ban QLDA làm chủ đầu tư, đã được nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán dự án hoàn thành.

Yêu cầu kiểm điểm, khắc phục sai phạm

Đối với những sai sót, tồn tại, hạn chế nêu trên, Thanh tra tỉnh kết luận: Trách nhiệm trước hết thuộc về Ban QLDA, với vai trò chủ đầu tư trong công tác quản lý, kiểm tra, rà soát, phối hợp, theo dõi và tổ chức thực hiện các dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bản vẽ hoàn công phần hàng rào thuộc dự án Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh lập chưa phù hợp với thực tế thi công - Ảnh: B.T

Tiếp đến là các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm đối với những thiếu sót thuộc phạm vi công việc do mình thực hiện, làm ảnh hưởng đến chất lượng khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, thanh toán của từng dự án.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh và quy định của pháp luật, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi số tiền 560,573 triệu đồng tại Ban QLDA do nghiệm thu, thanh quyết toán một số khối lượng công việc không đúng quy định tại 2 dự án. Sau khi có kết luận thanh tra, Ban QLDA đã chấp hành và hoàn thành việc nộp số tiền này.

Thanh tra tỉnh đã yêu cầu Ban QLDA tổ chức rà soát, xác định đầy đủ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với từng việc đã thực hiện sai tại 2 dự án theo kết luận thanh tra. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân thuộc Ban QLDA có liên quan qua các thời kỳ; chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện dự án, bảo đảm không xảy ra các thiếu sót, sai phạm tương tự.

Riêng đối với dự án Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh, Thanh tra tỉnh yêu cầu Ban QLDA chỉ đạo tư vấn giám sát, các nhà thầu lập lại bản vẽ hoàn công đầy đủ, phù hợp với thực tế thi công; kiểm tra, khắc phục các tồn tại về chất lượng, lắp đặt và đưa vào sử dụng thiết bị thuộc gói thầu số 11 trong thời gian bảo hành; hoàn thành việc lập và trình hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo thời hạn quy định.