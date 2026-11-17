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Theo kế hoạch, sáng 18/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản (sinh năm 1950, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) và 5 bị cáo khác trong vụ án sai phạm chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Nội).

Trong đó, bị cáo Lê Thanh Thản bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa dối khách hàng” theo quy định tại Điều 198, khoản 2, điểm d, Bộ luật Hình sự.

Cùng ra tòa với bị cáo Lê Thanh Thản trong vụ án này còn có 5 bị cáo khác, gồm: Đỗ Văn Hưng (sinh năm 1968, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ, Hà Nội), Nguyễn Duy Uyển (sinh năm 1964, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng cũ), Bùi Văn Bằng (sinh năm 1969, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng cũ), Nguyễn Văn Năm (sinh năm 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ), Vương Đăng Quân (sinh năm 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285, khoản 2, Bộ luật Hình sự.

Cả 6 bị cáo trong vụ án này đều tại ngoại. Có khoảng 20 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 6 bị cáo tại phiên tòa. Riêng bị cáo Lê Thanh Thản có 3 luật sư bào chữa.

Để chuẩn bị cho phiên tòa, Hội đồng xét xử đã triệu tập 519 bị hại và khoảng 200 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; trong đó có đại diện UBND thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng, Công ty cổ phần định giá và tư vấn đầu tư quốc tế, Công ty Bemes…

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, dự án CT6 Kiến Hưng được các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Tuy nhiên sau đó, bị cáo Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch nói trên.

Từ tháng 3/2011, bị cáo Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án về việc “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...” để khách hàng tin tưởng mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng (vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt).

Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và bàn giao cho các hộ dân sinh sống từ tháng 1/2013. Trong đó, bị cáo Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, đối với Khối nhà cao tầng, bị cáo Lê Thanh Thản đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với nhà thấp tầng, bị cáo Lê Thanh Thản đã tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ) thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

Dù sự việc xảy ra trong thời gian dài nhưng các cán bộ của Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng khi đó đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng theo quy định của pháp luật./.