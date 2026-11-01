Sai phạm tài chính hàng trăm triệu đồng tại một Trung tâm Y tế ở Gia Lai

Theo đó, qua thanh tra tại TTYT Ayun Pa, Thanh tra tỉnh Gia Lai nhận thấy, dưới sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế, sự cố gắng của tập thể lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thanh tra tại đơn vị này, phát hiện một số khuyết điểm, sai phạm tài chính; mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế. Cụ thể:

Chi thanh toán phụ cấp cộng tác viên dân số năm 2021- 2022 với số tiền hơn 170 triệu đồng khi chưa có văn bản mới quy định cụ thể mức chi là thực hiện không đúng theo quy định tại Điều 8 và Điều 12 Luật Ngân sách 2015. Bên cạnh đó, còn chi phụ cấp ưu đãi nghề không đúng quy định với số tiền hơn 146 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện sai phạm hàng trăm triệu đồng ở Trung tâm Y tế Ayun Pa.

Thanh tra còn xác định, trong giai đoạn 2021 - 2025, TTYT Ayun Pa thanh toán tiền phụ trách nhà thuốc với số tiền 152 triệu đồng không đúng quy định tại Điều 16 Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Về công tác mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế, Thanh tra tỉnh cho rằng việc xác định nhu cầu tại một số khoa, phòng còn chưa sát với tình hình sử dụng thực tế; một số mặt hàng đăng ký số lượng lớn nhưng số lượng thực tế mua sử dụng thấp. Việc xây dựng định mức tiêu hao, quản lý tồn kho và kiểm soát việc sử dụng vật tư còn một số hạn chế, có tình trạng đăng ký nhu cầu cao nhưng thực tế sử dụng thấp và tồn kho lớn ở một số mặt hàng cho thấy công tác dự báo nhu cầu mua sắm chưa thật sự sát với nhu cầu thực tế...

Từ những nội dung trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế Ayun Pa, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm.

Đồng thời có biện pháp khắc phục, chấm dứt ngay những khuyết điểm, vi phạm như kết luận thanh tra đã nêu, nhằm đưa công tác quản lý thu - chi tài chính, công tác mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế của đơn vị đi vào nền nếp, thực hiện công tác đấu thầu, đặt hàng dịch vụ công ích theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, thu hồi đầy đủ số tiền gần 300 triệu đồng do chi sai cho các cá nhân, hoàn trả nguồn thu sự nghiệp của Trung tâm Y tế Ayun Pa và xử lý theo đúng quy định (Chi phụ cấp ưu đãi nghề không đúng quy định số tiền hơn 146 triệu đồng và Chi thanh toán tiền phụ trách nhà thuốc không đúng quy định với số tiền 152 triệu đồng).