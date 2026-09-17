Sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận: Lộ diện hàng loạt 'lỗ hổng' từ tài chính đến nhân sự

“Lạm chi” quỹ cải cách tiền lương và những chữ ký bất thường

Đi sâu vào hồ sơ tài chính, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phát hiện Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận đã tự ý sử dụng nguồn tiền tiết kiệm 10% (vốn được Sở Y tế giao để thực hiện cải cách tiền lương) đem đi chi trả lương, tiền công, tiền làm thêm giờ và các loại phụ cấp khác sai quy định. Hậu quả của sự “linh động” vượt rào này là số tiền lên tới hơn 1,73 tỷ đồng buộc phải nộp lại ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, trong các hoạt động mang tính nhân văn như hiến máu tình nguyện, công tác quản lý tài chính của bệnh viện cũng bộc lộ sự thiếu minh bạch. Cụ thể, danh sách ký nhận tiền chi cho người hiến máu lại chỉ có chung một chữ ký. Thậm chí, chữ ký trên phiếu đăng ký hiến máu và danh sách nhận tiền quyết toán hoàn toàn không khớp nhau.

Cùng với đó, tình trạng chi tiêu tùy tiện, không có trong Quy chế chi tiêu nội bộ diễn ra khá công khai. Bệnh viện tự ý xuất quỹ chi 90 triệu đồng cho UBND phường Văn Hải để “phối hợp tuần tra an ninh” và chi hơn 110 triệu đồng trả tiền công cho Ban quản lý nhà thuốc dù không có cơ sở quy định. Bệnh viện cũng tự ý chi tiền công cho Khoa thực hiện dịch vụ phẫu thuật loại 1, 2, 3 nhưng không hề được quy định trong Đề án do UBND tỉnh phê duyệt.

Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: ITN

Bỏ qua đấu thầu và tùy tiện “xẻ thịt” tài sản công

Trong lĩnh vực mua sắm, quản lý vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận đã phớt lờ nhiều quy định pháp luật. Mặc dù là bệnh viện hạng I, đơn vị này không trực tiếp làm xét nghiệm cận lâm sàng mà lại đi ký hợp đồng với Công ty cổ phần Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang không qua thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Nghiêm trọng hơn, bệnh viện đã “bắt tay” với Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Bionet Việt Nam để xét nghiệm sàng lọc sơ sinh mà không tổ chức đấu thầu. Điều đáng nói là doanh nghiệp này hoàn toàn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện xét nghiệm sàng lọc bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, đây là một hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.

Hay tại khâu xử lý rác thải y tế, bệnh viện tiếp tục thu gom chất thải nguy hại từ các cơ sở khác để chuyển giao cho Công ty Cổ phần Môi trường Khánh Hòa dù hệ thống xử lý nội bộ đã hỏng, thiết bị vận chuyển lưu giữ không đảm bảo tiêu chuẩn.

Công tác quản lý tài sản công cũng bộc lộ tình trạng “xẻ thịt” tràn lan. Dù không có đề án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, lãnh đạo bệnh viện vẫn ngang nhiên cho thuê vị trí đặt máy rút tiền tự động, máy bán hàng tự động. Hành lang các khoa lâm sàng bị chiếm dụng để hợp tác với Công ty TNHH Eracare Việt Nam đặt tới 26 chiếc ghế massage nhằm chia lợi nhuận doanh thu.

Thậm chí, hội trường của bệnh viện cũng bị đem cho Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực Tây Nguyên thuê dài hạn sai quy định.

Ngoài ra, đơn vị này còn “quên” kê khai, nộp hàng loạt các loại thuế như thuế giá

trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp từ bán phế liệu, thu nhập cá nhân đối với kinh phí công đoàn và thuế thu nhập doanh nghiệp từ nguồn thu khám chữa bệnh.

Quy hoạch “vượt rào”, bổ nhiệm thần tốc

Không dừng lại ở những lỗ hổng kinh tế, công tác tổ chức cán bộ tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận còn thể hiện sự lỏng lẻo, thiếu chuẩn mực. Cụ thể, bệnh viện đã phê duyệt quy hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2031 cho 5 trường hợp đã vượt quá độ tuổi quy định. Đáng kinh ngạc hơn, có tới 35 trường hợp được quy hoạch bổ sung cho các nhiệm kỳ 2026 - 2031 và 2031 - 2036 dù không hề đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện.

Sự hạn chế trong công tác cán bộ còn thể hiện ở việc lãnh đạo viện ban hành tới 26 quyết định phân công các chức vụ Phó trưởng khoa, phòng, Điều dưỡng trưởng, Kỹ thuật viên trưởng và ngang nhiên chi trả phụ cấp chức vụ (hệ số 0,5) khi chưa thực hiện thủ tục, quy trình bổ nhiệm.

Quá trình bổ nhiệm viên chức quản lý các khoa, phòng không tuân thủ phân cấp quản lý, thành phần tham dự sai quy định và thậm chí có động thái “tiền trảm hậu tấu” khi tiến hành quy trình trước cả khi có văn bản xin chủ trương từ Sở Y tế.

Trước hàng loạt sai phạm mang tính hệ thống, Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã quyết định thu hồi nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng từ Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, bao gồm toàn bộ các khoản chi sai quỹ tiền lương và trục lợi từ cho thuê tài sản công.

Đồng thời kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận khẩn trương tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan.

Sự việc tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận là bài học đắt giá về việc buông lỏng quản lý tài chính và công tác nhân sự tại các đơn vị sự nghiệp công lập, đòi hỏi các cơ quan chủ quản phải có những biện pháp chấn chỉnh quyết liệt, minh bạch hóa hoạt động nhằm lập lại kỷ cương.