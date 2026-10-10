Sai phạm quan trắc môi trường tại TP.HCM: Khởi tố 5 vụ án, 21 bị can

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố 5 vụ án, 21 bị can về các tội "Giả mạo trong công tác" và "Mua bán trái phép hóa đơn", liên quan đến hoạt động chỉnh sửa số liệu quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn thành phố.

Các bị can tại cơ quan điều tra (Ảnh: CACC).

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP.HCM giao Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phối hợp với các Cục nghiệp vụ C01, C04, C05 đấu tranh, điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường.

Ngày 24/9, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Phòng Cảnh sát kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM chia thành 5 tổ công tác, đồng loạt khám xét tại 6 địa điểm thuộc 5 công ty.

Bao gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam; Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA); Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam; Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 288 thùng tài liệu các loại, 163 CPU, 3 USB, 4 ổ cứng, 7 thiết bị phân tích chỉ tiêu môi trường và 22 con dấu các loại. Đồng thời, công an đã mời làm việc 158 đối tượng liên quan và một số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình quản lý, phân tích, kiểm tra để chỉnh sửa các thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn kết quả thực tế.

Các đối tượng có sự móc nối, chỉ đạo, phân công thực hiện hành vi một cách chặt chẽ, tinh vi. Khi bị cơ quan điều tra phát hiện, các đối tượng tìm cách đối phó bằng cách tiêu hủy hoặc làm thay đổi một số tài liệu, chứng cứ điện tử, chứng cứ vật chất và dữ liệu liên quan nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Theo Công an TP.HCM, đây là vụ án có tính chất phức tạp, với hành vi vi phạm kéo dài, liên quan đến nhiều công đoạn trong quy trình phân tích, quan trắc và phát hành kết quả môi trường.

Hành vi làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường không chỉ ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan của hoạt động kiểm nghiệm, quan trắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ che giấu tình trạng ô nhiễm môi trường, gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước và ảnh hưởng đến quyền lợi của cộng đồng.

Các bị can bị khởi tố gồm giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, nhân viên của các công ty. Ngoài ra, còn có các giám đốc, phó giám đốc của những công ty kinh doanh trong lĩnh vực khác liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa các chi phí phát sinh.

Các vụ án đang được mở rộng điều tra.