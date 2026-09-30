Sai phạm nghiêm trọng tại Công ty Đồ hộp Hạ Long, hàng loạt bị cáo hầu tòa

Sáng 30/9, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 17 bị cáo liên quan những sai phạm tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Hải Phòng) và các đơn vị liên quan. Những tội danh mà VKSND Hải Phòng cáo buộc, gồm Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ. Trong đó, 15 bị cáo bị xét xử về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, một bị cáo tội Đưa hối lộ và một bị cáo tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo trong vụ án Đồ hộp Hạ Long hầu tòa. Ảnh: CTV

Theo Cáo trạng của VKSND thành phố Hải Phòng, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (gọi tắt Công ty Hạ Long) có ngành nghề kinh doanh chính là chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Tổng Giám đốc điều hành là Trương Sỹ Toàn chịu trách nhiệm mọi hoạt động của công ty.

Để vận hành, công ty Hạ Long ban hành nhiều quy định về tiếp nhận, kiểm tra, đóng gói, cấp đông, bảo quản nguyên liệu, trong đó yêu cầu nguyên liệu thịt phải đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Theo quy định của Công ty, mọi lô hàng nhập kho đều phải được kiểm tra, lập phiếu kiểm tra chất lượng và chỉ những nguyên liệu đạt yêu cầu mới được đưa vào sản xuất. Phòng Thu mua chịu trách nhiệm giao nhận nguyên liệu, hồ sơ lô hàng; Phòng Quản lý chất lượng thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng và báo cáo khi phát hiện vi phạm.

Từ tháng 5/2025 đến ngày 8/9/2025, Công ty Hạ Long mua của Bùi Đức Trọng, SN 1979 hơn 197 tấn thịt lợn nạc xô nhiễm dịch tả lợn châu Phi để sản xuất các sản phẩm bán cho người tiêu dùng. Giá trị số thịt lợn vi phạm được xác định là hơn gần 17,4 tỷ đồng. Trong đó, số thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và phải tiêu hủy có giá trị hơn 9,7 tỷ đồng.

Nguồn gốc số thịt lợn bị nhiễm bệnh, dịch tả lợn Châu Phi mà Trọng bán cho Công ty Hạ Long được mua từ những người chuyên mua gom thịt lợn nhiễm bệnh, dịch tả lợn Châu Phi của các hộ gia đình, cơ sở giết mổ tại các tỉnh (cũ) Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương. Trong đó, Trọng mua của Lê Bá Doanh 96.767,6kg thịt lợn nạc xô, trị giá 8.515.548.800 đồng; mua của Trịnh Hà Việt 94.865,6kg, trị giá 8.384.172.800 đồng và một số người khác chưa xác định được.

Cáo trạng cũng thể hiện, Lê Bá Doanh mua thịt lợn bị nhiễm bệnh, dịch tả lợn Châu Phi của các hộ gia đình và các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ gồm: 11.329 kg thịt lợn nạc xô của Nguyễn Gia Đạt, 1.603 kg thịt lợn nạc xô của Nguyễn Thị Lan. Giá trị hàng hóa vi phạm của Đạt là 996.952.000 đồng, của Lan là 141.064.000 đồng. Ngoài ra, Doanh còn gom bì lợn trên địa bàn Hải Phòng để vận chuyển thuê cho Trọng được trả tiền công 9.000.000 đồng/tháng.

Trịnh Hà Việt mua thịt lợn bị nhiễm bệnh, dịch tả lợn Châu Phi của các hộ gia đình và các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ gồm: 9.309 kg thịt lợn nạc xô của Nguyễn Thị Tuyên, 3.267,4 kg thịt lợn nạc xô của Đào Thị Phượng, 1.075,5 kg thịt lợn nạc xô của Phạm Văn Trường, 1.055,5 kg thịt lợn nạc xô của Phạm Thị Ngà và một số đối tượng khác. Giá trị hàng hóa vi phạm của Tuyên là 819.192.000 đồng, của Phượng là 287.531.200 đồng, của Trường là 94.644.000 đồng, của Ngà là 92.884.000 đồng.

Nguyễn Gia Đạt mua thịt lợn bị nhiễm bệnh, dịch tả lợn Châu Phi của các hộ gia đình và cơ sở giết mổ nhỏ lẻ gồm: 1.365 kg thịt lợn nạc xô của Đinh Thị Nghị, 160 kg thịt lợn nạc xô của Nguyễn Bỉnh Loan, 120 kg thịt lợn nạc xô của Phạm Xuân Toan. Giá trị hàng hóa vi phạm của Nghị là 120.120.000 đồng; của Loan là 14.080.000 đồng; của Toan là 10.560.000 đồng.

Các bị can Nguyễn Thị Tuyên, Đào Thị Phượng, Phạm Văn Trường, Phạm Thị Ngà, Đinh Thị Nghị, Nguyễn Bỉnh Loan, Phạm Xuân Toan mua gom lợn bị nhiễm bệnh, dịch tả lợn châu Phi của những hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi mang về giết mổ lấy thịt bán hoặc mua thịt lợn ốm, nhiễm bệnh, dịch tả lợn châu Phi đã được người dân tự giết mổ sẵn với giá rẻ.

Thịt lợn các đối tượng giao dịch mua bán đều có đặc điểm lợn ốm, chết, bị dịch bệnh, nhiễm dịch tả lợn châu Phi..., thuộc diện bị buộc phải tiêu hủy. Tuy nhiên, do hám lợi, các đối tượng vẫn thực hiện việc giết mổ, lấy thịt mang bán cho nhau để bán cho Trọng cung ứng cho công ty Hạ Long.

Các nhân viên của Công ty Hạ Long (thời điểm đó), gồm: Trương Sỹ Toàn là Tổng Giám đốc, Phạm Thị Thúy Lan- Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bùi Thị Thoan- Nhóm trưởng phụ trách trực tiếp nhân viên kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào, Lại Thị Thanh Hương - nhân viên trực tiếp kiểm tra, tiếp nhận nguyên liệu đầu vào của Công ty Hạ Long có trách nhiệm kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm nguyên liệu đầu vào đã cùng nhau bỏ qua các trình tự kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm về chất lượng an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu đầu vào là thịt lợn nạc xô do Bùi Đức Trọng cung cấp, đã nhập số lượng lớn thịt lợn bị nhiễm bệnh, dịch tả lợn châu Phi vào Công ty Hạ Long.

Cáo trạng nêu, Lê Nhật Huy - nhân viên chăm sóc khách hàng thuộc Phòng bán hàng của Công ty Hạ Long (thực hiện các thủ tục kiểm dịch các sản phẩm của Công ty Hạ Long trước khi đưa hàng ra thị trường tiêu thụ) từ năm 2017 - tháng 9/2025 đã nhiều lần đưa tiền bồi dưỡng cho Trần Thị Hương - Phó Trạm trưởng Trạm giám sát tàu cá và kiểm dịch lưu động thuộc Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng từ 500.000-1.000.000 đồng/tháng để Hương bỏ qua thủ tục kiểm dịch, lấy mẫu, lập khống biên bản, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch an toàn thực phẩm cho các lô hàng xuất bán của Công ty Hạ Long. Tổng số tiền hối lộ Lê Nhật Huy đưa cho Trần Thị Hương là 34.000.000 đồng.

Với các hành vi nêu trên, Bùi Đức Trọng, Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt, Nguyễn Gia Đạt, Nguyễn Thị Tuyên, Trương Sỹ Toàn, Phạm Thị Thúy Lan, Bùi Thị Thoan, Lại Thị Thanh Hương bị xét xử về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 317 Bộ Luật hình sự.

Các bị cáo Đinh Thị Nghị, Đào Thị Phượng bị xét xử về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại điểm g khoản 2, Điều 317 Bộ Luật hình sự.

Nhóm bị cáo Nguyễn Bỉnh Loan, Phạm Xuân Toan, Phạm Thị Ngà, Phạm Văn Trường bị xét xử về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại điểm b khoản 1, Điều 317 Bộ Luật hình sự.

BỊ cáo Trần Thị Hương bị xét xử về tội Nhận hối lộ, quy định tại điểm a, khoản , Điều 354 Bộ Luật hình sự.

Bị cáo Lê Nhật Huy bị xét xử về tội Đưa hối lộ, quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 364 Bộ Luật hình sự.