Pin sạc dự phòng gần như là vật dụng không thể thiếu mỗi khi phải ra ngoài cả ngày hoặc qua đêm, trừ khi đã biết chắc có nơi để sạc điện thoại. Phụ kiện nhỏ gọn và tiện lợi này không chỉ giúp duy trì pin cho điện thoại mà còn có thể sạc thêm nhiều thiết bị khác như tai nghe.

Mặc dù các mẫu điện thoại mới hiện nay có thời lượng pin hơn một ngày sau mỗi lần sạc, thậm chí được trang bị chế độ tiết kiệm năng lượng để sử dụng trong những tình huống khẩn cấp, tình trạng điện thoại hết pin vào thời điểm không mong muốn vẫn thường xuyên xảy ra.

Một chiếc pin sạc dự phòng tốt cần có đủ dung lượng để sạc đầy điện thoại trong khoảng thời gian hợp lý. Sản phẩm nên được trang bị nhiều cổng sạc hoặc tiện lợi hơn là tích hợp sẵn dây cáp và công nghệ sạc không dây Qi2.

Tuy nhiên, trong quá trình lựa chọn và sử dụng pin sạc dự phòng, không ít người mắc phải những sai lầm ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả sạc cũng như tuổi thọ của thiết bị.

QUÊN SẠC PIN DỰ PHÒNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Sẽ thật trớ trêu nếu một chiếc pin sạc dự phòng lại hết pin đúng vào lúc cần sử dụng nhất. Tình huống chuẩn bị ra khỏi nhà, mang theo sạc dự phòng nhưng sau đó mới phát hiện thiết bị chưa được sạc lại không hề hiếm gặp. Việc sạc pin quá sớm trước thời điểm sử dụng cũng chưa hẳn là giải pháp tối ưu bởi pin vẫn có thể tự hao hụt năng lượng theo thời gian.

Dù vậy, điều quan trọng là luôn duy trì mức pin ở trạng thái phù hợp, tránh để thiết bị cạn kiệt hoàn toàn. Việc để pin sạc dự phòng hết sạch năng lượng trong thời gian dài có thể làm giảm tuổi thọ và khiến pin rơi vào trạng thái xả sâu.

Tương tự như điện thoại, mức dung lượng lý tưởng để bảo quản pin sạc dự phòng là khoảng 20 - 80%. Vì vậy, sạc lại thiết bị sau mỗi lần sử dụng kéo dài không chỉ giúp đảm bảo nguồn năng lượng luôn sẵn sàng khi cần mà còn góp phần duy trì tuổi thọ pin.

Sạc lại pin dự phòng sau mỗi lần sử dụng kéo dài không chỉ giúp đảm bảo nguồn năng lượng luôn sẵn sàng khi cần mà còn góp phần duy trì tuổi thọ pin

Tốt nhất nên chủ động lên kế hoạch sạc pin từ trước, chẳng hạn cắm sạc vào buổi tối hoặc một ngày trước khi cần mang theo để đảm bảo thiết bị có đủ năng lượng. Một tính năng đáng cân nhắc đối với những người thường xuyên quên sạc là sạc xuyên qua.

Công nghệ này cho phép pin sạc dự phòng vừa sạc cho thiết bị khác, vừa nạp lại năng lượng cho chính nó. Những sản phẩm chất lượng còn được thiết kế để hạn chế tình trạng quá nhiệt khi thực hiện đồng thời hai hoạt động sạc.

Chẳng hạn, có thể tận dụng một ổ cắm trên ô tô để sạc cả điện thoại lẫn pin dự phòng hoặc sử dụng ổ cắm điện tại sân bay và trên tàu để bổ sung năng lượng trong thời gian chờ khởi hành hoặc trước khi đến điểm đến.

BẢO QUẢN VÀ SẠC PIN TRONG MÔI TRƯỜNG KHÔNG PHÙ HỢP

Trong những ngày thời tiết nóng ẩm, chẳng hạn khi đi biển, nhu cầu sạc điện thoại có thể tăng lên, đặc biệt khi thiết bị được sử dụng để phát nhạc qua loa Bluetooth di động. Thậm chí, bản thân chiếc loa cũng có thể cần được sạc lại.

Thế nhưng, việc để pin sạc dự phòng tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ quá cao có thể gây hư hỏng. Điều tương tự cũng xảy ra khi thiết bị phải hoạt động trong điều kiện thời tiết quá lạnh.

Theo khuyến nghị, pin sạc dự phòng không nên tiếp xúc với nhiệt độ cao hơn 35 độ C hoặc thấp hơn 0 độ C. Đặc biệt, cần tránh sạc thiết bị trong những điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt này.

Pin sạc dự phòng không nên tiếp xúc với nhiệt độ cao hơn 35 độ C hoặc thấp hơn 0 độ C

Nếu bắt buộc phải sạc pin ngoài trời khi thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh, nên đặt thiết bị bên trong túi hoặc ở nơi có bóng râm để duy trì nhiệt độ hoạt động phù hợp.

Một số sản phẩm mới đã được trang bị giải pháp hỗ trợ tản nhiệt nhằm hạn chế tình trạng quá nóng. Chẳng hạn, Anker MagGo Power Bank Pro 2 tích hợp quạt bên trong để hỗ trợ làm mát thiết bị.

Tuy nhiên, ngay cả khi có hệ thống tản nhiệt, sản phẩm vẫn không nên tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp.

Lưu ý này cũng áp dụng đối với những mẫu pin sạc dự phòng được thiết kế chuyên biệt để chịu va đập và hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. Dù sở hữu độ bền cao, thiết bị vẫn có thể gặp rủi ro nếu tiếp xúc với nhiệt độ không phù hợp. Vì vậy, khả năng chống chịu tác động từ môi trường không đồng nghĩa với việc pin có thể hoạt động an toàn trong mọi điều kiện thời tiết.

LỰA CHỌN SAI DUNG LƯỢNG PIN SẠC DỰ PHÒNG

Việc lựa chọn pin sạc dự phòng có dung lượng phù hợp với nhu cầu sử dụng là yếu tố rất quan trọng. Hai mức dung lượng phổ biến nhất hiện nay là 5.000 mAh và 10.000 mAh.

Một viên pin 5.000 mAh thường đủ để sạc đầy khoảng một lần cho một mẫu điện thoại đời mới. Ưu điểm của dòng sản phẩm này là kích thước rất nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, thuận tiện khi mang theo bên mình. Nhưng dung lượng tương đối hạn chế có thể không đáp ứng đủ nhu cầu nếu điện thoại được sử dụng thường xuyên hoặc cần sạc thêm các thiết bị khác.

Trong khi đó, pin sạc dự phòng 10.000 mAh được xem là lựa chọn cân bằng hơn giữa dung lượng và tính di động. Tùy thuộc vào dung lượng pin của điện thoại và hiệu suất chuyển đổi năng lượng, thiết bị có thể sạc cho một số mẫu điện thoại nhỏ hơn tối đa ba lần.

Ngoài ra, mức dung lượng này cũng đủ để sạc điện thoại và bổ sung năng lượng cho những thiết bị khác khi cần thiết. Nếu có nhu cầu sạc máy tính xách tay, nên lựa chọn pin sạc dự phòng có dung lượng ít nhất 20.000 mAh.

Bên cạnh dung lượng tính bằng mAh, chỉ số watt-giờ (Wh) cũng cần được quan tâm, đặc biệt khi mang pin sạc dự phòng lên máy bay. Do nguy cơ cháy nổ liên quan đến pin lithium, các thiết bị sử dụng loại pin này phải được mang theo trong hành lý xách tay thay vì hành lý ký gửi.

Theo quy định hàng không phổ biến, giới hạn dung lượng pin được phép mang lên máy bay mà không cần sự chấp thuận đặc biệt là 100Wh. Phần lớn pin sạc dự phòng trên thị trường đều nằm dưới mức này.

Thậm chí, một số nhà sản xuất còn ghi rõ trên bao bì rằng sản phẩm phù hợp để mang lên máy bay. Tuy nhiên, những mẫu pin dung lượng lớn dành cho máy tính xách tay có thể đạt hoặc vượt ngưỡng 100Wh.

Do đó, cần kiểm tra kỹ thông số watt-giờ trước khi mang pin sạc dự phòng ra sân bay để tránh nguy cơ bị nhân viên an ninh giữ lại hoặc tịch thu. Một số hãng hàng không có thể cho phép mang theo pin dung lượng lớn hơn nếu đáp ứng các điều kiện và được cấp phép đặc biệt.

Dù vậy, giải pháp an toàn và thuận tiện nhất vẫn là kiểm tra quy định của hãng hàng không trước chuyến đi hoặc lựa chọn sản phẩm có dung lượng dưới 100Wh.

SỬ DỤNG BỘ SẠC VÀ DÂY CÁP GIÁ RẺ, KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC

Lựa chọn pin sạc dự phòng từ những thương hiệu uy tín như Anker hoặc Belkin là điều cần thiết để đảm bảo chất lượng và độ an toàn. Tuy nhiên, dây cáp sử dụng kèm theo cũng quan trọng không kém. Việc kết hợp một chiếc pin sạc chất lượng với dây cáp giá rẻ, không rõ thương hiệu có thể làm giảm hiệu quả sạc và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Việc kết hợp một chiếc pin sạc chất lượng với dây cáp giá rẻ, không rõ thương hiệu có thể làm giảm hiệu quả sạc và tiềm ẩn nhiều rủi ro

Trên thực tế, một số loại dây cáp từ thương hiệu ít tên tuổi vẫn có chất lượng tốt và đáp ứng đầy đủ các chứng nhận an toàn cần thiết. Lựa chọn đáng tin cậy hơn vẫn là dây cáp chất lượng cao đến từ những nhà sản xuất có uy tín. Bên cạnh nguy cơ mất an toàn, dây cáp kém chất lượng có thể không hỗ trợ mức dòng điện cần thiết, khiến tốc độ sạc chậm hơn đáng kể.

Ngoài ra, chứng nhận và thông số kỹ thuật của dây cáp cần tương thích với công suất đầu ra của pin sạc dự phòng. Chẳng hạn, những mẫu pin được trang bị cổng USB-C PD cần sử dụng dây cáp hỗ trợ chuẩn USB-C PD để khai thác đầy đủ khả năng sạc nhanh. Nếu sử dụng dây cáp không tương thích, tốc độ sạc có thể bị hạn chế ngay cả khi pin sạc dự phòng hỗ trợ công suất cao.

Một giải pháp vừa đơn giản vừa tiện lợi là lựa chọn pin sạc dự phòng tích hợp sẵn dây cáp. Thiết kế này giúp loại bỏ nhu cầu mua hoặc mang theo dây cáp riêng, đồng thời đảm bảo dây cáp đi kèm được thiết kế phù hợp với thiết bị.

Dù vậy, phần lớn các mẫu pin tích hợp dây cáp vẫn được trang bị thêm một cổng USB-A hoặc USB-C để có thể sạc đồng thời thiết bị khác thông qua dây cáp rời.

Nhìn chung, việc ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn an toàn và tương thích về thông số kỹ thuật sẽ giúp hạn chế rủi ro, đồng thời đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài.