Nghĩ và phân tích quá nhiều là sai lầm mà nhiều người thành công mắc phải. Ảnh: Pexels.

Muốn thành công trong sự nghiệp, khả năng đưa ra quyết định, lập kế hoạch và hành động nhanh chóng là yếu tố then chốt.

Theo một báo cáo của ResumeNow công bố ngày 12/11, trong 70% của 20 nghề có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) xác định, phán đoán và ra quyết định được xem là những kỹ năng mềm then chốt.

Báo cáo hồi tháng 11/2025 của Burning Glass Institute cho thấy kỹ năng ra quyết định - bao gồm giải quyết vấn đề, phân tích rủi ro và tư duy chiến lược - là "một trong những năng lực bền vững và có giá trị kinh tế nhất" trong thời đại trí tuệ nhân tạo. 41% trong hơn 6,8 triệu tin tuyển dụng tại Mỹ từ năm 2022 đến 2024 đề cập rõ ràng đến các kỹ năng này.

Khi đến lúc phải đưa ra một quyết định quan trọng, bạn đương nhiên muốn chọn cho đúng. Vì vậy, bạn có thể nghiên cứu, xem xét mọi biến số và phân tích dữ liệu, rồi cuối cùng lại thấy mình hoàn toàn không thể tiến thêm bước nào.

Tình trạng "tê liệt vì phân tích" này thường bắt nguồn từ chủ nghĩa hoàn hảo, khi bạn tự nhủ: "Mình phải đưa ra lựa chọn tốt nhất tuyệt đối…".

Vấn đề của lối suy nghĩ này là không hề tồn tại lựa chọn hoàn hảo. Là một nhà trị liệu tâm lý theo hướng nhận thức hành vi, chuyên về lo âu và làm việc với những người có hiệu suất cao, Chamin Ajjan nhận định "maximizing" (tối đa hóa) - cuộc tìm kiếm không hồi kết nhằm tìm ra một lựa chọn hoàn hảo - là một cái bẫy.

Theo ông, những người làm nghề hạnh phúc và thành công nhất không phí thời gian đi tìm con đường hoàn hảo hay dằn vặt về việc phải đưa ra quyết định "đúng". Họ chọn một hướng đi và dồn năng lượng để biến quyết định đó thành công.

Vấn đề của việc tối đa hóa

Nghiên cứu mang tính bước ngoặt của nhà tâm lý học Barry Schwartz, tác giả cuốn The Paradox of Choice, cùng các cộng sự cho thấy những "người tối đa hóa" (maximizers) - những người ám ảnh với việc tìm ra lựa chọn tốt nhất duy nhất - thường hối tiếc và trầm cảm hơn. Họ cũng ít hạnh phúc hơn những "người thỏa mãn" (satisficers), tức những người chọn một phương án vững chắc đáp ứng các tiêu chuẩn cốt lõi của mình.

Việc tối đa hóa làm lãng phí thời gian, năng lượng và nguồn lực quý giá, đồng thời dẫn đến quá tải lựa chọn, lo âu gia tăng, dẫn đến mức độ hài lòng tổng thể thấp hơn.

Xét từ góc độ liệu pháp nhận thức hành vi (CBT) - với ý tưởng cốt lõi là suy nghĩ ảnh hưởng đến cảm xúc, cảm xúc ảnh hưởng đến hành vi, và hành vi củng cố suy nghĩ của chúng ta - việc tối đa hóa bắt nguồn từ những kiểu tư duy không hữu ích gọi là méo mó nhận thức. Đây là những cách nghĩ có tính khuôn mẫu, thành thói quen, không nhất thiết dựa trên sự thật nhưng lại có vẻ đúng một cách thuyết phục.

Cụ thể, những người tối đa hóa thường mắc kẹt trong tư duy trắng đen, tức nhìn một lựa chọn chỉ có thể là tốt hoặc xấu, đúng hoặc sai, khôn hoặc dại, và trong tư duy thảm họa hóa, tức chỉ tập trung vào kịch bản tồi tệ nhất.

Theo nghiên cứu nền tảng về CBT của Aaron Beck và Judith Beck, những khuôn mẫu suy nghĩ cứng nhắc kiểu "được ăn cả, ngã về không", dự đoán về kịch bản xấu nhất trực tiếp thúc đẩy lo âu mãn tính, sự tê liệt cảm xúc và hành vi né tránh.

Chẳng hạn, một người tối đa hóa có thể rơi vào vòng xoáy suy nghĩ như sau: "Nếu mình không đưa ra lựa chọn hoàn hảo, mình sẽ bị sa thải, mất danh tiếng!"

Thực tế thì sao? Những quyết định ban đầu hiếm khi cần phải cố định bất biến như chúng ta tưởng. Thành công hiếm khi là chuyện chọn đúng "cánh cửa" duy nhất ngay lần đầu. Nó được quyết định bởi việc đưa ra quyết định hợp lý và thực thi nó theo cách tiếp cận linh hoạt, tận tâm.

Chamin Ajjan - tác giả cuốn Seeking Soulmate: Ditch The Dating Game and Find Real Connection - gợi ý các bước để tránh cái bẫy tối đa hóa.

Áp lực phải đưa ra quyết định hoàn hảo khiến nhiều người bị quá tải, lo âu. Ảnh: Pexels.

1. Đặt ra tiêu chí "đủ tốt"

Tối đa hóa hấp dẫn vì nó tạo ra ảo giác về năng suất: Bạn cảm thấy mình đang làm việc chăm chỉ khi dồn sức đi tìm lựa chọn đúng duy nhất. Thực tế, việc nghiên cứu quá mức có thể là sự lãng phí thời gian và năng lượng tinh thần.

Đó là lý do việc đặt ra tiêu chí "đủ tốt" là điều thiết yếu, dựa trên khái niệm "satisficing" (thỏa mãn ở mức đủ tốt) của nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Herbert Simon. Ban đầu, bạn có thể thấy việc này đầy rủi ro, nhất là khi quá trình ra quyết định của bạn bị chi phối bởi những suy nghĩ thảm họa về các kịch bản xấu nhất. Nhưng phân tích quá mức mới thực sự là con đường rủi ro hơn.

Hãy bắt đầu bằng việc xác định những tiêu chí bắt buộc để được coi là thành công. Sau đó đặt ra quy tắc chỉ dành tối đa hai giờ cho việc nghiên cứu nền tảng, chỉ tham khảo 3 nguồn tài liệu, hoặc chỉ xem xét 2-3 đề xuất từ nhà cung cấp.

Một khi một phương án đáp ứng, chẳng hạn, 80% đến 90% các tiêu chí của bạn, hãy dừng giai đoạn tìm kiếm và chốt quyết định, dành phần năng lượng còn lại cho việc lên kế hoạch và thực thi.

2. Đặt hạn chót cho quyết định và giữ đúng hạn

Nhiều người thiếu quyết đoán, trì hoãn, coi đây là cách để tạm thời thoát khỏi căng thẳng và lo âu ngắn hạn. Nếu không đặt ra ranh giới, mọi người sẽ mất rất nhiều thời gian để phân tích, rồi liên tiếp đưa ra các lựa chọn.

Nghiên cứu tâm lý học chỉ ra việc trì hoãn quyết định có thể là một chiến lược điều tiết cảm xúc chứ không đơn thuần là vấn đề quản lý thời gian.

Để kiểm soát vòng lặp lo âu này, hãy đặt một hạn chót nghiêm ngặt trong lịch và cam kết đưa ra quyết định khi hết thời gian. Bạn cũng có thể đặt các mục tiêu thời gian nhỏ hơn cho từng giai đoạn của quá trình, chẳng hạn thu thập dữ liệu và xác định nguồn lực.

Hãy tự nhắc mình một quyết định vững chắc, được thực thi tốt ngay hôm nay còn hơn quyết định hoàn hảo bị trì hoãn đến tháng sau.

3. Luôn linh hoạt

Mọi quyết định bạn đưa ra rồi cũng sẽ có lúc thay đổi. Kỹ năng đáng giá hơn không phải là tìm ra đáp án tối thượng, mà là rèn luyện sự linh hoạt và khả năng thích ứng.

Nghiên cứu lâm sàng về tính linh hoạt trong tâm lý cho thấy người có khả năng điều chỉnh suy nghĩ, xoay chuyển tức thời thường ít lo âu thấp hơn và có khả năng phục hồi tốt khi chịu áp lực. Nếu chuyển trọng tâm từ việc đánh giá trước quyết định sang khả năng thích ứng sau quyết định, bạn có thể biến hầu như mọi lựa chọn hợp lý thành lựa chọn đúng đắn.

Khi có những suy nghĩ như "Mình phải đưa ra lựa chọn đúng", hãy thử tái định hình bằng cách tự hỏi "Mình sẽ xoay chuyển thế nào nếu mọi chuyện không diễn ra theo kế hoạch?".

Việc muốn làm đúng ngay từ đầu là điều dễ hiểu. Nhưng ngay cả những người thành công nhất cũng không phải là thầy bói. Vì vậy, thay vì dồn quá nhiều thời gian và năng lượng quý giá vào việc tối đa hóa ngay từ đầu, những người có hiệu suất cao để dành nguồn lực quý giá cho khâu thực thi. Và họ có đủ tự tin rằng họ có thể xử lý các kết quả khi chúng dần hiện ra.