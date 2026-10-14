Sai lầm sa thải của Madam Pang

Việc sa thải HLV Polking đến bây giờ vẫn bị đánh giá là vội vàng, thậm chí sai lầm của bóng đá Thái Lan. Bởi tuyển Thái Lan không còn duy trì được lối chơi tấn công đẹp mắt, trong khi thành tích liên tục sa sút.

Cụ thể, Madam Pang đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) nhiệm kỳ 2024-2028 vào tháng 2/2024. Với hình ảnh một nữ doanh nhân nổi tiếng, giàu đam mê và sẵn sàng đầu tư cho bóng đá, bà được kỳ vọng đưa Thái Lan trở lại vị thế số một Đông Nam Á, đồng thời thu hẹp khoảng cách với những nền bóng đá hàng đầu châu Á.

Tuy nhiên, sau hơn hai năm, những thất bại ở các trận chung kết cùng sự thiếu ổn định trên băng ghế huấn luyện khiến cách điều hành của Madam Pang chịu nhiều sức ép. Theo thống kê được công bố vào tháng 10/2026, các đội tuyển Thái Lan đã thua cả 7 trận chung kết ở nhiều cấp độ kể từ khi bà giữ chức Chủ tịch FAT. Đáng chú ý, đội tuyển nam liên tiếp thất bại trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2024 và 2026, xen giữa là trận thua Iraq tại King's Cup 2025.

Từ Mano Polking đến Masatada Ishii, những quyết định thay HLV của Madam Pang bị đặt ra câu hỏi về sự kiên nhẫn và tính nhất quán trong chiến lược phát triển bóng đá Thái Lan. Ảnh: Madam Pang

Một trong những quyết định gây tranh cãi nhất liên quan đến HLV Mano Polking. Tháng 11/2023, khi còn giữ vai trò trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan, Madam Pang tham gia vào quá trình chia tay nhà cầm quân mang hai quốc tịch Brazil và Đức. Thời điểm đó, Thái Lan thắng Singapore 3-1 nhưng trước đó đã thua Trung Quốc 1-2 trên sân nhà ở vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Việc Polking phải rời ghế sau hai lượt trận với thành tích một thắng, một thua khiến nhiều người đặt câu hỏi. Nhà cầm quân này từng giúp Thái Lan vô địch AFF Cup hai kỳ liên tiếp vào năm 2020 và 2022, xây dựng lối chơi giàu tính chủ động và duy trì vị thế cạnh tranh trong khu vực. Một thất bại trước Trung Quốc rõ ràng đáng thất vọng, nhưng liệu đó có phải lý do đủ lớn để lập tức thay đổi HLV?

Masatada Ishii được bổ nhiệm thay Polking từ tháng 12/2023. Tuy nhiên, đến tháng 10/2025, FAT tiếp tục chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia người Nhật Bản, dù Thái Lan vừa thắng Đài Loan 2-0 và 6-1 ở vòng loại Asian Cup 2027. Liên đoàn viện dẫn những đánh giá chuyên môn và khác biệt về định hướng phát triển.

Hai quyết định liên tiếp cho thấy FAT sẵn sàng thay đổi HLV khi xuất hiện những bất đồng về thành tích hoặc chiến lược. Nhưng vấn đề không nằm ở việc một HLV có được phép bị sa thải hay không, mà là tiêu chí đánh giá và kế hoạch dài hạn phía sau mỗi quyết định. Nếu đội tuyển liên tục thay đổi người cầm quân mà chưa giải quyết được những hạn chế về lực lượng và lối chơi, sự xáo trộn có thể trở thành trở ngại cho quá trình phát triển.

Dưới thời HLV Anthony Hudson, bản sắc của đội tuyển Thái Lan cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Vốn nổi tiếng với khả năng kiểm soát bóng, phối hợp kỹ thuật và chủ động áp đặt thế trận, Thái Lan có những thời điểm lựa chọn cách chơi thận trọng, lùi sâu phòng ngự khi đối đầu Việt Nam và Indonesia. Điều chỉnh chiến thuật theo đối thủ là bình thường, nhưng đội tuyển vẫn cần duy trì một định hướng rõ ràng để không đánh mất những điểm mạnh đã được xây dựng qua nhiều năm.

Madam Pang có thể đầu tư tài chính, tạo sức hút truyền thông và mở rộng các mối quan hệ cho bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, tiền bạc và nhiệt huyết không thể thay thế chiến lược chuyên môn nhất quán. Một đội tuyển muốn vươn tầm châu Á cần có nguồn cầu thủ đủ chất lượng, hệ thống đào tạo hiệu quả và thời gian để HLV triển khai kế hoạch.

Tất nhiên, không thể quy toàn bộ thất bại ở các trận chung kết cho Chủ tịch FAT. Kết quả còn phụ thuộc vào cầu thủ, ban huấn luyện và sức mạnh của đối thủ. Dẫu vậy, với vai trò người đứng đầu liên đoàn, Madam Pang phải chịu trách nhiệm về những quyết định quản lý, đặc biệt là việc lựa chọn, đánh giá và thay thế HLV trưởng.

Với Madam Pang, thách thức lúc này không phải tìm người mới sau mỗi thất bại, mà là xây dựng một hệ thống ổn định để đội tuyển Thái Lan duy trì bản sắc, nâng cao năng lực cạnh tranh và biến những kỳ vọng của người hâm mộ thành thành tích thực tế.