Khi xây sửa nhà, nhiều người mong muốn sở hữu phòng tắm đẹp, hiện đại như trên tạp chí. Tuy nhiên, những lựa chọn bắt mắt chưa chắc đã phù hợp với nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Một số vật liệu và cách bố trí tưởng tiện nghi nhưng lại nhanh chóng bộc lộ bất cập sau thời gian sử dụng.

Dưới đây là 5 sai lầm thiết kế phòng tắm nên cân nhắc trước khi thi công.

Vách kính trong suốt cho khu vực tắm

Vách kính trong suốt giúp phòng tắm trông rộng rãi, hiện đại và phân chia khu vực khô – ướt rõ ràng. Tuy nhiên, đây cũng là bề mặt dễ lộ vết bẩn trong quá trình sử dụng.

Hơi nước, bọt xà phòng và cặn khoáng trong nước có thể bám lại trên kính, tạo thành những vệt ố hoặc mảng mờ. Nếu không vệ sinh thường xuyên, vách kính sẽ nhanh chóng mất đi vẻ sáng bóng ban đầu.

Để giảm công sức lau chùi, gia đình có thể cân nhắc kính có xử lý chống bám cặn, kính hoa văn hoặc rèm tắm chống thấm nước. Dù lựa chọn loại nào, cần chú ý vệ sinh và giữ khu vực tắm thông thoáng để hạn chế tích tụ hơi ẩm.

Lát sàn bằng gạch kích thước quá nhỏ

Gạch kích thước nhỏ có thể tạo điểm nhấn cho phòng tắm, đặc biệt ở những khu vực cần tạo hình trang trí. Tuy nhiên, càng nhiều viên gạch thì số lượng đường ron càng lớn, đồng nghĩa với việc có thêm nhiều vị trí dễ tích tụ bụi bẩn, cặn xà phòng và nấm mốc.

Việc vệ sinh các đường ron cũng mất thời gian hơn so với bề mặt ít mạch nối. Nếu không được làm sạch và bảo dưỡng đúng cách, ron gạch có thể bị ố màu, xuống cấp.

Gia đình có thể ưu tiên gạch khổ lớn để giảm số lượng đường ron, giúp việc lau chùi thuận tiện hơn. Tuy nhiên, cần chọn loại gạch có bề mặt chống trơn trượt phù hợp với khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước, thay vì chỉ chú trọng kích thước và tính thẩm mỹ.

Bỏ qua giải pháp làm ấm sàn nhà

Vào những ngày trời lạnh, bước chân trần lên nền gạch có thể gây cảm giác khó chịu. Vì vậy, với gia đình sống ở khu vực có mùa đông lạnh, hệ thống sưởi sàn là một tiện ích đáng cân nhắc khi xây mới hoặc cải tạo phòng tắm.

Nếu có nhu cầu lắp đặt, nên tính toán ngay từ giai đoạn thiết kế để lựa chọn giải pháp phù hợp với diện tích, kết cấu sàn và ngân sách. Hệ thống cần được thi công đúng kỹ thuật, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn điện và chống thấm.

Tuy nhiên, đây không phải hạng mục bắt buộc với mọi gia đình. Nếu ngân sách hạn chế hoặc thời tiết không quá lạnh, có thể cân nhắc những giải pháp đơn giản hơn như thảm phòng tắm chống trượt, có khả năng thấm hút nước tốt.

Mặt bàn chậu rửa bằng đá cẩm thạch

Đá cẩm thạch tự nhiên mang lại vẻ sang trọng cho khu vực chậu rửa. Tuy nhiên, vật liệu này có độ xốp nhất định và dễ bị ảnh hưởng bởi một số chất có tính axit hoặc chất tạo màu.

Mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc, cà phê và các chất lỏng có màu nếu đọng lâu trên bề mặt có thể để lại vết bẩn. Việc sử dụng chất tẩy rửa không phù hợp cũng có thể khiến đá bị ăn mòn, mất độ bóng.

Nếu yêu thích đá cẩm thạch, gia chủ cần tìm hiểu cách xử lý chống thấm, vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ. Trong trường hợp ưu tiên sự tiện lợi, có thể cân nhắc đá granite hoặc đá thạch anh nhân tạo với đặc tính ít thấm và dễ chăm sóc hơn.

Dán sàn bằng các tấm dán tạm bợ

Miếng dán sàn tự dính được nhiều người lựa chọn vì giá thành thấp, dễ thi công và có thể thay đổi diện mạo phòng tắm nhanh chóng. Tuy nhiên, sản phẩm không chuyên dụng cho môi trường ẩm ướt có thể gặp vấn đề khi tiếp xúc với nước thường xuyên.

Hơi ẩm len vào các mép nối có thể khiến lớp keo suy giảm độ bám, làm tấm dán bong tróc. Nước đọng bên dưới cũng tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển, gây mùi khó chịu và ảnh hưởng đến bề mặt sàn cũ.

Vì vậy, không nên tùy tiện sử dụng các loại miếng dán thông thường cho khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước. Khi cải tạo phòng tắm, nên ưu tiên gạch men hoặc gạch sứ chuyên dụng, kết hợp thi công chống thấm đúng kỹ thuật.

Một phòng tắm đẹp không chỉ nằm ở vật liệu đắt tiền hay thiết kế bắt mắt mà còn phải thuận tiện khi sử dụng và dễ bảo dưỡng. Cân nhắc kỹ đặc tính vật liệu, điều kiện sinh hoạt và ngân sách ngay từ đầu sẽ giúp gia đình hạn chế những bất tiện, tránh phát sinh chi phí sửa chữa về sau.