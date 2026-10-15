Sai lầm khi quyết định chia tay HLV Polking

Ba lần thất bại ở các trận chung kết AFF Cup 2024, AFF Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026 đang đặt dấu hỏi lớn về quyết định thay đổi HLV trưởng của Madam Pang. Thời điểm HLV Mano Polking rời ghế nóng, bóng đá Thái Lan vừa trải qua giai đoạn thành công với hai chức vô địch AFF Cup liên tiếp vào năm 2020 và 2022. Tuy nhiên, FAT vẫn quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà cầm quân người Brazil để bổ nhiệm HLV Masatada Ishii, với tham vọng đưa đội tuyển tiến xa hơn ở vòng loại World Cup.

Sau đó, HLV Ishii cũng phải rời vị trí và được thay thế bằng HLV Anthony Hudson vào tháng 10/2025. Nhưng những thay đổi trên băng ghế huấn luyện chưa mang lại kết quả như kỳ vọng. Thái Lan thua Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2026, trước khi tiếp tục thất bại trước Indonesia trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Madam Pang đang có nhiệm kỳ làm Chủ tịch FAT gây thất vọng lớn. Ảnh: Madam Pang

Nhìn vào chuỗi kết quả ấy, quyết định chia tay HLV Polking có thể nói là điểm nhấn quan trọng khiến bóng đá Thái Lan đi xuống. Bởi sau khi sa thải một nhà cầm quân từng giúp đội tuyển thống trị Đông Nam Á, bóng đá Thái Lan vẫn chưa thể tìm được người kế nhiệm mang lại thành công tương tự.

Trong những chia sẻ về quá trình lựa chọn HLV, Madam Pang từng nhắc đến tỷ lệ thắng 56% của HLV Mano Polking. Theo bà, đây là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả của nhà cầm quân người Brazil.

Madam Pang cũng lý giải quyết định chia tay HLV Polking xuất phát từ tham vọng đưa tuyển Thái Lan tiến xa hơn tại vòng loại World Cup 2026, với mục tiêu tối thiểu là giành quyền vào vòng loại thứ ba.

Sau thất bại 1-2 trước Trung Quốc trên sân Rajamangala ngày 16/11/2023, FAT quyết định tìm kiếm một HLV mới. HLV Masatada Ishii, khi đó giữ vai trò giám đốc kỹ thuật, được bổ nhiệm với nhiệm vụ đưa tuyển Thái Lan tiến gần hơn đến giấc mơ World Cup.

Madam Pang viện dẫn lịch sử để giải thích cho mục tiêu này, khi chỉ ra những HLV từng đưa Thái Lan vào vòng loại thứ ba World Cup như Kiatisuk Senamuang và Peter Withe. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ thành tích của HLV Polking không chỉ được đo bằng tỷ lệ thắng. Hai chức vô địch AFF Cup liên tiếp là bằng chứng rõ ràng về khả năng giúp tuyển Thái Lan chinh phục danh hiệu trong khu vực.

HLV Anthony Hudson thua cả hai giải đấu lớn cùng tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT

Tham vọng tiến xa tại vòng loại World Cup là mục tiêu chính đáng. Nhưng nếu một HLV đã mang lại thành công ở Đông Nam Á bị thay thế để theo đuổi mục tiêu cao hơn, người kế nhiệm cũng cần được đánh giá bằng kết quả thực tế. HLV Ishii không thể đưa Thái Lan vào vòng loại thứ ba World Cup 2026, đồng thời không thể giúp đội tuyển vô địch AFF Cup 2024.

Đến thời HLV Anthony Hudson, bóng đá Thái Lan tiếp tục lỡ hẹn với những danh hiệu lớn. Điều đó không đồng nghĩa mọi thất bại đều bắt nguồn từ quyết định sa thải HLV Polking, nhưng rõ ràng những lần thay đổi trên băng ghế huấn luyện chưa giải quyết được bài toán thành tích.

Điểm đáng chú ý nhất trong câu chuyện này là vai trò của Madam Pang. Bà không chỉ là người đứng đầu FAT mà còn trực tiếp tham gia định hướng nhân sự cho đội tuyển quốc gia. Nếu Madam Pang cho rằng HLV Polking chưa đáp ứng được tham vọng World Cup, bà có quyền tìm kiếm một phương án khác. Nhưng khi những lựa chọn tiếp theo không mang lại kết quả như kỳ vọng, trách nhiệm của người đưa ra quyết định cũng cần được đặt lên bàn cân.