Nhiều người có thói quen sử dụng nước lau kính hoặc dung dịch vệ sinh mắt kính để làm sạch màn hình laptop. Tuy nhiên, những sản phẩm này không phải lúc nào cũng tương thích với bề mặt hiển thị, thậm chí có thể ảnh hưởng đến lớp phủ màn hình nếu sử dụng không đúng cách.

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội chia sẻ hình ảnh chiếc MacBook Pro 2017 xuất hiện những vùng loang màu xanh, vàng và trắng sau khi vệ sinh bằng dung dịch lau mắt kính.

Sai lầm khi lau màn hình laptop có thể khiến người dùng phải trả giá.

Hồng Anh (phường Xuân Tảo, Hà Nội), chủ bài đăng, cho biết màn hình máy vẫn nguyên bản, chưa từng thay thế. Do mới chuyển từ máy Windows sang MacBook nên người này chưa nắm rõ cách vệ sinh, đã xịt trực tiếp dung dịch lên màn hình. Đến hôm sau, các vết loang xuất hiện theo đúng những đường lau.

Theo ZEISS, hãng chuyên về thiết bị quang học, khăn lau mắt kính được thiết kế để loại bỏ bụi bẩn, dấu vân tay và vết dầu trên tròng kính thủy tinh hoặc nhựa. Trong khi đó, màn hình laptop có thể được phủ thêm các lớp xử lý bề mặt như chống phản chiếu, chống chói.

Thành phần hóa học trong dung dịch vệ sinh nếu không tương thích có thể ảnh hưởng đến những lớp phủ này. Vì vậy, dung dịch dùng cho tròng kính không mặc nhiên an toàn với màn hình laptop. Người dùng nên kiểm tra khuyến cáo của nhà sản xuất thiết bị trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm vệ sinh nào.

Apple cũng khuyến nghị dùng khăn mềm, không xơ được làm ẩm bằng nước để lau màn hình MacBook. (Ảnh: FPT)

Các hãng sản xuất laptop cũng cảnh báo người dùng về việc sử dụng hóa chất không phù hợp có thể khiến màn hình bạc màu, xuất hiện lớp màng trắng đục, vùng tối không đồng đều hoặc hư hại bề mặt.

Apple cũng khuyến nghị dùng khăn mềm, không xơ được làm ẩm bằng nước để lau màn hình MacBook. Với vết bẩn khó làm sạch, người dùng có thể thấm cồn isopropyl 70% vào khăn và lau nhẹ.

Hãng cũng lưu ý không để hơi ẩm lọt vào các khe hở, không sử dụng chất tẩy rửa có tính mài mòn hoặc dung môi, đồng thời tránh xịt trực tiếp dung dịch lên thiết bị.

Việc xịt chất lỏng trực tiếp lên màn hình tiềm ẩn rủi ro. Dung dịch có thể chảy xuống cạnh màn hình, lọt vào các khe hở và ảnh hưởng đến linh kiện bên trong.

Đây không phải lần đầu người dùng MacBook phản ánh tình trạng màn hình xuất hiện các mảng bất thường. Năm 2015, hiện tượng bong lớp phủ chống phản chiếu trên một số dòng MacBook và MacBook Pro Retina được cộng đồng gọi là “Staingate”. Các vết hư hỏng thường xuất hiện dưới dạng những đốm hoặc mảng loang trên bề mặt hiển thị.

Theo MacRumors, Apple từng triển khai chương trình sửa chữa cho một số mẫu máy bị ảnh hưởng. Những nguyên nhân được đề cập gồm áp lực từ bàn phím, trackpad khi đóng máy và việc sử dụng dung dịch vệ sinh không phù hợp.

Để vệ sinh màn hình laptop an toàn, người dùng nên thực hiện một số bước sau: Tắt máy và ngắt nguồn điện: Trước khi vệ sinh, cần tắt laptop, rút bộ sạc và ngắt kết nối các thiết bị ngoại vi.

Lau bụi bằng khăn mềm: Sử dụng khăn microfiber sạch, khô để loại bỏ bụi bẩn. Không dùng lực mạnh hoặc chà xát liên tục trên màn hình.

Làm ẩm khăn thay vì xịt trực tiếp: Với những vết bẩn khó làm sạch, có thể làm ẩm một góc khăn bằng nước hoặc dung dịch được nhà sản xuất khuyến nghị. Khăn chỉ nên hơi ẩm, không để nước nhỏ giọt.

Lau nhẹ và để màn hình khô: Không chà mạnh vào những vết bẩn cứng đầu. Sau khi vệ sinh, cần để màn hình khô hoàn toàn trước khi sử dụng.