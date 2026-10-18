Sai lầm khi dán sticker lên laptop

Trang trí laptop được xem như một cách cá nhân hóa thiết bị. Ảnh: Unsplash.

Nhiều người dán sticker (hình dán) lên laptop nhằm cá nhân hóa thiết bị, từ những hình dán nhỏ trên nắp máy đến các thiết kế phủ kín bề mặt. Tuy nhiên, thói quen này cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng tản nhiệt, lớp keo bám trên vỏ máy và nguy cơ mất bảo hành khi cần sửa chữa.

Theo SlashGear, khu vực an toàn nhất để trang trí laptop thường là mặt ngoài nắp máy, nơi ít có khả năng ảnh hưởng đến các bộ phận chức năng. Ngược lại, người dùng nên tránh dán lên khe hút gió, khe thoát nhiệt, loa, micro, webcam, bàn phím và bàn di chuột.

Nếu sticker che khuất những vị trí này, không khí bên trong thoát ra có thể bị cản trở, khiến hệ thống làm mát hoạt động kém hiệu quả. Dell cũng khuyến cáo người dùng không đặt laptop trên các bề mặt mềm như chăn, đệm hoặc ghế sofa vì có thể che các khe thông gió ở đáy và hai bên máy.

Người dùng cũng nên tránh dán sticker quá dày tại mép màn hình hoặc những vị trí khiến hai nửa máy không thể đóng khít. Tùy thiết kế, phần trang trí nhô cao có thể tạo áp lực lên màn hình khi đóng laptop.

Ngoài ra, khi tháo sticker cũng có rủi ro để lại vết. Theo iTechGuides, keo có thể để lại cặn trên bề mặt, trong khi khu vực được sticker che phủ lâu ngày có thể khác màu so với phần còn lại do quá trình tiếp xúc với ánh sáng, bụi bẩn và lão hóa bề mặt không đồng đều.

Nếu khu vực xung quanh bị bạc màu hoặc thay đổi độ bóng theo thời gian, phần bề mặt được che có thể trông mới hơn. Việc lau chùi đôi khi không khôi phục được màu sắc ban đầu.

Mức độ rủi ro còn tùy vào vật liệu vỏ máy. Những bề mặt phủ sơn, nhựa có lớp hoàn thiện mềm, cao su hóa hoặc đã bong tróc có thể nhạy cảm hơn với keo và dung môi tẩy rửa.

Người dùng không nên dán đè hay tháo những tem quan trọng trên máy. Ảnh: Laptopflow.

Để hạn chế hư hại, người dùng nên chọn sticker vinyl mỏng, có keo phù hợp với bề mặt laptop. Khi tháo, hãy bóc chậm, kéo sticker sát theo bề mặt thay vì giật thẳng lên. Nếu cần làm mềm keo, chỉ nên sử dụng phương pháp phù hợp với hướng dẫn vệ sinh của nhà sản xuất. Không tự ý dùng acetone, dung môi mạnh hoặc vật sắc để cạo.

Việc dán sticker đôi khi cũng gây khó khăn hơn trong trường hợp bảo hành. Chính sách bảo hành phụ thuộc vào hãng, mẫu máy, thị trường và tình trạng hư hỏng thực tế.

Điều cần phân biệt là việc trang trí thiết bị với những hư hại phát sinh trong quá trình sử dụng hoặc tháo sticker. Nếu keo, dung môi hay thao tác bóc làm bong lớp phủ, nhà sản xuất có thể xem xét phần hư hỏng đó theo điều kiện bảo hành áp dụng.

Nếu muốn cá nhân hóa thiết bị nhưng vẫn có thể thay đổi thiết kế hoặc bán lại máy, người dùng có thể cân nhắc sử dụng một lớp màn bảo vệ tương thích rồi dán sticker lên. Cách này tạo một lớp bề mặt trung gian, giúp hạn chế việc keo tiếp xúc trực tiếp với vỏ máy.

Dù vậy, lớp màn cũng sử dụng chất kết dính và không hoàn toàn tránh rủi ro, nhất là trên bề mặt phủ mềm hoặc có kết cấu đặc biệt. Người dùng cần chọn loại phù hợp với thiết bị, đồng thời không che khe tản nhiệt, bản lề, nhãn nhận diện hay những vị trí cần đóng khít.