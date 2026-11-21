Jeonbuk Hyundai Motors có thể đã quá vội vàng khi để HLV Kim Sang Sik rời đội bóng vào tháng 5/2023. Gần 3 năm sau, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang gặt hái thành công tại Việt Nam, trong khi cuộc chia tay ngày ấy trở thành một bước ngoặt lớn của sự nghiệp, đặt ra câu hỏi về cách Jeonbuk đối xử với người từng đưa họ đến những danh hiệu.

HLV Kim Sang Sik không rời Jeonbuk với một sự nghiệp thất bại. Ông từng đưa đội bóng đến chức vô địch K.League 1 năm 2021, giành Cúp Quốc gia Hàn Quốc năm 2022 và góp mặt ở bán kết AFC Champions League. Đó là những thành tích đủ để chứng minh năng lực của một nhà cầm quân ở môi trường bóng đá khắc nghiệt như Hàn Quốc. Thế nhưng, chỉ sau giai đoạn sa sút ở mùa 2023, mối quan hệ giữa ông và đội bóng nhanh chóng đi đến hồi kết.

Jeonbuk có thể đã sai khi chia tay HLV Kim Sang Sik, bởi những thành công của ông sau đó cho thấy đội bóng Hàn Quốc từng đánh giá chưa đúng. Ảnh: Lê Phong

Jeonbuk khi ấy chịu áp lực từ thành tích thi đấu. Những kết quả không như mong đợi khiến người hâm mộ mất kiên nhẫn, thậm chí công khai yêu cầu HLV Kim Sang Sik từ chức. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cuối cùng lựa chọn ra đi, khép lại 15 năm gắn bó với Jeonbuk từ cầu thủ, trợ lý đến HLV trưởng. Nhưng nhìn lại, liệu một đội bóng vô địch dưới sự dẫn dắt của ông có nên quyết định chia tay nhanh đến vậy?

Bóng đá đỉnh cao luôn đặt thành tích lên hàng đầu, nhưng một mùa giải sa sút không nhất thiết phủ nhận toàn bộ năng lực của HLV. Jeonbuk từng trải qua thành công với HLV Kim Sang Sik, hiểu rõ cách làm việc, tư duy chiến thuật và những đóng góp của ông. Khi đội bóng gặp khó khăn, điều cần thiết có thể là một quá trình đánh giá, điều chỉnh lực lượng và tìm hướng phục hồi thay vì để mọi thứ kết thúc trong áp lực từ khán đài.

Sự ra đi ấy cũng khiến HLV Kim Sang Sik rơi vào quãng thời gian khó khăn. Ông từng thừa nhận trải qua khủng hoảng tinh thần, gần một năm không có công việc huấn luyện và mất phương hướng sau khi rời Jeonbuk. Một HLV từng đứng trên đỉnh K.League bất ngờ phải đối diện với cảm giác thất bại, thậm chí ngại tiếp xúc với mọi người. Đó là cái giá không nhỏ của cuộc chia tay tưởng như chỉ là một quyết định nghề nghiệp.

Đến tháng 5/2024, HLV Kim Sang Sik nhận lời dẫn dắt tuyển Việt Nam. Phần còn lại đã trở thành câu chuyện đầy cảm xúc với bóng đá Việt Nam. Ông giúp đội tuyển vô địch AFF Cup 2024, đưa U23 Việt Nam giành những danh hiệu ở Đông Nam Á và tạo dựng vị thế bằng thành tích tại các giải đấu quốc tế. Kim Sang Sik đã chứng minh rằng quãng thời gian khó khăn ở Hàn Quốc không phải dấu chấm hết cho sự nghiệp.

Jeonbuk có thể từng có lý do để chia tay HLV Kim Sang Sik, nhưng họ cũng đã đánh mất một HLV từng mang lại những danh hiệu và có khả năng tạo dựng thành công. Bóng đá không thể tránh khỏi những giai đoạn sa sút, song cách một CLB đối diện với khủng hoảng đôi khi quyết định họ giữ được người tài hay phải nhìn người ấy thành công ở một nơi khác.

Cuộc chia tay giữa Kim Sang Sik và Jeonbuk chính là lời nhắc nhở đối với bóng đá Việt Nam trong câu chuyện tương lai của chính nhà cầm quân này. Hợp đồng của HLV Kim Sang Sik với bóng đá Việt Nam còn thời hạn đến tháng 2/2027. Bóng đá Việt Nam không nên để câu chuyện ấy lặp lại, nhất là khi HLV Kim Sang Sik đang cho thấy ông có thể xây dựng thành công và tạo ra giá trị lâu dài.