Sai lầm khi bảo quản ray trong tủ lạnh

Cho rau vào tủ lạnh ngay khi còn ướt

Sau khi rửa rau, nhiều người thường cho thẳng vào túi hoặc hộp rồi đặt trong ngăn mát. Tuy nhiên, nước đọng trên lá và bên trong túi có thể khiến rau nhanh nhớt, thâm úng, đặc biệt với các loại rau lá mềm như xà lách, rau cải.

Tốt nhất chỉ nên rửa rau trước khi chế biến. Nếu cần sơ chế trước, hãy để rau thật ráo nước, dùng khăn giấy thấm nhẹ phần nước còn đọng rồi mới cho vào hộp bảo quản.

Dùng túi nilon kín để đựng mọi loại rau

Gom tất cả rau vào túi nilon rồi buộc chặt miệng túi là thói quen bảo quản rau phổ biến của nhiều gia đình. Cách này có thể khiến hơi ẩm tích tụ bên trong, làm rau nhanh hỏng. Ngược lại, nếu để rau hoàn toàn không được che chắn, luồng khí lạnh trong tủ cũng có thể khiến lá mất nước và nhanh héo.

Nên sử dụng túi bảo quản thực phẩm có độ thoáng phù hợp hoặc hộp chuyên dụng. Với rau lá, có thể lót một lớp khăn giấy khô để hút bớt hơi ẩm và thay khi khăn bị ướt.

Để chung tất cả rau củ trong một ngăn

Mỗi loại rau củ có đặc tính bảo quản khác nhau. Đặc biệt, một số loại quả như táo, chuối chín, lê giải phóng khí ethylene, có thể khiến những loại rau nhạy cảm với khí này nhanh già và úa vàng hơn.

Vì vậy, nên phân loại rau củ trước khi cất vào tủ lạnh. Rau ăn lá cần được bảo quản riêng, tránh đặt cạnh những loại quả sinh nhiều ethylene. Những loại củ quả phù hợp để ở nhiệt độ phòng cũng không nhất thiết phải đưa tất cả vào ngăn mát.

Nhồi nhét rau quá chặt trong ngăn mát

Khi mua rau cho nhiều ngày, không ít gia đình thường xếp thành từng lớp dày hoặc nhồi chặt vào ngăn chứa để tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên, rau dễ bị đè nén, dập lá, gãy cuống và nhanh hư hỏng hơn.

Nên chia rau thành từng phần vừa đủ cho mỗi lần sử dụng, tránh xếp quá đầy ngăn chứa. Những loại rau mềm, dễ dập nên đặt phía trên, không để các loại củ nặng đè lên.

Để rau quá lâu mà không kiểm tra

Cất rau vào tủ lạnh rồi chỉ lấy ra khi cần chế biến khiến nhiều gia đình bỏ qua việc kiểm tra tình trạng thực phẩm. Một vài lá bị dập, úng hoặc thối nếu không được loại bỏ kịp thời có thể ảnh hưởng đến những phần rau xung quanh.

Nên kiểm tra rau thường xuyên, loại bỏ phần lá hư hỏng và ưu tiên sử dụng những loại dễ héo trước. Cách này vừa hạn chế lãng phí vừa giúp phát hiện sớm thực phẩm không còn đảm bảo chất lượng.

Một số nguyên tắc giúp rau giữ độ tươi lâu hơn

Ngoài việc tránh 5 sai lầm trên, các gia đình nên lưu ý:

Duy trì nhiệt độ ngăn mát phù hợp, thường khoảng 1–4 độ C.

Phân loại rau trước khi bảo quản, không để lẫn rau đã sơ chế với rau còn nguyên.

Sử dụng hộp hoặc túi bảo quản sạch, khô và phù hợp với từng loại rau.

Không mua quá nhiều rau so với nhu cầu sử dụng.

Kiểm tra định kỳ để phát hiện rau bị úng, mốc hoặc hư hỏng.

Tủ lạnh có thể kéo dài thời gian sử dụng của rau củ nhưng không thể giữ rau tươi mãi mãi. Kiểm soát độ ẩm, hạn chế dập nát và lựa chọn cách bảo quản phù hợp sẽ giúp rau giữ được màu sắc, độ giòn lâu hơn, đồng thời giảm lãng phí thực phẩm trong gia đình.