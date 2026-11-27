Ngần Ngọc Nghĩa đang nắm giữ kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc ở nội dung 100 m nam với thành tích 10 giây 35. Ảnh: Thế Anh.

Ngần Ngọc Nghĩa (đoàn Công an Nhân dân) bị loại ở bán kết nội dung 100 m nam sau lỗi xuất phát tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) ngày 27/11. Ngay khi nhận ra mình phạm quy, chân chạy được mệnh danh "Vua tốc độ" của điền kinh Việt Nam nằm xuống đường chạy, ôm đầu tiếc nuối. Anh nhận thẻ đỏ từ trọng tài và trở thành cựu vương ở nội dung sở trường.

Ở vòng loại, Ngần Ngọc Nghĩa thể hiện phong độ ổn định khi về nhất lượt chạy của mình với thành tích 10 giây 60. Tạ Ngọc Tưởng (Phú Thọ) cũng gây chú ý khi cán đích đầu tiên ở lượt chạy vòng loại khác với thông số 10 giây 55.

Tạ Ngọc Tưởng (Phú Thọ) là ngôi sao mới của nội dung 100 m nam. Ảnh: Bùi Lượng.

Tại bán kết, trong khi Ngần Ngọc Nghĩa phải dừng bước vì phạm quy, Tạ Ngọc Tưởng tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Chân chạy 21 tuổi về nhất lượt đấu với thành tích 10 giây 46.

Ở chung kết diễn ra chiều 27/11, Tạ Ngọc Tưởng tiếp tục thi đấu ấn tượng khi cán đích đầu tiên với thành tích 10 giây 58, giành huy chương vàng nội dung 100 m nam. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Trương Văn Hiếu (đoàn Công an Nhân dân) với 10 giây 711 và Đinh Hoàng Quốc Bảo (đoàn Công an Nhân dân) với 10 giây 714.