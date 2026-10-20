Sai lầm biến ly cà phê sáng thành 'bẫy calo' tàn phá sức khỏe

Thêm quá nhiều sữa đặc, đường hoặc kem béo vào cà phê buổi sáng có thể khiến lượng calo tăng cao, âm thầm ảnh hưởng đến cân nặng và sức khỏe. Ảnh: Tạo bởi AI.

Cà phê là thức uống quen thuộc mỗi sáng và có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, trong đó có mối liên hệ với nguy cơ mắc một số loại ung thư thấp hơn. Tuy nhiên, lợi ích này còn phụ thuộc vào lượng cà phê tiêu thụ, cách pha chế và những thành phần được thêm vào.

Uống cà phê điều độ, hạn chế đường bổ sung và tránh dùng khi còn quá nóng là những lưu ý giúp duy trì thói quen này theo hướng có lợi cho sức khỏe, bác sĩ Tingting Tan, chuyên khoa ung bướu và huyết học tại City of Hope ở Newport Beach, California (Mỹ), chia sẻ với Parade.

Thói quen uống cà phê nào tốt cho sức khỏe nhất?

Theo bác sĩ Tingting Tan, bạn nên ưu tiên cà phê đen hoặc chỉ thêm một chút sữa, đồng thời hạn chế những loại cà phê chứa nhiều đường và kem béo. Lượng đường và chất béo cao có thể làm tăng tổng năng lượng nạp vào cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe chuyển hóa và làm giảm lợi ích của một chế độ ăn uống lành mạnh.

"Nếu một người thích uống cà phê với một chút sữa, không có lý do gì để cho rằng thức uống này đột nhiên mất đi những lợi ích tiềm năng đối với sức khỏe", bác sĩ Tingting Tan giải thích. "Mối lo ngại lớn hơn là việc thường xuyên biến cà phê thành thức uống chứa nhiều đường và calo".

Uống cà phê là thói quen hàng ngày của nhiều người trên toàn thế giới. Ảnh: Pexels.

Vì vậy, những loại cà phê xay pha cùng kem, siro và các thành phần tạo vị ngọt nên được xem là thức uống thưởng thức thỉnh thoảng, thay vì lựa chọn hàng ngày. Ngoài ra, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, thời điểm và lượng cà phê tiêu thụ trong ngày.

Bác sĩ Tan cho biết mỗi người có mức độ nhạy cảm với caffeine khác nhau. Tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể gây lo âu, tim đập nhanh, khó chịu đường tiêu hóa hoặc mất ngủ. Cà phê cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng trào ngược axit ở một số người.

Người đang mang thai, cho con bú, mắc một số rối loạn nhịp tim hoặc có bệnh lý đặc biệt nên trao đổi với bác sĩ về lượng caffeine phù hợp. Bác sĩ cũng khuyến nghị nên để cà phê quá nóng nguội bớt trước khi uống. Việc thường xuyên tiêu thụ đồ uống ở nhiệt độ rất cao có liên quan đến nguy cơ ung thư thực quản tăng lên.

Nếu nhạy cảm với caffeine hoặc thường xuyên bị mất ngủ, bạn có thể cân nhắc cà phê đã khử caffeine. Loại cà phê này vẫn chứa nhiều hợp chất thực vật có trong cà phê thông thường và một số nghiên cứu cũng ghi nhận những lợi ích sức khỏe tiềm năng.

Uống cà phê thường xuyên và đúng cách có thể góp phần giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Ảnh: Unsplash.

Uống bao nhiêu cà phê mỗi ngày là an toàn?

Theo bác sĩ Simran Padam, chuyên gia nghiên cứu ung thư kiêm Giám đốc điều hành phụ trách các vấn đề y khoa tại Worldwide Clinical Trials, với phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh, uống cà phê ở mức vừa phải nhìn chung là hợp lý. Một đến hai tách mỗi ngày có thể là mức tham khảo phù hợp, nhưng lượng caffeine thực tế còn phụ thuộc vào kích thước ly, độ đậm của cà phê và khả năng dung nạp của từng người.

Thay vì chỉ đếm số ly cà phê, bạn nên chú ý đến tổng lượng caffeine nạp vào cơ thể từ mọi nguồn. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho rằng mức caffeine khoảng 400 mg mỗi ngày thường không liên quan đến tác dụng bất lợi ở phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh. Tuy nhiên, đây không phải ngưỡng phù hợp với mọi người, đặc biệt là người mang thai hoặc có bệnh lý cần hạn chế caffeine.