Sai lầm bảo quản trái cây trong tủ lạnh khiến quả nhanh hỏng, mất dinh dưỡng

Bảo quản trái cây trong tủ lạnh giúp kéo dài thời gian sử dụng, nhưng không có nghĩa loại quả nào cũng nên được làm lạnh ngay. Một số loại trái cây nhiệt đới nhạy cảm với nhiệt độ thấp, trong khi những thói quen như để quả ẩm, bọc kín bằng túi nilon hoặc đặt cạnh thực phẩm dễ gây nhiễm chéo cũng có thể làm giảm chất lượng.

Cho mọi loại trái cây vào tủ lạnh ngay khi mua về

Nhiệt độ thấp giúp làm chậm quá trình chín và hạn chế sự phát triển của nhiều vi sinh vật gây hư hỏng. Táo, nho, dâu tây và các loại quả mọng thường phù hợp với việc bảo quản trong ngăn mát.

Tuy nhiên, chuối xanh, xoài xanh và đu đủ chưa chín có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ quá thấp. Quả có thể chậm chín, khó đạt hương vị mong muốn hoặc xuất hiện những biến đổi về màu sắc, kết cấu. Với chuối, chẳng hạn, vỏ có thể chuyển màu sẫm khi để lạnh, dù phần thịt quả bên trong chưa chắc đã hỏng.

Vì vậy, nên để những loại quả nhạy cảm với lạnh tiếp tục chín ở nhiệt độ phòng, tại nơi thoáng mát. Khi quả đã chín, có thể chuyển vào tủ lạnh nếu muốn sử dụng chậm hơn. Cách bảo quản phù hợp còn phụ thuộc vào từng loại quả và điều kiện nhiệt độ cụ thể.

Để trái cây cạnh những loại quả tiết nhiều ethylene

Sau khi thu hoạch, nhiều loại trái cây vẫn tiếp tục chín. Quá trình này chịu ảnh hưởng của ethylene – một loại hormone thực vật ở dạng khí. Một số quả như chuối, táo có thể giải phóng ethylene, khiến những loại quả nhạy cảm ở gần chín nhanh hơn.

Nếu muốn trái cây chín chậm và giữ được lâu hơn, nên phân loại khi bảo quản, tránh đặt các quả đang chín cạnh những loại quả dễ bị ảnh hưởng bởi ethylene. Ngược lại, nếu muốn thúc đẩy quá trình chín của một số loại quả, có thể đặt chúng gần quả chín thích hợp ở nhiệt độ phòng.

Cần lưu ý, nhiệt độ thấp thường làm chậm quá trình chín chứ không nhất thiết khiến quá trình này ngừng hoàn toàn. Việc cho quả chưa chín vào tủ lạnh có thể ảnh hưởng đến chất lượng, nhưng mức độ tác động khác nhau tùy loại trái cây.

Bọc trái cây trong túi kín hoặc cất khi còn ướt

Một sai lầm thường gặp là rửa trái cây ngay sau khi mua về rồi cho vào tủ lạnh khi bề mặt vẫn còn đọng nước. Độ ẩm kéo dài có thể tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển, khiến quả nhanh hỏng hơn.

Với phần lớn trái cây nguyên quả, nên rửa dưới vòi nước sạch ngay trước khi ăn hoặc chế biến. Nếu cần rửa trước khi cất, hãy để quả ráo hoàn toàn trước khi bảo quản.

Bên cạnh đó, không nên mặc định rằng bọc kín bằng túi nilon luôn giúp trái cây tươi lâu. Túi kín có thể giữ hơi ẩm, làm nước ngưng tụ trên bề mặt quả. Tùy loại trái cây, nên sử dụng hộp hoặc túi bảo quản phù hợp, đồng thời bảo đảm thông thoáng khi cần thiết.

Trái cây cũng cần được kiểm tra định kỳ. Những quả bị dập, nứt vỏ hoặc có dấu hiệu nấm mốc nên được tách riêng để hạn chế ảnh hưởng đến các quả khác.

Bảo quản trái cây sai nhiệt độ và để quá lâu

Nhiệt độ tủ lạnh ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giữ thực phẩm tươi. Theo hướng dẫn an toàn thực phẩm phổ biến, nên duy trì nhiệt độ ngăn mát ở mức 4°C hoặc thấp hơn để hạn chế sự phát triển của nhiều vi sinh vật gây hại. Tuy nhiên, không phải mọi loại trái cây đều thích hợp với cùng một mức nhiệt.

Ngăn đựng rau củ có thể giúp duy trì độ ẩm phù hợp cho một số loại quả, nhưng người dùng vẫn cần phân loại và điều chỉnh cách bảo quản theo đặc tính từng loại. Không nên xếp trái cây quá chật hoặc để chung với thực phẩm sống có nguy cơ gây nhiễm chéo.

Đối với trái cây đã gọt vỏ hoặc cắt miếng, cần cho vào hộp sạch, đậy kín và bảo quản trong tủ lạnh. Không nên để trái cây đã cắt ở nhiệt độ phòng quá lâu; phần còn thừa cần được làm lạnh sớm.

Nghĩ rằng bảo quản lạnh luôn làm mất vitamin

Hàm lượng dinh dưỡng trong trái cây có thể thay đổi theo thời gian sau thu hoạch. Vitamin C tương đối nhạy cảm với oxy, ánh sáng, nhiệt độ và thời gian bảo quản. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa trái cây để trong tủ lạnh luôn mất nhiều vitamin hơn so với khi để ở nhiệt độ phòng.

Trên thực tế, bảo quản lạnh phù hợp thường giúp làm chậm quá trình chín và suy giảm chất lượng ở nhiều loại quả. Mức độ duy trì dưỡng chất phụ thuộc vào loại trái cây, độ chín, nhiệt độ và thời gian lưu trữ.

Để tận dụng giá trị dinh dưỡng, người tiêu dùng nên chọn quả tươi, bảo quản đúng cách và sử dụng khi quả đạt độ chín phù hợp. Không nên để trái cây quá lâu, bị dập nát hoặc hư hỏng mới đem ra sử dụng. Quan trọng hơn, cần nhớ rằng bảo quản lạnh không thay thế việc vệ sinh trái cây và thực hành an toàn thực phẩm đúng cách.