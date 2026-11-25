Màn biến động nhân sự gây chấn động tại Nvidia, khi Jensen Huang bị buộc rời ghế CEO rồi được phục chức chưa đầy hai tuần sau đó, khó có thể xảy ra nếu hội đồng quản trị không đưa ra những quyết định gây tranh cãi.

Giờ đây, chính hội đồng quản trị đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội về vai trò trong vụ bê bối nội bộ có thể gây ra những hệ lụy khổng lồ đối với doanh nghiệp.

Phố Wall hoan nghênh sự trở lại bất ngờ của ông Huang, nhưng các chuyên gia quản trị doanh nghiệp lại tỏ ra kinh ngạc trước những gì họ cho là sự yếu kém nghiêm trọng của hội đồng quản trị Nvidia.

Ông Huang từng tuyên bố xây dựng Nvidia theo cách mà chỉ mình ông mới có thể điều hành công ty. Diễn biến giá cổ phiếu dường như phản ánh đúng sự phụ thuộc đó khi Nvidia đã mất 1.500 tỷ USD vốn hóa kể từ khi bê bối bùng phát hôm 8/11. Sau đó, hàng loạt nhà đầu tư và đối tác lên tiếng ủng hộ ông Huang, trong khi nguy cơ cổ đông nổi dậy phản đối hội đồng quản trị ngày càng hiện hữu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/11 nói với CNBC rằng ông đã trực tiếp gọi điện cho hội đồng quản trị và góp phần dàn xếp việc đưa Huang trở lại. Điều này đẩy hội đồng vào thế tiến thoái lưỡng nan: Giữ nguyên quyết định cũ có thể khiến họ đối mặt nguy cơ bị thay thế, trong khi nhượng bộ lại dễ bị xem là yếu kém và thiếu năng lực điều hành.

Theo CNN, trên thực tế, cuộc khủng hoảng hoàn toàn có thể tránh được. Một hội đồng quản trị đủ năng lực, thực hiện giám sát CEO chặt chẽ và chuẩn bị đội ngũ kế nhiệm từ sớm, có thể đã ngăn sự việc biến thành một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

"Hội đồng quản trị nên từ chức. Tất cả thành viên đều nên làm vậy", Jeffrey Sonnenfeld, Phó trưởng khoa cấp cao phụ trách nghiên cứu lãnh đạo tại Trường Quản lý Yale, nhận định. Ông gọi đây là "thất bại hoàn toàn của quản trị doanh nghiệp".

Hội đồng quản trị bị đẩy vào thế khó

Jensen Huang đang đối mặt với những cáo buộc vi phạm nghiêm trọng quy định nội bộ của Nvidia. Ông thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân sau khi truyền thông đưa tin về mối quan hệ giữa ông với một khách hàng lớn. Ngoài ra, ông cũng được cho là từng có quan hệ tình cảm với một nhân viên công ty.

Dù hội đồng quản trị hôm 23/11 cho biết các quan chức chính phủ Mỹ đã bảo đảm việc tái bổ nhiệm Huang không gây rủi ro an ninh quốc gia, cuộc điều tra liên quan vẫn tiếp tục.

Mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc càng khiến quyết định đưa ông Huang trở lại trở nên gây sốc dưới góc độ quản trị doanh nghiệp.

"Tiêu chuẩn cần áp dụng là: Liệu chúng ta có sa thải một quản lý cấp trung nếu người đó có hành vi tương tự hay không?", Nell Minow, Chủ tịch công ty tư vấn quản trị doanh nghiệp ValueEdge Advisors, đặt vấn đề. Theo bà, ngay cả khi chưa xét đến nghi vấn về hoạt động tình báo, những mối quan hệ ngoài luồng của ông Huang cũng đủ để trở thành căn cứ sa thải.

Bà Minow cho biết sẽ ủng hộ việc toàn bộ hội đồng quản trị từ chức, nhưng lo ngại ông Huang sau đó chỉ bổ nhiệm những người "dễ bảo hơn nữa" vào vị trí của họ.

Dù vậy, hội đồng quản trị dường như đã bị đẩy vào thế không còn nhiều lựa chọn.

Bê bối Nvidia góp phần gây ra đợt chao đảo nghiêm trọng trên thị trường, đến mức một số ý kiến cho rằng bong bóng AI đang bắt đầu vỡ ngay trước mắt.

Giới đầu tư đặt câu hỏi về năng lực quản trị của Nvidia khi công ty này đột ngột đảo chiều quyết định chỉ sau 2 tuần. Ảnh: Reuters.

Jensen Huang từ lâu được xem là nhân vật quyền lực hàng đầu trong ngành AI, một nhà lãnh đạo có tầm nhìn, người đã biến bộ xử lý đồ họa thành nền tảng cốt lõi của hoạt động tính toán AI. Ông cũng có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ.

"Trước sức ép từ tổng thống và chính quyền, hội đồng quản trị có thể cảm thấy họ không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, đây không phải một hội đồng từng chứng minh được rằng họ hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với cổ đông và pháp luật", bà Minow nhận xét.

Bill George, cựu CEO tập đoàn thiết bị y tế Medtronic, cho rằng hội đồng quản trị Nvidia đã thất bại khi đặt ông Huang lên trên các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp.

"Hội đồng quản trị dường như không còn nắm quyền kiểm soát", ông George, hiện là chuyên gia điều hành tại Trường Kinh doanh Harvard, nhận định.

Nvidia quá phụ thuộc vào Jensen Huang

Theo các chuyên gia, hội đồng quản trị Nvidia hoàn toàn có thể ngăn cuộc khủng hoảng đi xa đến mức này.

Chẳng hạn, họ có thể tạm đình chỉ công tác ông Huang trong thời gian chờ kết quả điều tra. Cách làm này có thể giúp hội đồng giữ được sự độc lập trước sức ép từ bên ngoài, kể cả từ tổng thống.

Tuy nhiên, vấn đề đã bắt nguồn từ trước đó. Theo giáo sư Sonnenfeld tại Đại học Yale, việc không chuẩn bị phương án kế nhiệm khiến ông Huang trên thực tế có thể gây sức ép ngược lên chính hội đồng quản trị.

Những doanh nghiệp được quản trị tốt thường xây dựng sẵn phương án ứng phó khẩn cấp trong trường hợp CEO đột ngột qua đời, từ chức hoặc cần bị kỷ luật. Hội đồng quản trị cũng thường xuyên đánh giá các ứng viên tiềm năng cho vị trí lãnh đạo cao nhất như một phần trong quy trình giám sát. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy Nvidia đã thực hiện những bước chuẩn bị này.

Trụ sở Nvidia vỡ òa khi đón Jensen Huang trở lại Sau 11 ngày rời ghế CEO, Jensen Huang trở lại trụ sở Nvidia tại Santa Clara trong tiếng vỗ tay và reo hò của đông đảo nhân viên. Ông cũng dừng lại trò chuyện ngắn với mọi người tại lối vào tòa nhà.

Theo ông Sonnenfeld, Nvidia sở hữu đội ngũ nhân sự tài năng và có chiều sâu. Vì vậy, việc để cả tập đoàn phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất, người có thể quyết định hàng nghìn tỷ USD giá trị doanh nghiệp, là thất bại nghiêm trọng của hội đồng quản trị.

Dù vậy, quyết định thay đổi lập trường của hội đồng quản trị chưa chắc xuất phát từ động cơ thiếu minh bạch.

Brittany Rogers, thành viên bộ phận tư vấn quản trị doanh nghiệp tại hãng luật O'Melveny & Myers, cho rằng nhiệm vụ cuối cùng của hội đồng là xác định liệu họ có thể tiếp tục tin tưởng ông Huang hay không, đồng thời đánh giá sự hiện diện của ông có phục vụ lợi ích tốt nhất của Nvidia và các cổ đông hay không.

"Trong trường hợp này, không có một đáp án duy nhất đúng", bà nhận định, đồng thời cho rằng đây là quyết định phức tạp và khó khăn.

Theo Lawrence Cunningham, Giám đốc Trung tâm Quản trị doanh nghiệp Weinberg thuộc Đại học Delaware, dù có thể dễ dàng nghi ngờ động cơ đằng sau quyết định tái bổ nhiệm Huang, hội đồng quản trị cũng có thể đã tiếp nhận những thông tin mới khiến họ thay đổi quan điểm so với một tuần trước đó.

"Tôi sẽ áp dụng giả định theo nguyên tắc phán đoán kinh doanh và tin rằng các thành viên hội đồng đã đưa ra quyết định trên cơ sở đầy đủ thông tin, thiện chí và với niềm tin chân thành rằng mỗi quyết định đều phục vụ lợi ích tốt nhất của Nvidia", ông Cunningham nói.