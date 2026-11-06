Sài Gòn VRG (SIP) sắp chi gần 1.090 tỷ đồng trả cổ tức, nợ phải trả vượt 25.400 tỷ đồng

Tạm ứng cổ tức 45%, lợi nhuận quý III giảm nhẹ

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG vừa ban hành nghị quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 45%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 4.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 20/11/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/12/2026.

Với vốn điều lệ hiện tại hơn 2.421 tỷ đồng, tương ứng khoảng 242,11 triệu cổ phiếu, Sài Gòn VRG dự kiến chi gần 1.090 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này nếu toàn bộ số cổ phiếu tương ứng được hưởng quyền.

Cùng ngày chốt danh sách nhận cổ tức, doanh nghiệp cũng sẽ lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 12/2026, sau khi có danh sách cổ đông.

Sài Gòn VRG là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Hoạt động cho thuê đất, nhà xưởng và cung cấp các dịch vụ liên quan đến khu công nghiệp là những mảng kinh doanh của doanh nghiệp.

Sài Gòn VRG vừa công bố kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt (Ảnh: Sài Gòn VRG)

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Sài Gòn VRG ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.425,82 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán đạt 2.074,24 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm khoảng 4%, còn 351,58 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng khoảng 40%, đạt 242,82 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng mạnh lên 117,54 tỷ đồng, gấp gần 2,6 lần cùng kỳ. Riêng chi phí lãi vay đạt 88,82 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm mạnh xuống còn 2,49 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khoảng 17%, lên 21,29 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, Sài Gòn VRG ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III đạt 462,33 tỷ đồng, giảm khoảng 1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 371,30 tỷ đồng, giảm khoảng 3%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 7.002,96 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận gộp đạt 1.072,2 tỷ đồng, tăng khoảng 10%.

Doanh thu tài chính trong 9 tháng đạt 646,14 tỷ đồng, tăng khoảng 4%, trong khi chi phí tài chính tăng khoảng 76%, lên 267,56 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay ghi nhận ở mức 211,43 tỷ đồng.

Kết quả, Sài Gòn VRG ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.465,83 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.178,31 tỷ đồng, cũng tăng khoảng 7%.

Nợ phải trả vượt mốc 25.400 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Sài Gòn VRG đạt 31.223,08 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 18.203,85 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng tài sản.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 446,56 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn 400,84 tỷ đồng. Trong khi đó, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng khoảng 31%, lên 13.406,82 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn với giá trị 11.414,45 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.357,62 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn khác chiếm phần lớn với 2.675,62 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản dài hạn, bất động sản đầu tư đạt 6.417,14 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với đầu năm. Tài sản dở dang dài hạn đạt 2.367,64 tỷ đồng, phần lớn là chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Sài Gòn VRG tăng thêm 2.622,43 tỷ đồng sau 9 tháng, lên 25.478,63 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 11%. Nợ ngắn hạn đạt 6.448,91 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng khoảng 23%, lên 4.599,27 tỷ đồng.

Quy mô nợ phải trả của Sài Gòn VRG gia tăng sau 9 tháng đầu năm 2026 (Ảnh: BCTC hợp nhất quý III/2026)

Trong khi đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm khoảng 16%, xuống còn 894,9 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của doanh nghiệp đạt 5.494,18 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 676,65 tỷ đồng so với đầu năm.

Một khoản mục lớn trong cơ cấu nguồn vốn của Sài Gòn VRG là doanh thu chưa thực hiện dài hạn, đạt 14.620,04 tỷ đồng tại cuối tháng 9, tăng khoảng 13% so với đầu năm. Đây là khoản doanh thu đã nhận hoặc ghi nhận trước nhưng được phân bổ vào kết quả kinh doanh của các kỳ tiếp theo, gắn với đặc thù hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Cùng thời điểm, vốn chủ sở hữu của Sài Gòn VRG đạt 5.744,44 tỷ đồng, giảm khoảng 1% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 2.334,08 tỷ đồng.