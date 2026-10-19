Sài Gòn Tourist vô địch Giải bóng đá du lịch lữ hành thành phố Đà Nẵng

Đây là sân chơi thể thao truyền thống, hoạt động kết nối thường niên dành cho cộng đồng hướng dẫn viên, nhân viên điều hành tour cùng các doanh nghiệp du lịch lữ hành tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố miền Trung.

Thông qua giải tạo điều kiện để vận động viên giao lưu, tăng cường gắn kết; góp phần xây dựng cộng đồng du lịch Đà Nẵng năng động, đoàn kết, chuyên nghiệp và thúc đẩy phong trào du lịch thể thao thành phố phát triển.

Tham gia giải năm nay có 10 đội bóng, được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Kết thúc vòng đấu bảng, 2 đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng giành quyền vào bán kết, chung kết.

Trải qua các trận đấu hấp dẫn, Thanh Xuân FC và Sài Gòn Tourist giành quyền vào chung kết. Ở trận đấu quyết định, Sài Gòn Tourist vượt qua đối thủ với tỷ số 5-3 trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa 3-3 trong thời gian thi đấu chính thức để đoạt chức vô địch.